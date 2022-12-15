В чем особенности скандинавской русофобии

Взгляд
15 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
Разделы

Российское зерно ставит исторический рекорд

Россия накормит весь мир Виталий Тимкив/РИА Новости
Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю. Это значит, что Россия сможет накормить не только сама себя, но и африканские, ближневосточные и латиноамериканские страны, которые уже нарастили закупки российской пшеницы. Как России удалось добиться такого впечатляющего результата и что может помешать ей заработать на этом? Подробности...
Перейти в раздел…

За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом Андрей Чередниченко/ТАСС
Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
Перейти в раздел…

Байден вспомнил о защите евреев из-за денег

Либеральные СМИ пытаются представить образ американского антисемита как белого националиста, но чаще антисемитами являются черные REUTERS/Marco Bello
Президент США Джо Байден поставил перед правительством задачу разработать национальную стратегию по борьбе с антисемитизмом. У этого шага есть скрытые политические цели. Но как такое вообще могло случиться, что антисемитизм опять стал для Америки внутренней угрозой, как это было в 1930-х годах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...

Сопротивление попаданию в пузыри – главная задача современного человека

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Лестно думать о вкусе как о личном выборе, потому что это побуждает нас верить в собственную индивидуальность. Но это лишь иллюзия. Музыкальные технологии уже давно извлекают из этого выгоду, используя при этом эмоциональную связь между слушателем и песней. Подробности...

Америку накрыло цунами увольнений

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Масштабные увольнения персонала, происходящие практически во всех сферах экономики, похоже, становятся предвестником массовой безработицы в США, что станет прямой и явной угрозой политической системе страны. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Шанс на мир был упущен год назад

Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

«Артемовская мясорубка» ВСУ

Перейти в раздел…

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...

Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
  • Да, изредка

  • Да, регулярно

  • Никогда

  • Не употребляю алкоголь
Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
  • Россия

  • США
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Планы Запада смять экономику России не оправдались
    Путин: Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира Путин: Поставки товаров из РФ в ЕС выросли в полтора раза, несмотря на санкции Путин: Доля рубля в международных расчетах РФ достигла одной трети Путин: Финансовые ресурсы у нашей экономики есть
    Путин привел данные о снижении уровня бедности в России Путин рассказал о результатах государственных программ в 2022 году Путин: России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке Глава Калининграда предложил Польше скидку на материалы для стены на границе
    Путин назвал сроки начала работы электронной торговой площадки газового хаба в Турции Путин: Экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть Путин: Внешняя торговля России переключается на на динамично развивающиеся страны Министру экологии Киргизии запретили выступать в парламенте на русском языке

    Главная тема


    Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

    «инцидент исчерпан»


    Ватикан принес извинения России за слова папы римского о чеченцах и бурятах

    «сторона конфликта»


    Захарова: США не уйдут от ответственности за причастность к террору против России

    течение болезни


    Терапевт назвал особенности нынешней вспышки гриппа

    Видео

    накормить весь мир


    Российское зерно ставит исторический рекорд

    гарантии безопасности


    Америка сделала СВО неизбежной

    необычный эффект


    Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

    полный запрет


    Ненависть к русскому языку лишает Украину науки и техники

    борьба с антисемитизмом


    Байден вспомнил о защите евреев из-за денег

    исход из страны


    Ирина Алкснис: Уехавших из России артистов забудут

    осознавать разницу


    Сергей Худиев: Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

    сталь земли русской


    Андрей Полонский: Россия обязана вернуться в Арктику

    на ваш взгляд


    Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
    Тимофей Бордачёв

    В чем особенности скандинавской русофобии

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		15 декабря 2022, 16:40

    В мире не так уж и много мест, где общее восприятие России является, как правило, негативным. И в первых рядах таких немногочисленных регионов стоят страны Скандинавии.

    Согласно недавним опросам общественного мнения, именно в Швеции и Финляндии наиболее высока поддержка политики ЕС в отношении кризиса на Украине и одновременно действий самого режима в Киеве. Норвегия хоть и не входит в Евросоюз, но полностью солидаризируется здесь с союзниками по НАТО. В значительной степени такое отношение не просто элит, а большинства рядовых граждан продиктовано более сильными, чем в остальной Западной Европе, антироссийскими настроениями. Которые, в свою очередь, имеют глубокую основу.

    Правительства европейских стран, менее всего поддерживающих Киев на уровне общества – Болгарии, Греции, Словакии или Кипра – также помогают украинским властям оружием. Но делают это, как будто «из-под палки», в ответ на требования могущественных держав Евросоюза или даже самих США. Скандинавия – это совсем другое дело. Там участие в противостоянии с Россией идет от сердца и только собственные ограниченные ресурсы мешают сделать участие в конфликте более масштабным. Будь оно иначе, мы бы видели намного больше скандинавских вооружений или военнослужащих на украинской земле. Хотя Финляндия и так поставляет много, а также стала одной из первых стран ЕС, прервавших транспортные коммуникации с Россией.

    Отношение жителей Скандинавских стран к нам не стоило бы смешивать с таким известным явлением, как классическая русофобия. Эта специфическая особенность расистского мышления является продуктом гораздо более развитых, чем в Скандинавии, культур. Возникшая во Франции после 1814 года (вступление русских войск в Париж после разгрома Наполеона), русофобия получила затем концептуальное оформление в другой развитой стране Западной Европы – Великобритании. Другими словами, классическая русофобия – это все-таки чувство, которое культивировалось равными по силам с Россией державами в условиях, когда военные усилия требовали мобилизации общественного мнения.

