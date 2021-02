МИД осудил «санкционный инстинкт» ЕС ЕС и США захотели «доказать всему миру» превосходство демократии 22 февраля 2021, 23:48 Текст: Антон Антонов

В ходе видеоконференции глав МИД стран ЕС и госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждалась необходимость доказать миру превосходство демократии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил, что с Блинкеном состоялась «очень позитивная и насыщенная дискуссия». В частности, стороны обсудили, как «гарантировать себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, восстановлении экономики, смягчении последствий изменения климата и распространении в мире демократии и прав человека». Боррель заявил, что «демократии брошен вызов в современном мире, идут споры о том, какая система лучше отвечает запросам людей». «Мы должны доказать всему миру, что демократия работает лучше любой другой системы», – приводит его слова ТАСС. Глава европейской дипломатии рассказал, что обсуждались и «вызовы, включая отношения с Россией и Китаем», на которые Запад намерен ответить. Боррель указал, что, развивая торговое сотрудничество с Китаем, ЕС ведет «с ним диалог по отдельным трекам – по вопросам прав человека и гражданских свобод, в частности в Гонконге». По мнению Борреля, готовность Китая к обсуждению «является значительным отличием в подходах Китая и России к данной проблеме». Боррель назвал переговоры с Блинкеном «очень позитивными и душевными». Глава европейской дипломатии заявил: «Мы чувствуем, что готовы идти дальше политических соображений, и смотрим друг на друга как на самых лучших партнеров». Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при новой вашингтонской администрации. Путь для восстановления отношений между Вашингтоном и Брюсселем уже заявлен – сплочение союзнических рядов, продвижение западной демократической модели, поддержка либеральных ценностей, борьба с торговыми барьерами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Выяснилось, жители каких стран видят в России будущую сверхдержаву 22 февраля 2021, 12:33

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году Россия станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США, свидетельствуют результаты исследования международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. «Понятие сверхдержавы трактуется гражданами различных стран и регионов совершенно по-разному, но, тем не менее, тройка лидеров сохранилась - Китай, США и Россия», – рассказал вице-президент Gallup International, президент «Ромир» Андрей Милехин, сообщает РИА «Новости». Большего всего опрошенных в мире (59%) считают, что в 2030 году сверхдержавой будет Китай, 25% респондентов эту точку зрения не поддерживают. 56% опрошенных назвали будущей сверхдержавой США, 28% с этим не согласны. «Россия оказалась на третьем месте (43%). В 2030 году нашу страну видят сверхдержавой жители Сербии (78%), Армении (76%), Киргизии (75%), Колумбии (67%), Эквадора и Северной Македонии (по 65%)», – говорится в сообщении. Согласно исследованию, больше остальных в удержание Россией статуса сверхдержавы верят жители Латинской Америки, Ближнего Востока и европейских стран, которые не входят в Евросоюз. Что касается россиян, то лишь треть верит в то, что в 2030 году Россия будет сверхдержавой, но также жители страны не считают, что статус останется за США, в этом их поддерживают жители Африки и Западной Азии. Помимо этого, 32% опрошенных считают, что сверхдержавой в 2030 году будет Евросоюз, однако 46% респондентов с этим не согласны. В свою очередь 31% считают будущей сверхдержавой Японию (не согласны с этим 48%), 25% - Великобританию (не согласны - 55%), 16% - Индию (не согласны - 63%). Исследование проходило в ноябре-декабре, в рамках проекта было изучено мнение более 42 тыс. человек в 45 странах мира. Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что отношения между основными мировыми державами после пандемии обострятся, столько же считают, что мир серьезно изменится. В Грузии объявлено о «восстановлении производства боевой авиации» 22 февраля 2021, 11:23

