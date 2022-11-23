Запад переписывает историю все более топорно

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23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Украина подталкивает Россию лишить ее денег за транзит газа REUTERS/Gleb Garanich
Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Почему региональные политики отправляются на передовую

Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам из личного архива Дениса Шепеля
На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

Приграничные столкновения в странах Средней Азии происходят регулярно Игорь Егоров/РИА Новости
Один из самых длительных территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, похоже, близок к разрешению. Киргизия и Узбекистан договорились об обмене территориями. Однако еще один замороженный конфликт в регионе может вспыхнуть в любой момент. О чем идет речь, почему стороны готовятся к войне и кто именно может ее спровоцировать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...

Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Обсуждение: 4 комментария
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Ирина Алкснис

    Запад переписывает историю все более топорно

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		23 ноября 2022, 17:10

    На днях президент Путин сказал, что попытки ряда стран переписать мировую историю становятся все агрессивнее. Он абсолютно прав. Вот только это не наша проблема, а их – тех, кто этим занимается.

    Еще относительно недавно, несколько считаных лет назад, тема переписывания истории несла на себе ярлык российской пропаганды, конспирологии и просто паранойи. Всякий раз, когда наши официальные лица или эксперты поднимали этот вопрос, они немедленно подвергались осмеянию за поиск врагов на ровном месте и высасывание проблемы из пальца.

    Надо признать, что тогда было достаточно легко занимать подобную критическую позицию, потому что процесс переписывания, конечно, шел, но достаточно неспешно, исподволь и как бы сам собой, что легко было представить никак не связанными между собой событиями, причем по преимуществу в гуманитарной сфере, где свобода слова и мысли постулировалась незыблемой ценностью. Когда же случались те или иные громкие скандалы – вроде уничтожения советских памятников в Прибалтике, это легко списывалось на отдельные эксцессы в соответствующих странах.

    Теперь же все приличия – вместе с масками – оказались отброшены, и из Запада (не из каких-нибудь восточноевропейских лимитрофов, а настоящего западного Запада – лучезарного царства свободы, демократии и прав человека) поперла такая животная русофобия, что поначалу только диву оставалось даваться. Сейчас-то уж, конечно, попривыкли.

    В результате аккуратный и неторопливый процесс промывания мозгов по вопросу о месте и роли России в мировой истории сменился вакханалией ненависти и лжи, в которой достается не только политическим и военным деятелям прошлого, но и гениям искусства и культуры.

    Фото: Brian Lawless/Reuters

    Правда, стоит признать, что для нашей страны в данном изменении есть свои плюсы – эффективность данной ускоренно-агрессивной ментальной перепрошивки радикально ниже, нежели у той методики, что использовалась ранее. Более того, эффективность нынешней можно считать отрицательной в отношении российского общества, поскольку у нашего народа такой подход по очевидным причинам вызывает отторжение и служит подтверждением, что прошлые предупреждения о ведущейся против него идейно-подрывной работе были справедливыми. Что же касается западного или в целом мирового общества, того, насколько оно восприимчиво в радикальной русофобской пропаганде, тут, конечно, вопрос открытый. Но в любом случае это – вторичный объект воздействия, потому что главной целью всегда было перепрограммирование нашего народа.

    Причем Владимир Путин прямо назвал цель данной политики: «разобщить, лишить ориентиров, ослабить в конечном счете Россию, повлиять на ее суверенитет». И это действительно так: к чему приводит лишение народа исторической памяти, нам прямо сейчас наглядно демонстрирует Украина.

    Все потуги последних десятилетий по очернению отечественной истории, по переписыванию места и вклада России в мировую историю были нацелены именно на это, потому что другого способа уничтожить нашу страну просто нет. И некоторые успехи на этом пути даже были достигнуты, во всяком случае пресловутые окна Овертона оказались сдвинуты по многим темам.

    Однако теперь, в результате перехода от тонкой, прямо-таки ювелирной работы к агрессивно-грубым методам, фактически идет откат. И тут, конечно, возникает вопрос: неужели Запад не понимает, что он своими руками разрушает собственные достижения в этой области – и зачем он это делает?

    Ну, основной ответ вполне очевиден. Запад отказался от аккуратной и постепенной работы в области переписывания истории, потому что у него просто не осталось времени на нее. Данные методы давали свои результаты, и можно допустить, что если бы работа в том же духе продолжалась еще несколько десятилетий, в итоге были бы получены нужные ему или хотя бы приемлемые результаты. Вот только у Запада не оказалось этих нескольких десятилетий. Западная гегемония и глобальная система, главным бенефициаром которой он является, подошла к точке разрушения – и тут уже не до сложных деликатных методов, ориентированных на многие-многие годы вперед.

    Но это не отменяет того, что переход к абсурдным в своей грубости и демонстративной русофобии методам выглядит странным и малообъяснимым. При всем падении уровня европейских и заокеанских элит там не могут не понимать, что такой своей политикой они стимулируют мобилизацию российского общества на антизападных основаниях.

    Тогда зачем?

    Есть версия, что произошла смена не только методов, но и целевой аудитории. Мол,

    западный истеблишмент теперь промывает мозги не российскому, а своему обществу, взращивая в нем радикальную русофобию и готовя его к очередному походу на Восток.

    Но, на мой взгляд, все-таки не стоит преувеличивать вероятность данного подхода. Потому что как ни накачивай русофобией современных европейских бюргеров, вряд ли удастся вдохновить их на личное участие в войне против России. Да и для прямого военного столкновения России с Западом – если таковое все-таки случится – будет актуальна не столько численность пехоты, сколько готовность нажать ядерную кнопку. Именно поэтому я считаю, что основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное.

    Все дело в вечном принципе «Историю пишут победители».

    Мы живем в мире, который был создан и история которого была написана победителями во Второй мировой войне. Вот только для Запада точкой отсчета выступает его победа в холодной войне. После чего он фактически пересобрал под себя мировую систему, в которой и благоденствовал три десятилетия – а вот историю полностью переписать под себя он не успел. А ведь это его право, его привилегия – как победителя! А он ими не воспользовался в полной мере.

    Именно отсюда столь яростное – и, будем говорить прямо, неумное – стремление все-таки сделать это, написать и внедрить в умы человечества историю своей победы. Стремление, усиливаемое пониманием, что поезд уходит, что система его доминирования разрушается на глазах. А ведь еще совсем недавно казалось, что у Запада получилось создать что-то вечное, тот самый конец истории – причем истории, написанной им. Оттого ему особенно обидно. Поэтому и методы становятся все более топорными – в попытке последним отчаянным рывком все-таки попробовать добиться своего.

    Но мы же не позволим ему этого?

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