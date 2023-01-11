С началом СВО в российской экономике началась новая реальность. Общее мнение, что на формирование новой экономики России уйдет 5-10 лет. Соответственно, изменится не только структура экономики, но и фондового и валютного рынков. Россия в уходящем 2022 году стала абсолютно восточной страной. Нашими ключевыми партнерами являются теперь не традиционные еще с советских времен страны Европы (с США мы изначально торговали очень мало), а Индия, Китай, Турция, Иран и другие страны Азии.

Турция сохранила тесные отношения с Россией, несмотря на сильнейшее давление со стороны Запада. Германия показала себя ненадежным партнером, и именно в Турции будет создан новый газовый хаб. В Казани заработал пилотный проект сектора исламских финансов, разговоры о нем в России шли с 2016 года. Главный мировой центр исламских финансов, вероятно, через несколько лет появится в Стамбуле.

Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость Российской Федерации в глобальной торговле и международных хозяйственных связях. Мы сами недооценивали себя.

Падение ВВП России в период с января по октябрь оценивается на уровне 1,9% вместо ранее заявленных 2,1%, сообщил недавно министр экономического развития Максим Решетников. Если в апреле Минэкономразвития РФ считало, что в 2022 году ВВП страны упадет на 8,8%, а в мае – что на 7,8%, то позднее ведомство улучшило свои прогнозы. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов полагает, что падение ВВП страны по итогам этого года составит 2,8-3%, а в следующем – в пределах 1%. МВФ считает, что ВВП РФ в 2022 году упадет на 3,4% (в июле ожидалось падение на 6%, в апреле – на 8,5%). В 2023 году, думают специалисты фонда, российская экономика упадет на 2,3%, а не 3,5%, как ожидалось ранее

Рост оборонных расходов – военные заводы работают в три смены – конечно, поддержал экономику. Оборонка – это не только предприятия ВПК, но и множество партнеров в смежных отраслях. При этом последние годы Россия сохраняет второе место на рынке вооружений с годовым объемом продаж 14-15 млрд долларов. Первое место на оружейном рынке занимают США. Однако страны НАТО и их союзники должны покупать американское оружие на добровольно-принудительной основе. Россия же действует в абсолютно рыночных условиях.

Ключевой момент – это, конечно, бюджет. Специальная военная операция, новые регионы и их восстановление требуют новых бюджетных расходов. А это означает рост налоговой нагрузки на корпоративный сектор. Например, по итогам 2022 года Газпром заплатит в бюджеты всех уровней 5 трлн рублей.

От увеличения НДФЛ решено пока отказаться. На ближайшие три года бюджет запланирован с дефицитом: приблизительные цифры в 2023 году – 2,9 трлн (2% ВВП), в 2024 году – 2,2 трлн (1,4% ВВП), в 2025 году – 1,3 трлн (0,7% ВВП). Основными источниками покрытия дефицита должны стать государственные заимствования. Министерство финансов намерено сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 года на уровне, не превышающем 20%. В мировой практике уровень госдолга до 60% ВВП считается абсолютно безопасным.

На эту тему

Инфляция в 2022 году должна составить 12-13%, что является абсолютно комфортным уровнем даже для самых успешных в истории современной России тучных нулевых годов. В конце первого квартала 2023 года годовая инфляция, вероятно, замедлится до 5,5–6% из-за разового эффекта марта 2022-го. Успех в борьбе с инфляцией является главной заслугой Банка России в текущем году. В начале СВО резервы Банка России в размере 300 млрд долларов оказались замороженными западными странами. А курс доллара превысил психологическую отметку в 100 рублей. Россияне, которые поддались панике и купили американскую валюту по 120-150 рублей, совершили, наверное, худшую сделку в своей жизни.

Для стабилизации ситуации Банк России действовал как рыночными, так и чрезвычайными мерами. Прежде всего была до 20% повышена ключевая ставка. Однако в апреле ставка снижалась два раза – сначала до 17%, потом до 14%. В мае она опустилась до 11%, в июне – до 9,5%, в июле – до 8%. Сейчас она составляет 7,5%. При этом кредитование предприятий оборонки осуществляется по льготной ставке, которая часто ниже ключевой.

Вероятно, на конец 2023 года ключевая ставка может составить 6% или даже ниже. Хотя некоторые аналитики в 2023-м ожидают роста процентных ставок в России на фоне общего мирового тренда.

Банк России заморозил инвестиции из недружественных стран в российские ценные бумаги, а также выплату дивидендов по ним. Плюс были введены некоторые ограничения на валютные операции для россиян. Как следствие, курс рубля стал определяться торговым сальдо, что при сохранении высоких цен на сырье и сокращении импорта и зарубежного туризма обеспечило очень крепкий курс национальной валюты. Крепкий рубль – идеальный способ сбить инфляцию.

Завершая тему Банка России, стоит отметить еще и то, что в России не рухнул ни один значимый банк.

Главной жертвой санкционного давления на Россию стал российский рынок акций. В кризисный год многие российские компании прекратили публиковать консолидированную финансовую отчетность и прочую важную для инвесторов информацию. Некоторые компании обнулили или значительно сократили размер дивидендных выплат. Индекс акций широкого рынка Московской биржи, в который входят 100 ведущих по ликвидности бумаг, с начала года снизился на 42%. Однако были акции, которые показали рост. В топ сильных акций попали представители сектора удобрений и кибербезопасности.

Одним из итогов года стал и отъезд из России главного западника, приватизатора и реформатора Чубайса. Анатолия Борисовича ругают все. Но Чубайс почти всегда достигал своих целей. Другое дело – насколько его цели совпадали с целями России. Он провел приватизацию – ваучеры плюс залоговые аукционы – в интересах Запада и близких к власти олигархических группировок. Он вместе с «семибанкирщиной» избрал Бориса Ельцина президентом в 1996-м. Он жестко прижал воровство в РАО ЕЭС России и убедил Кремль раздробить единую энергетическую систему страны на множество компаний, которые потом скупили Газпром и олигархи. Лишь с «Роснано», из которого Чубайс обещал сделать голубую фишку Мосбиржи, вышел облом.

Его отъезд означает окончательное завершение прозападного либерального курса в России.