Фото: Хизанишвили Давид/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров

До середины марта первый восстановленный собственными силами самолет Су-25 будет поднят в воздух, заявил кандидат на пост министра обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в парламенте в связи с предстоящим утверждением на этот пост, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В каждом следующем месяце будут осуществляться испытательные полеты еще одного восстановленного Су-25», – заявил Бурчуладзе. По его словам, «активно проводятся действия по восстановлению возможностей Грузии выпускать боевые самолеты». Кроме этого, как сообщил Бурчуладзе, в ближайшие два года парк боевой авиации Грузии пополнится как минимум шестью модернизированными вертолетами различных модификаций. Он сообщил, что закрытый после распада СССР Тбилисский авиазавод, основанный в Грузии в годы Великой Отечественной войны и выпускавший, в первую очередь, штурмовики Су, «восстановлен, возвращены компетентные работники». «Своими силами восстанавливаем авиацию», – сказал Бурчуладзе. Судя по всему, речь идет о восстановлении и капитальном ремонте самолетов, произведенных еще во времена СССР, а не о создании Грузией собственного полного цикла производства боевой авиации. Летом прошлого года тогда министр обороны, а ныне кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия имеет все ресурсы для того, чтобы восстанавливать, производить и продавать штурмовики Су-25. «У нас есть все технические, интеллектуальные и человеческие ресурсы для того, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25. В мире происходит много конфликтов, и страны выражают высокий интерес к такому типу самолетов с целью обороны. Кроме того, что наша страна может использовать эту возможность для оборонных целей, это может также стать коммерческим проектом», – считает он. Тогда же в интервью газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев заявил, что «производство Грузией самолета Су-25 в прежнем облике и с массой комплектующих, которые есть только у России, невозможно». «Когда речь идет о высокотехнологичном производстве, как правило, вынос производства на чужие территории не практикуется. Исходя из этого мы понимаем, что Грузия не имела и не имеет собственных компетенций по разработке летательных аппаратов, авиационных двигателей и комплектующих. Поэтому говорить о создании авиапродукции в данном случае затруднительно», – рассказал Пантелеев. Эксперт напомнил, что в свое время Тбилисский авиазавод выступал в качестве площадки для финальной сборки авиатехники, получая комплектующие с предприятий, расположенных в других республиках бывшего СССР. В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной 22 февраля 2021, 08:28

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента. По его словам, прекращение подачи пресной воды на территорию Крыма – это какие-то средневековые методы осады. «Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», – цитирует РИА «Новости» Гердта. Он также отметил, что попросит правительство ФРГ оценить эффективность немецких инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве Как подчеркнул депутат, вызывает удивление, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор молчит по вопросу водной блокады крымского региона. «Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», – добавил Гердт. Кроме того, он считает, что власти Украины ведут себя по отношению к своим гражданам, СМИ и бизнесу так же, как поступали власти в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века. «Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса – очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными», – сказал депутат. По его словам, если не называть вещи своими именами, можно потерять контроль над процессами. «Сейчас не время отмалчиваться и не время для политкорректных высказываний дипломатических. Надо называть вещи своими именами, иначе мы потеряем контроль над процессами», – заключил депутат. В минувшую субботу глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что страны Запада и международные организации должны публично озвучить свою позицию по организованной Киевом водной блокаде Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП России о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова. Он также заявил, что Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность. 17 февраля так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России 22 февраля 2021, 17:00

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции, рассказал источник Reuters. «Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального», – цитирует сообщение ТАСС. По данным Reuters, под санкции могут попасть глава Следственного комитета России, глава Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурор и командующий Росгвардией. Всем им будет запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить деньги в европейских банках. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял о намерении обсудить принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Он также говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2» 22 февраля 2021, 13:11

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения строительства «Северного потока – 2». Они заявили, что Россия использует вопрос энергоснабжения в качестве мощного орудия на международной арене. По мнению министров, Москва находится в «опасной близости» к окончательной реализации «Северного потока – 2», поскольку ей «позволили зайти слишком далеко» в этом, несмотря на предупреждения Украины и Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico Они подчеркнули, что проект газопровода укрепит контроль России над поставками газа в Европу и к тому же убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о собственных принципах или безопасности. «Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», – говорится в тексте. Рау и Кулеба также выразили уверенность, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие». Ранее немецкие СМИ рассказали о дилемме Байдена из-за «Северного потока – 2». Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Вашингтон хотел бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако этому мешают разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Издание Handelsblatt отмечает, что Вашингтон в качестве компромисса рассматривает возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина. Между тем Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пекин потребовал от США не лезть их вилкой в китайскую тарелку 22 февраля 2021, 04:23

Фото: МИД России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути, заявил глава китайского МИДа Ван И. Он заявил, что отношения двух стран «столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления» дипломатических связей. Как заявил министр, «ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». В связи с этим Белый дом «предпринял ряд шагов», чтобы «оказать давление на Китай и сдержать его, что оказало неизмеримый ущерб для двусторонних отношений», сказал Ван И. Министр отметил, что администрация Джозефа Байдена «проводит пересмотр и переоценку внешней политики» США. Пекин выразил надежду, что теперь Белый дом «будет следовать тенденциям времени и мира, откажется от предрассудков и неоправданных подозрений, а также предпримет шаги для того, чтобы вернуть политике в отношении Китая рациональность для обеспечения здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», передает ТАСС. Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». Ван И заявил, что «важно проявлять уважение и не вмешиваться во внутренние дела друг друга». По его словам, «это базовая норма международных отношений». «Джентльмен с хорошими манерами никогда не полезет своим ножом и вилкой в чужую тарелку», – сказал он. Китай не стремится бросить вызов США или пытаться заменить их на международной арене, сказал Ван И. Он также подчеркнул, что Китай преследует мирный путь развития и не будет предпринимать попыток экспортировать идеологию, оккупировать территорию других государств или свергать иностранные правительства. Напомним, Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден заявил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении. Boeing посоветовала приостановить полеты лайнеров серии 777 22 февраля 2021, 06:59

