Страны ЕС разделились по санкциям против России

Эксперт назвал причину атаки разведки Эстонии на Китай

«Эстония сделала ставку на то, что лишь Соединенные Штаты могут защитить ее от «агрессивной России». Взамен приходится исполнять задания Вашингтона, а он сейчас настраивает страны ЕС против Китая», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Светов, комментируя обвинения эстонской разведки в адрес КНР и последующий резкий ответ китайских дипломатов.

«Обычная история – небольшим странам, которые находятся на содержании у богатых государств или союзов богатых страны приходится отрабатывать это содержание зачастую весьма неприятным для себя способом», – заметил политолог Юрий Светов.

В пятницу посольство КНР в Таллине разместило на своем сайте выдержанный в резких тонах комментарий к ежегодному отчету Департамента внешней разведки Эстонии (VLA). В опубликованном в среду документе спецслужба заявила – китайская пропаганда начала использовать западные информационные каналы для распространения выгодной для Китая информации. Также в отчете VLA говорилось, что целью пропагандистской деятельности Пекина является ослабление открытого общества в Европе.

«Годовой отчет департамента внешней разведки сохранил непрофессионализм, сопоставимый с предыдущими годами, и распространяет лживые новости, вводит общественность в заблуждение по скрытым мотивам и ссылается на источники, которые нельзя комментировать», – говорилось в заявлении китайского посольства в Таллине.

Как ранее отмечали эксперты, в последние несколько лет Эстония и другие малые прибалтийские государства проявляли активный интерес к контактам с Китаем. В 2018-м председатель КНР Си Цзиньпин принял президентов Эстонии и Латвии, после чего появились сообщения об интересе Пекина в мощностях прибалтийских транзитных портов и о возможном включении той же Эстонии в экономический проект «Один пояс и один путь». Это явно не совпадало с интересами США в регионе, отметил Светов.

«Эстония, которая сделала ставку на то, что лишь Соединенные Штаты могут защитить ее от «агрессивной России», получила американское военное присутствие. Но взамен она вынуждена исполнять задания Вашингтона, в том числе в том, что касается политики в отношении Китая», – подчеркнул собеседник.

Светов напомнил, что в похожей ситуации оказалась Украина, которая под давлением США – и к своей явной невыгоде – вынуждена разорвать сделку с китайскими инвесторами, готовыми вложиться в стратегически важный завод «Мотор Сич».

В данный момент новая администрация США определяет то, как в президентство Джо Байдена будут выстраиваться отношения с Китаем, указал Светов. «Байден уже начал давать комментарии по болезненным для Пекина темам – Тайвань, положение уйгуров в Синьцзяне и тому подобном, – отметил эксперт. – С другой стороны, страны Евросоюза рассчитывают сохранить нормальные экономические отношения с КНР. Отсюда активность Госдепартамента на европейском направлении».

Эстония выступила с обвинениями в адрес КНР практически синхронно с прошедшей в четверг встречей нового госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИДов европейской тройки – Великобритании, Германии и Франции. «Министры договорились тесно координировать свои действия для решения глобальных проблем, создаваемых Китаем», – говорится в совместном заявлении главы Госдепа и руководителей внешнеполитических ведомств «евротройки».

«Взгляды Вашингтона и европейцев на взаимоотношения с Пекином не вполне совпадают, – констатировал Светов. – ЕС не может отказаться от торгово-экономического взаимодействия с Китаем. Кроме того, европейские элиты опасаются, что активное противостояние Запада с Россией и Китаем, приведет лишь к возникновению союза Пекина и Москвы, подобного тому, что существовал в XX веке, в начале становления КНР».

Ранее сообщалось, что новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. На этой неделе в Пентагоне назвали Россию угрозой для всех стран Североатлантического альянса. Назначенный администрацией Джо Байдена новый министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие Москве и Пекину.