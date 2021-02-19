Лавров: Взаимодействие ЕС и России сошло на нет

Сейчас не осталось ничего, даже спорадических контактов по каким-то международным проблемам, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

По словам министра, по иранской ядерной программе Россия участвует не в отношениях с Евросоюзом, а в работе коллективноый группы стран, по Ближнему Востоку речь идет о многостороннем сотрудничестве.

Как рассказал Лавров, накануне визита представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Москва предложила его экспертам сделать совместное заявление по Ближнему Востоку, «где у нас позиции практически идентичные», но за несколько дней до приезда сообщили, что «не получается», передает РИА «Новости» .

«Выдам сейчас секрет, потому что это вопиющий пример. За столом переговоров я спросил Борреля: «Как у нас с этим заявлением, почему не получилось?» Он стал вертеть головой в разные стороны, и было понятно, это он подтвердил, что ему никто об этом даже не сказал. Вот такие люди занимаются тем, что некоторые наши либералы называют «отношениями с ЕС», – заявил министр.

Он подтвердил, что на Западе ищут повод ухудшить отношения с Россией. По мнению Лаврова,это не главная цель. «Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств»,– сказал он. Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия нашей страны не остаются безнаказанными.

Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.