Фото: Al Jazeera English/Youtube

Текст: Антон Антонов

После инцидента в США рекомендуется приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, сообщила компания Boeing. В компании заявили, что в период расследования Национального совета по безопасности на транспорте США рекомендуется «приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении» самолетами, пока Федеральное управление гражданской авиации США «не определит подходящий протокол проверки». Boeing поддержала решения властей Японии и США приостановить полеты указанных лайнеров, передает ТАСС. Напомним, глава Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон потребовал немедленно начать проверку самолетов Boeing 777 после того, как от одного из них в полете отвалилась обшивка. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров Boeing 777. Грузин оскорбили заявления литовского депутата о потере Абхазии и Южной Осетии 22 февраля 2021, 16:59

Фото: facebook.com/zygispavilionis

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинские политики и жители республики обрушились с резкой критикой на председателя комитета по внешним делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса, заявившего, что вслед за «потерей территорий» Грузии «грозит потеря будущего», если политическая элита не объединится, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Свое заявление Павильонис сделал на переговорах с властями и оппозицией Грузии. Общественность оценила слова литовского депутата как вмешательство во внутренние дела страны. Так, пользователи соцсетей написали, что Литва «стала врагом» и призвали МИД Грузии «жестко ответить» на «постыдное заявление» Павильониса. На официальном уровне парламентарий, который не скрывал своих взглядов в поддержку оппозиции Грузии, также раскритикован. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили назвал заявления литовского коллеги «не соответствующими стратегическим и дружеским отношениям двух стран». Кандидат на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили отметил, что «заявления литовского гостя полностью неприемлемые для суверенной уважающей себя страны, оскорбительные». Грузия называет Абхазию и Южную Осетию, чья государственная независимость признана Россией и рядом других стран, «временно оккупированными Россией». Любые иные политические оценки и выражения, особенно от стран-партнеров Грузии, в том числе Литвы, воспринимаются в официальных кругах с осуждением. Таким образом, назвав Абхазию и Южную Осетию «потерянными» для Тбилиси, литовский депутат нарушил, с точки зрения представителей Грузии, правила дипломатической коммуникации. Современная грузинская политическая культура требует при любом упоминании независимости Южной Осетии и Абхазии уточнения, что это «временное» обстоятельство, отмечается в сообщении. Известно, что ранее Павильонис активно поддерживал белорусскую оппозицию. Партия «Справедливая Россия» сменила название 22 февраля 2021, 13:46

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Съезд партии «Справедливая Россия» был открыт приветственным обращением президента Владимира Путина, он пожелал объединенной партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Одним из первых решений съезда стала смена названия партии. «Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране», – говорится в приветствии Путина, сообщает РИА «Новости». Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов. Также лидер страны добавил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение». «Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!», – говорится в обращении. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа – это «самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности». «Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала «Справедливая Россия». И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу», – подчеркнул он. Миронов заметил, что «социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному». В свою очередь Захар Прилепин заявил, что он готов возглавить объединенную партию, если такое предложение появится. «Да, готов (возглавить – прим. ВЗГЛЯД). Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее», – заявил Прилепин. Партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая Россия – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник. В единую партию объединились три партии: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России. Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Лондон решил призвать СПЧ ООН принять меры против России 22 февраля 2021, 03:21

Фото: Sky News/Youtube

Текст: Антон Антонов

Глава британского МИДа Доминик Рааб намерен призвать Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае, сообщают информационные агентства. «Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», – приводит РИА «Новости» фрагмент речи Рааба, с которой он в понедельник выступит на заседании СПЧ ООН. Выдержки из его выступления были заранее распространены Форин-оффисом. Рааб собирается назвать выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Он также планирует осудить «пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин», которые, по его словам, в «промышленном масштабе» происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Кроме того, он хочет потребовать от военных в Мьянме «отойти в сторону». Очередная сессия Совета ООН по правам человека будет проходить с 22 февраля по 23 марта, передает ТАСС. Отметим, что Рааб намерен выступить на фоне продолжающихся в США преследований участников акций протеста в Вашингтоне 6 января, а также ареста в Испании рэпера Пабло Хаселя, которого обвинили в клевете в адрес монархии и прославлении терроризма (поддержке Группы антифашистского сопротивления). О ситуации в США и Испании в ставших известными фрагментах речи британца ничего не сказано. Напомним, Великобритания активно включилась в синьцзянский вопрос – Лондон решил защищать права уйгур, которых, как пишут западные СМИ, китайцы сгоняют в специальные лагеря. После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. 1 февраля власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране было введено чрезвычайное положение. Кроме того, Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Армении выразили заинтересованность в расширении российской военной базы 22 февраля 2021, 10:12