    В обоих случаях она была результатом планомерной и всеобъемлющей информационной кампании во главе с яркими политиками и интеллектуалами. Потом русофобия пошла в широкие массы Восточной Европы, и даже скромные жители литовских хуторов пытаются считать себя русофобами, глядя на Москву из глухой европейской провинции. Северные страны не могут похвастаться сравнимыми по яркости деятелями – и их негативное отношение к России имеет, скорее, национальные корни. Тем более, что с военной точки зрения они уже лет 200 не могут думать о соперничестве с Россией.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    В случае с Финляндией и Швецией эти чувства – часть их национальной истории и культуры. 300 лет назад Шведское королевство, вместе с входившей в его состав Финляндией, было военной сверхдержавой Европы. На протяжении столетия до этого шведские полки наводили ужас на всех своих соседей и вполне уверенно конкурировали с такими могучими державами, как Франция. Но конец всему пришел после появления на берегах Балтийского моря России. В ходе Великой северной войны 1700–1721 годов Швеция потерпела унизительное поражение от России, ставшей империей именно на костях шведского величия. В течение последующих 100 лет эта страна была окончательно добита Россией и превращена в заштатное бедное европейское государство. Одновременно в состав Российской империи вошла территория современной Финляндии.

    Таким образом, в основе исторически оформленного отношения шведов к России лежит горечь поражения, сравнимая с той, которую испытывают, например, поляки. Хотя от полной катастрофы Швецию спасло в начале позапрошлого века ее географическое положение. Финляндия, в свою очередь, была частью России вплоть до 1917 года, хотя и обладала серьезными правами автономии. После получения независимости из рук большевиков, финны были охвачены такой же националистической эйфорией, как и остальная Восточная Европа. Нельзя забывать, что на всем протяжении межвоенного периода на советско-финской границе практически не прекращалась диверсионная война, основными застрельщиками которой были наши северные соседи.

    Прямое столкновение в ходе Зимней войны 1939–1940 годов и участие Финляндии в гитлеровской агрессии против СССР привели страну к потере значительных территорий и существенной части суверенитета. На протяжении почти 70 лет мы привыкли воспринимать Финляндию как наиболее взвешенного соседа на Западе. И, надо сказать, даже после распада СССР финны продержались достаточно долго. Только экономические трудности последних лет и вымирание политиков, понимавших, что такое Россия, пробудили в них истинные чувства. Тем более, что элиты должны были куда-то девать националистические настроения, охватившие общество в 2014-2015 годах на фоне наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

    Дания и Норвегия, хоть никогда и не воевали с Россией, также близки по настроениям к своим собратьям. Но здесь уже больше играет роль культурный фактор. С точки зрения национальной культуры отношение скандинавов к России определяют два наиболее важных обстоятельства. Во-первых, жителям этих удаленных от очагов европейской цивилизации регионов свойственно крайне линейное восприятие политической реальности и международных отношений. Русская нелинейность и способность к резким изменениям их откровенно пугает. Скандинавы больше всех в мире считают идеальной систему, где во главе всего стоят США, а остальные должны довольствоваться своим положением. Точно так же, как довольствуется им рядовой гражданин, занимающий строго отведенное ему место в социальной иерархии сельской общины, коими, по сути, являются все Скандинавские государства.

    Скандинавы искренне не видят ничего плохого в проявлениях самого незамысловатого национализма. Во всей Европе – это самые моноэтничные общества. И для них строительство государства, где не будет места другим языкам и народам – дело вполне правильное на пути постижения северной гармонии. Украинские «приколы» со свастикой или запретом русского языка, с точки зрения скандинавов – это именно то, что должно быть, хотя для нас это и является очевидной дикостью.

    Культура умеренности касается и политики, а тех, кто проявляет неумеренность и не желает подчиниться обстоятельствам, на европейском Севере откровенно недолюбливают. Россия, бросающая вызов американской гегемонии, заслуживает, по мнению скандинавов, осуждения и наказания именно за то, что хочет быть свободной от «общественных норм» подчинения сильному и власти, которые северяне переносят на международную политику. Тем более, что страны Северной Европы развиваются в положении, когда они не полностью могут обеспечивать свой суверенитет. Примирение с такой действительностью пришло уже давно. Более того, для простодушных скандинавов максимальная личная свобода намного важнее свободы собственного государства. Они идеальные потребители: «овцы, пасущиеся на поляне мира после конца истории», как это прекрасно описал Франсис Фукуяма. А это им американская гегемония вполне обеспечивает.

    Именно в Скандинавии больше всего граждан оценивают собственные страны, политические системы и общественное устройство, как идеальные или близкие к этому. Если в той же Бельгии или Италии люди относятся к своим странами со скепсисом либо юмором, то на севере Европы об этом не может идти и речи. Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Немалый вклад в это вносит и сильная протестантская культура, проповедующая среди своих последователей чувство собственной исключительности.

    Можем ли мы думать, что настолько укорененные негативные чувства к России – это что-то подвластное изменениям? Думается, что это было бы проявлением непозволительной наивности. Культура и история поэтому и важны, что формируют основу реакций общества на острые ситуации вне зависимости от повода и даже реальности. Исправить такое отношение к России в странах Северной Европы нам совершенно не по силам. Да и стараться не стоит – они деловые люди, ценят жизнь во всех ее проявлениях, и достижение Россией своих целей, несмотря на собственные ошибки и сопротивление Запада, рано или поздно сделает северян более способными к спокойному диалогу.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •