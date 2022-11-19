10 причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

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19 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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10 причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы сразу по десяти причинам не хотят вести диалог с Россией. Только в форме ультиматумов или обсуждения третьестепенных вопросов. Чтобы переломить ситуацию, Россия должна жёстко убедить европейцев в обратном. Подробности...

Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Вадим Трухачёв

    10 причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		19 ноября 2022, 12:00

    Диалог между Россией и Евросоюзом не ведётся уже давно. Можно вспомнить разве что визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву в феврале 2021 года. Но тогда поездка окончилась ничем, а глава МИД России Сергей Лавров открыто признал, что установить подлинный контакт с Евросоюзом у России не получается. Понятно, что с тех пор к лучшему не изменилось ничего, а тот же Боррель произнёс такое количество воинственных антироссийских речей, что счёт им давно потерян.

    Между тем существует целый ряд причин, по которым Евросоюз не хочет по существу разговаривать с Россией. Первая из них – ещё в 1990-х европейцы привыкли воспринимать нашу страну не как субъект международный отношений, а как объект. В лучшем случае, как неравноправного партнёра. А раз так, то на российском направлении можно особо и не играть в дипломатию – достаточно просто продавливать нужные себе решения. И хотя 90-е годы давно ушли, восприятие европейцев почти не изменилось.

    Вторая причина – характер нашего экономического взаимодействия. В глазах европейских политиков Россия – это даже не бензоколонка, а скважина с лесозаготовкой. В конце концов, нефть, газ и лес можно купить где-нибудь. Да и удобрения – тоже. Действительность опровергает такой подход, но образ мышления быстро не изменить.

    Третий момент – зависимость значительной части российской элиты от Европы. Наличие на её территории многочисленных счетов и недвижимости кажется европейцам безотказным рычагом давления. Достаточно просто арестовать один-два счёта, запретить въезд в Евросоюз паре чиновников и крупных предпринимателей – и Россия вмиг станет сговорчивее. А уж если заморозить российские активы на миллиарды евро – тогда ей вообще будет некуда деваться. Пряники в таком положении вещей не нужны – одни кнуты.

    Четвёртый момент – желание наказать и проучить Россию за то, что она сошла с «верного» пути 1990-х. В представлении Евросоюза, мы – единственная страна в мире, которая сначала была полностью готова следовать в фарватере его политики, а потом «передумала» и начала вставлять палки в колёса. Естественно, такого «выскочку» надо немедленно поставить на место. Сам факт каких-либо уступок «отбившейся от рук» стране кажется недопустимой слабостью европейской политики.

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Пятый момент исходит из чёткого разделения мира на «демократии» и «недемократии». С точки зрения европейских чиновников, демократии всегда друг с другом договорятся, а между тираниями долговременный союз невозможен. Поэтому сближение России с Китаем или Ираном, тактические договорённости с Турцией, не рассматривались европейцами всерьёз. Кроме того, «тирания» по определению не может быть для остального мира привлекательным примером. И даже наличие успешного недемократического Китая тут не помогло их переубедить.

    Шестой момент – продвижение европейских ценностей и идеалов как можно дальше не может подлежать обсуждению. Если Евросоюз захотел включить в орбиту этих ценностей Украину и другие бывшие постсоветские республики, значит, так тому и быть. Он может ещё осторожничать с мусульманскими странами, но не с Украиной, Арменией или Молдавией. Поэтому, когда Россия в 2012-2013 гг. предлагала обсудить развитие «Восточного партнёрства» ЕС к нашим границам, с нами никто разговаривать не стал.

    Седьмой момент – непонятно, как воспринимать Россию. За Китаем, Индией или Саудовской Аравией в ЕС признают цивилизационные особенности, за нами – нет. Полноценными европейцами нас, естественно, не считают. Но и на обычных азиатов, чья жизнь устроена совершенно иначе, чем на Западе, Россия тоже не похожа. Да даже если считать Россию не-Европой – она всё равно больше похожа на Европу, чем классическая Азия. А раз так – за ней можно не признавать уникальность пути развития, и давить на неё.

    Восьмой момент – зависимость Евросоюза от США. Европейцы привыкли к тому, чтобы говорить с незападным миром единым с американцами голосом (что не исключает противоречий между ними, но они не меняют суть). Американцы от диалога с Россией фактически отказались ещё в 2012 году. Для них отрыв Украины от России – едва ли не главная задача планетарного масштаба. Естественно, что ссориться с США ради отношений с нами европейцы не станут. Тем более, что сами по себе Россию недолюбливают.

    Девятый момент – в Европе есть страны, которые по определению плохо относятся к России. Так, Польша и страны Прибалтики при любых собственных правительствах убеждены, что на нас надо исключительно давить. Куда более влиятельные Нидерланды хотят наказать нас за катастрофу самолёта MН-17 над Донбассом. Многие политики Чехии или Швеции строят свою карьеру на русофобии, да и в Германии, Франции и даже в Италии или Греции, таких хватает. Естественно, они заблокируют любое решение, направленное на подлинный диалог с Россией.

    Наконец, десятый момент. Евросоюзу, полному внутренних противоречий, нужен внешний раздражитель, который бы его сплачивал. Нужен неправильный «другой», рядом с которым ЕС и отдельные его страны смотрелись бы образцово. Он должен быть большим, о нём должны иметься некоторые представления, но «кусать» его не должно быть слишком страшно. Китай или Саудовскую Аравию назначать на эту роль страшновато, Нигерия – не потянет. А вот Россия – в самый раз. И большая, и ответит умеренно…

    Естественно, что при таком раскладе Евросоюз готов разговаривать с Россией только в форме ультиматумов. Максимум – обсуждать третьестепенные вопросы вроде спасения утопающих в открытом море. И для того, чтобы изменить подход европейцев к себе, необходимо заставить себя уважать. Но если Европа не хочет с нами разговаривать сразу по десяти причинам, то нам вполне хватит трёх шагов – правда, очень значительных.

    Первое – добиться военных побед на Украине. Второй – выстоять под напором западных санкций. Третий – укрепить своё положение в незападном мире. Как только мы этого добьёмся, Евросоюз приступит к диалогу с нами по существу. Пусть нехотя, превозмогая себя, но приступит. Ждать, что «генерал мороз» в европейских квартирах вынудит его отнестись к России с должным уважением, можно бесконечно. Надо действовать самим.

     

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