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. «Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», – цитирует РИА «Новости» Арутюняна. По его словам, «конечно же, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы». «И я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер», – сказал армянский министр. Он также сообщил, что Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении. «Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется», – сказал министр. По его словам, на находящихся в Армении российских пограничников возложены дополнительные функции. «Действительно, на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне», – сказал Арутюнян. «До конфликта в Карабахе (осенней эскалации 2020 года – прим. ВЗГЛЯД) личный состав Пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения. Сегодня ситуация существенно изменилась», – отметил министр. Кроме того, глава МО Армении заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране. «Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы», – сказал Арутюнян. В настоящий момент в армянском городе Гюмри, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется 102 российская военная база, которая обеспечивает безопасность армяно-турецкой государственной границы. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года. Ранее лидер партии «Просвещенная Армения» и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян сообщил, что Армения должна подписать новое соглашение о безопасности с Россией, включив туда пункт о создании второй военной базы, которая будет дислоцироваться в области Сюник, граничащей с Азербайджаном на юге страны. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. США потребовали расширить свое военное присутствие в Греции 22 февраля 2021, 05:29

Фото: army.mil

Текст: Антон Антонов

В обновленном соглашении США и Греции о взаимном оборонном сотрудничестве предлагается разместить американских военных на десятках объектов, пишут СМИ. Это будет второе обновленное соглашение за три года, прежде оно подписывалось в 2019 году. Соглашение предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис. Кроме того, американцам по согласованию с Грецией разрешат использовать любой военный объект в стране. Прежде у США была только база на Крите, передает РИА «Новости». Как пишет «То Вима», Вашингтон «требует», во-первых, «временного продления соглашения, на период времени, например, пять лет», чтобы «оно не обновлялось ежегодно». Во-вторых, США хотят «добавления новых мест размещения». По информации издания, Вашингтон «представил документ с более чем 20 новыми местоположениями». «Создание новой постоянной базы», подобной той, что есть на Крите, «не обсуждается». В районах, где американцы предлагают разместить своих солдат, «греческие и американские войска уже проходят совместную подготовку» или уже находится «инфраструктура НАТО». При этом выполнение соглашения не составит труда, сообщает газета. Напомним, США вызывающе ведут себя на Балканах. В Греции их деятельность начала усиливаться с момента приезда в страну посла Джеффри Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана. СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка 22 февраля 2021, 17:26 Текст: Елена Мирошниченко

В Харькове задержали мужчину, который якобы пытался добыть техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот» в интересах России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). «Вражеский агент пытался привлечь работника харьковского государственного предприятия «ХКБМ имени Морозова», которое занимается разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал копии представителю российской спецслужбы», – говорится на сайте контрразведки СБУ. Отмечается, что гражданина Украины якобы завербовали представители Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, когда тот ездили в страну. «Российский агент» был задержан в тот момент, когда он получал «полный комплект технической документации», которая имела гриф ограниченного доступа. Ему предъявлено обвинение по подозрению в госизмене. При этом дальнейшая судьба «представителя российской спецслужбы», который получил копии «секретных» документов в сообщении не указывается. В начале февраля СБУ заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Число жертв COVID в США превысило потери в трех войнах 22 февраля 2021, 12:23 Текст: Ксения Панькова

Пандемия коронавируса обошла по числу жертв среди американцев три военных конфликта, являющиеся одними из крупнейших с участием США, сообщил The New York Times со ссылкой на данные американского министерства по делам ветеранов. Как сообщается, в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах погибли 392,3 тыс. американцев, а от коронавируса – свыше 498 тыс., передает «Московский комсомолец». На США приходится около четверти от всех случаев коронавируса, зафиксированных в мире. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет церемонию минуты молчания в память о жертвах коронавируса в стране, свидетельствует график пресс-службы Белого дома. Скончались почти 500 тыс. жителей США. Накануне сообщалось, что с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч не исключил ношение масок в 2022 году в США. Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Вице-премьера Украины заставили объясняться за фото с Кадыровым 22 февраля 2021, 15:19

Фото: facebook.com/dshmyhal

Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Жду срочного объяснения от Олега Уруского», – написал Шмыгаль в Facebook. Позже Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что снимок был сделан во время церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. Он отметил, что никаких контактов с Кадыровым у него не было и не планировалось. «Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Я не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», – сообщил Уруский. Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля, передает ТАСС.