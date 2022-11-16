Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

В свое время фан-клуб Егора Гайдара и других младореформаторов очень любил публично мазать черной краской советское прошлое. Большинство россиян прекрасно понимало, что там было и плохое, и хорошее. При этом заявления наших либералов о темном тоталитарном беспросветном прошлом справедливо вызывали у людей резко негативную реакцию. Ведь по факту они означали, что свои жизни и судьбы бывшие советские люди, большинство из которых честно работали и воевали за СССР, прожили зря.

Теперь ситуация повторяется. Патриотизм, конечно, главный тренд 2022 года. Но мы часто слышим, что последние 30 лет были временем позора и зависимости от Запада. Думаю, стоит разоблачить этот фейк, а то ведь тоже получается, что жизни и судьбы современных россиян были прожиты зря. Современная Российская Федерация точно не хуже ушедшего Советского Союза. С моей точки зрения, во многих отношениях даже значительно лучше.

В 90-е годы действительно было мало хорошего. Гиперинфляция, расстрел парламента, бандитизм, чеченская война и идеология агрессивного космополитизма, которая была основой ряда сейчас немного подзабытых олигархических группировок – «Мост», «Менатеп» и т. д. Слово «патриотизм» было почти ругательным. Однако ситуация принципиально изменилась 31 декабря 1999 года – с приходом Путина. Он вернул идеологию патриотизма в официальное поле. Президент России заявил о непрерывности российской истории, что подразумевает уважительное отношение и к советскому прошлому, и к досоветскому. День Победы 9 мая – по-прежнему наш главный праздник.

Ни о какой колониальной зависимости от Запада речи нет. Суверенная демократия, если кто забыл. При этом в Россию пришли с инвестициями мировые компании первой руки. Сделки ТНК-BP и Лукойл – ConocoPhillips, значительная часть российской сотовой связи и интернета созданы на иностранные деньги. В отличие от времен Бориса Ельцина, Россия не прогнулась ни по одному принципиальному вопросу. Достаточно вспомнить как долго и тяжело шли переговоры по ВТО или по ценам на газ по экспортным поставкам с Китаем.

Ну и, наверное, самый показательный пример – Джордж Сорос и Связьинвест». В 2001 году известный биржевой спекулянт попытался конвертировать свою долю в телекоммуникационном холдинге в принадлежащие государству через «Связьинвест» пакеты акций телекоммуникационных компаний. Бумаги были относительно ликвидными, и их можно было продать на ожившем после дефолта 1998 года фондовом рынке. Если бы идея Сороса была реализована, то государство потеряло бы контроль над отраслью, в том числе над дальней связью – Ростелеком. Считается, что против последнего жестко выступали спецслужбы. Сорос заплатил за 25% плюс одна акция телекоммуникационного холдинга много больше 1 млрд долларов. В 2004 году Сорос продал свою компанию Mustcom Ltd, единственный актив которой – блокирующий пакет акций ОАО «Связьинвест», сумма сделки составила 625 млн долларов. Возможно, именно по результатам этой сделки господин Сорос так нежно «любит» Россию.

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Путин не стал пересматривать итоги приватизации. Он заставил олигархов не воровать, а платить налоги и выводить прибыль через дивиденды, с которых тоже платить налоги. В результате экономического рывка за первые два путинских президентских срока 2000-2008 годов уровень ВВП и промышленного производства превысил советский уровень, была решена проблема внешних долгов, Россия получила инвестиционный рейтинг. Капитализация Газпрома превысила 300 млрд долларов, «Роснефти» – 100 млрд долларов, данные российские фишки вошли в рейтинги ведущих мировых компаний. Накопленные финансовые резервы казны позволили без особых проблем пройти мировой финансовый кризис Lehman Brothers 2008-2009 годов. В результате Россия в 2013 году по размеру ВВП, взвешенному по паритету покупательской способности, стала первой экономикой Европы, обойдя Германию. В долларах за время Путина ВВП России увеличился в шесть раз. Сейчас размер ВВП России превышает советский уровень более чем на 30%.

Конечно, много для успеха России сделала власть. Были созданы рыночные институты, ведущие российские холдинги перешли на международные стандарты финансовой отчетности, запущены национальные проекты и программа импортозамещения. По итогам 2020 года впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт и достиг рекордных 30 млрд долларов. Политика ресурсного национализма вернула природную ренту в казну. Снижен корпоративный налог на прибыль, введена плоская шкала НДФЛ – 13-15%. И многое, еще очень многое другое.

Однако главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Чтобы быть кузнецом своего счастья, надо сначала построить кузницу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную и зажиточную страну. Нам есть чем гордиться. Мы успешная нация, добившаяся своего успеха не грабежом колоний, а трудом и талантом. Из стран СНГ близкий результат смогли показать только Азербайджан и Казахстан. Кто-то скажет, что главной причиной успеха является нефть. Однако на исламских форумах можно прочитать, что Аллах дает нефть только тем народам, которых особенно любит. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке только доля шутки.

Пора забыть привычки горбачевской перестройки и прекратить поливать грязью наше прошлое, в том числе и советское, и современное. А то получается, что последние десятилетия пошли коту под хвост. Мы все патриоты России. И мы должны не только любить, но и уважать свою страну. Особенно если уважать есть за что. Иначе нас в мире никто уважать не будет.