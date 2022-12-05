Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

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5 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Байден принимал Макрона как «лучшего друга США» Alex Brandon/AP/ТАСС
Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада. Подробности...

Если тебе грозит гибель, можно выключить и снова включить компьютер

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку. Подробности...

Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Обсуждение: 5 комментариев

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		5 декабря 2022, 09:28

    Русофобия – чума XXI века. Это не просто резкие слова о неприятном для нас явлении. Это означает, что русофобия – угроза не только России и русским, но и всему человечеству. Мир без России изменился бы необратимо, стал бы царством ничем не сдерживаемой античеловеческой диктатуры.

    Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты, и мы помним, сколько стран отправили своих солдат в легионы и дивизии СС. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада. И это объяснимо. Россия была потенциально опасна, поскольку однажды, в 1917 году, она уже восставала против мирового порядка, а стало быть, могла восстать еще раз. И в самом деле, в текущем году Россия не обманула западных ожиданий.

    Сегодня мы восстали за всё человечество. Поэтому мы должны сказать незападному миру: берегите русских, одолеют их – возьмутся за вас. Уверен, что этот призыв в конце концов будет услышан.

    Русофобия – относительно свежий термин в российском официальном обороте, совсем еще недавно само существование этого явления многими оспаривалось, но вот уже вполне буднично, по-рабочему, в Совете Федерации прошел представительный круглый стол по борьбе с той волной русофобии, которая поднялась в зарубежных странах.

    Говорилось о многом, но больше всего запомнились слова сенатора Константина Косачева, который предложил характеризовать русофобию как «этноцид». Не исключаю, что на этом понятии можно выстроить определенную линию противостояния русофобии на международном уровне (тут Косачеву как дипломату виднее), но мне этот термин кажется спорным.

    Фото: KRZYSZTOF SWIDERSKI/EPA/ТАСС

    Я не вижу, чтобы Запад хотел уничтожить русских именно в этническом плане. Как раз русская этника западных идеологов очень устраивает. «Хаты – в ризах образа», «плат узорный до бровей» – всё это русским должно быть позволено, и отчего бы не разрешить русским их ушанку, если мексиканцам разрешены сомбреро?

    Перефразируя Сталина, можно сказать, что будущая культура человечества видится Западу как национальная по форме и глобалистская по содержанию. Правда, пока еще даже пресловутые родные березки вытягивают из русского сознания всю мощь и всё богатство русской истории, но ведь это поправимо? Источники русофобии понятны, и участники обсуждения не раз о них говорили. Это прежде всего исторические соперники России – Польша, Литва и Швеция. Это присоединившаяся позднее к этому ряду Великобритания, которая вела с Россией в позапрошлом веке «большую игру» в Азии. В то время финнов, эстонцев и латышей еще не существовало как субъектов истории, но они наверстали упущенное и тоже выбились в русофобский авангард.

    Однако это не вся правда, и официальный представитель МИД Мария Захарова вполне резонно поставила вопрос о русофобии внутри нашей страны. В самом деле, как мы будем бороться с русофобами за рубежом, если не победим самоненависть, которой заражены наши собственные сограждане? Важно помнить, что эта самоненависть – не продукт работы западных спецслужб или НКО новейшего времени. Это явление древнее и вполне автохтонное: русское чужебесие, а стало быть, и презрение к своему, фиксирует еще Юрий Крижанич в XVII веке. Из этой укорененности нашей доморощенной русофобии вытекают определенные практические следствия.

    Например, русский язык, казалось бы, по своей природе должен служить расширению и укреплению русского мира. Простой рецепт: пропагандируй русский язык – и люди в других странах будут лучше тебя понимать и лучше к тебе относиться. Однако русский язык может служить и инструментом пропаганды русофобии. Более того, Западу даже выгоднее, чтобы антироссийские идеи распространялись на русском языке и самими русскими. Получается правдоподобнее, ведь можно сказать: смотрите, это же сами русские желают, чтобы Россия распалась на части, и чтобы ее обломки платили и каялись за свою неправильную тысячелетнюю историю.

    Не то чтобы «хорошие русские» в целом могли рассчитывать на какие-то призы от Запада, но отдельным особям всё же везет. Например, на днях русофобка-театроведка Марина Давыдова была назначена директором Зальцбургского фестиваля. Осталось еще дать Нобелевскую премию какому-нибудь писателю-нетвойнисту вроде Дмитрия Быкова и можно будет сказать: ну где же вы видите русофобию? Мы любим русских, мы вознаграждаем русских – но хороших, с правильно перепрошитыми мозгами. Но мы-то не хотим становиться в очередь на перепрошивку, мы хотим оставаться «плохими» русскими, то есть самими собой.

    Насчет того, как инструмент пропаганды русского мира может перехватываться и разворачиваться в противоположную сторону, есть хороший пример из недавней истории литературной жизни. Была у нас «Русская премия». Замысел был замечателен: давайте находить за границами России, прежде всего в бывших республиках СССР, прозаиков, поэтов, пишущих на русском языке, поощрять их, обеспечивать им продвижение в России, а они будут агентами нашей «мягкой силы» в своих странах. Первые годы так и было, а потом премию стали год за годом вручать эмигрантам русофобской закваски или литераторам ближнего зарубежья, ориентированным на местных националистов. В результате, например, лауреат «Русской премии» Борис Херсонский из Одессы с симпатией отзывался о тех силах, которые стояли за сожжением русских в Доме профсоюзов в 2014 году.

    «Русскую премию» в итоге закрыли, но сегодня было бы уместно возродить ее с первоначальной программой. Прежде всего по той причине, что острие русофобской пропаганды Запада в наши дни направлено не на недружественные страны, для населения которых вопрос отношения к русским на самом деле неактуален, как бы ни пыхтели их политики, а на страны дружественные, которые кое-кто хотел бы от России оторвать. На мой взгляд, под угрозой находятся, например, Армения и Казахстан.

    Культурные связи с такими странами нужно не просто укреплять – это само собой разумеется, – но и строить иначе, более осмысленным и целенаправленным образом. Требуется мобилизация творческих людей, которые осознают опасность русофобии и готовы с ней бороться. И особенно значимой становится литература, поскольку именно литераторы в первую очередь работают с новыми смыслами, которыми в наши дни наполняются понятия русского мира и русской цивилизации.

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