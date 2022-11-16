Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Запад признал ошибкой потолок цен на нефть

Страны G7 испугались ответа России REUTERS/Dado Ruvic
План G7 по введению ценового потолка на нефть из России является ошибочным, потому что цены на нефть взлетят беспрецедентно вслед за ценами на газ в ЕС, признало западное издание Bloomberg. При этом вину оно накладывает на Россию. Каким образом Россия может использовать нефть как оружие, когда Запад сам запрещает ею торговать? И почему США и ЕС на самом деле тормозят собственные карательные меры? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...

Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Возмущение поляков выглядит комично

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Польша участвует в войне на Украине с 2014 года. Оружие поставляет, наемники польские едут и воюют, порой их везут домой не совсем живыми. И чего тогда Варшава озабоченность не высказывала? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Александр Разуваев

    Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		16 ноября 2022, 13:22

    В свое время фан-клуб Егора Гайдара и других младореформаторов очень любил публично мазать черной краской советское прошлое. Большинство россиян прекрасно понимало, что там было и плохое, и хорошее. При этом заявления наших либералов о темном тоталитарном беспросветном прошлом справедливо вызывали у людей резко негативную реакцию. Ведь по факту они означали, что свои жизни и судьбы бывшие советские люди, большинство из которых честно работали и воевали за СССР, прожили зря.

    Теперь ситуация повторяется. Патриотизм, конечно, главный тренд 2022 года. Но мы часто слышим, что последние 30 лет были временем позора и зависимости от Запада. Думаю, стоит разоблачить этот фейк, а то ведь тоже получается, что жизни и судьбы современных россиян были прожиты зря. Современная Российская Федерация точно не хуже ушедшего Советского Союза. С моей точки зрения, во многих отношениях даже значительно лучше.

    В 90-е годы действительно было мало хорошего. Гиперинфляция, расстрел парламента, бандитизм, чеченская война и идеология агрессивного космополитизма, которая была основой ряда сейчас немного подзабытых олигархических группировок – «Мост», «Менатеп» и т. д. Слово «патриотизм» было почти ругательным. Однако ситуация принципиально изменилась 31 декабря 1999 года – с приходом Путина. Он вернул идеологию патриотизма в официальное поле. Президент России заявил о непрерывности российской истории, что подразумевает уважительное отношение и к советскому прошлому, и к досоветскому. День Победы 9 мая – по-прежнему наш главный праздник.

    Ни о какой колониальной зависимости от Запада речи нет. Суверенная демократия, если кто забыл. При этом в Россию пришли с инвестициями мировые компании первой руки. Сделки ТНК-BP и Лукойл – ConocoPhillips, значительная часть российской сотовой связи и интернета созданы на иностранные деньги. В отличие от времен Бориса Ельцина, Россия не прогнулась ни по одному принципиальному вопросу. Достаточно вспомнить как долго и тяжело шли переговоры по ВТО или по ценам на газ по экспортным поставкам с Китаем.

    Ну и, наверное, самый показательный пример – Джордж Сорос и Связьинвест». В 2001 году известный биржевой спекулянт попытался конвертировать свою долю в телекоммуникационном холдинге в принадлежащие государству через «Связьинвест» пакеты акций телекоммуникационных компаний. Бумаги были относительно ликвидными, и их можно было продать на ожившем после дефолта 1998 года фондовом рынке. Если бы идея Сороса была реализована, то государство потеряло бы контроль над отраслью, в том числе над дальней связью – Ростелеком. Считается, что против последнего жестко выступали спецслужбы. Сорос заплатил за 25% плюс одна акция телекоммуникационного холдинга много больше 1 млрд долларов. В 2004 году Сорос продал свою компанию Mustcom Ltd, единственный актив которой – блокирующий пакет акций ОАО «Связьинвест», сумма сделки составила 625 млн долларов. Возможно, именно по результатам этой сделки господин Сорос так нежно «любит» Россию.

    Путин не стал пересматривать итоги приватизации. Он заставил олигархов не воровать, а платить налоги и выводить прибыль через дивиденды, с которых тоже платить налоги. В результате экономического рывка за первые два путинских президентских срока 2000-2008 годов уровень ВВП и промышленного производства превысил советский уровень, была решена проблема внешних долгов, Россия получила инвестиционный рейтинг. Капитализация Газпрома превысила 300 млрд долларов, «Роснефти» – 100 млрд долларов, данные российские фишки вошли в рейтинги ведущих мировых компаний. Накопленные финансовые резервы казны позволили без особых проблем пройти мировой финансовый кризис Lehman Brothers 2008-2009 годов. В результате Россия в 2013 году по размеру ВВП, взвешенному по паритету покупательской способности, стала первой экономикой Европы, обойдя Германию. В долларах за время Путина ВВП России увеличился в шесть раз. Сейчас размер ВВП России превышает советский уровень более чем на 30%.

    Конечно, много для успеха России сделала власть. Были созданы рыночные институты, ведущие российские холдинги перешли на международные стандарты финансовой отчетности, запущены национальные проекты и программа импортозамещения. По итогам 2020 года впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт и достиг рекордных 30 млрд долларов. Политика ресурсного национализма вернула природную ренту в казну. Снижен корпоративный налог на прибыль, введена плоская шкала НДФЛ – 13-15%. И многое, еще очень многое другое.

    Однако главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Чтобы быть кузнецом своего счастья, надо сначала построить кузницу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную и зажиточную страну. Нам есть чем гордиться. Мы успешная нация, добившаяся своего успеха не грабежом колоний, а трудом и талантом. Из стран СНГ близкий результат смогли показать только Азербайджан и Казахстан. Кто-то скажет, что главной причиной успеха является нефть. Однако на исламских форумах можно прочитать, что Аллах дает нефть только тем народам, которых особенно любит. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке только доля шутки.

    Пора забыть привычки горбачевской перестройки и прекратить поливать грязью наше прошлое, в том числе и советское, и современное. А то получается, что последние десятилетия пошли коту под хвост. Мы все патриоты России. И мы должны не только любить, но и уважать свою страну. Особенно если уважать есть за что. Иначе нас в мире никто уважать не будет.

     

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