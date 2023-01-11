Мы сами недооценивали себя

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Европейские энергетики зря радуются новой зависимости

Европейцы радуются теплой погоде как дети Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Германия празднует победу: отказ от российских углеводородов не привел к полному экономическому и промышленному краху крупнейшей в Европе экономики, и цены на газ вышли на плато. Однако немецкие политики рано радуются. Так считают не только Венгрия и российские эксперты, но и западные аналитики. Европейская экономика и заводы по-прежнему остаются под угрозой. В чем риски? Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей» Сергей Фадеичев/ТАСС
Нужно в кратчайшие сроки – уже в этом году – доработать экипировку наших военных до самого высокого уровня. Такую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас в войсках используется «Ратник», который массово внедрялся последние десять лет. Но за это время появились новые материалы, технологии, изменилась специфика ведения боя. Что требуется от экипировки нового поколения, исходя из опыта СВО? Подробности...
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Байден и Трамп выявили серьезный изъян американской демократии

За одни и те же проступки Байдена и Трампа накажут по-разному Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Мы сами недооценивали себя

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость РФ в глобальной торговле и международных хозяйственных связях. Подробности...

В схватке с Западом России поможет гуманизм

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Твердая приверженность российского руководства гуманитарным и мирным инициативам, неизменная готовность к переговорному процессу – абсолютно прагматичная, стратегически выверенная политика, чья эффективность доказана всей отечественной историей. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Особенности растворения украинской государственности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Украина оказалась подготовленной к «растворению» в чужих интересах в наибольшей степени именно в результате уникального положения и истории этих земель. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Артемовск или Бахмут?

Зеленский выпросил танки

В 2023 году будет интересно

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Александр Разуваев

    Мы сами недооценивали себя

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		11 января 2023, 09:14

    С началом СВО в российской экономике началась новая реальность. Общее мнение, что на формирование новой экономики России уйдет 5-10 лет. Соответственно, изменится не только структура экономики, но и фондового и валютного рынков. Россия в уходящем 2022 году стала абсолютно восточной страной. Нашими ключевыми партнерами являются теперь не традиционные еще с советских времен страны Европы (с США мы изначально торговали очень мало), а Индия, Китай, Турция, Иран и другие страны Азии.

    Турция сохранила тесные отношения с Россией, несмотря на сильнейшее давление со стороны Запада. Германия показала себя ненадежным партнером, и именно в Турции будет создан новый газовый хаб. В Казани заработал пилотный проект сектора исламских финансов, разговоры о нем в России шли с 2016 года. Главный мировой центр исламских финансов, вероятно, через несколько лет появится в Стамбуле.

    Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость Российской Федерации в глобальной торговле и международных хозяйственных связях. Мы сами недооценивали себя.

    Падение ВВП России в период с января по октябрь оценивается на уровне 1,9% вместо ранее заявленных 2,1%, сообщил недавно министр экономического развития Максим Решетников. Если в апреле Минэкономразвития РФ считало, что в 2022 году ВВП страны упадет на 8,8%, а в мае – что на 7,8%, то позднее ведомство улучшило свои прогнозы. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов полагает, что падение ВВП страны по итогам этого года составит 2,8-3%, а в следующем – в пределах 1%. МВФ считает, что ВВП РФ в 2022 году упадет на 3,4% (в июле ожидалось падение на 6%, в апреле – на 8,5%). В 2023 году, думают специалисты фонда, российская экономика упадет на 2,3%, а не 3,5%, как ожидалось ранее

    Рост оборонных расходов – военные заводы работают в три смены – конечно, поддержал экономику. Оборонка – это не только предприятия ВПК, но и множество партнеров в смежных отраслях. При этом последние годы Россия сохраняет второе место на рынке вооружений с годовым объемом продаж 14-15 млрд долларов. Первое место на оружейном рынке занимают США. Однако страны НАТО и их союзники должны покупать американское оружие на добровольно-принудительной основе. Россия же действует в абсолютно рыночных условиях.

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    Ключевой момент – это, конечно, бюджет. Специальная военная операция, новые регионы и их восстановление требуют новых бюджетных расходов. А это означает рост налоговой нагрузки на корпоративный сектор. Например, по итогам 2022 года Газпром заплатит в бюджеты всех уровней 5 трлн рублей.

    От увеличения НДФЛ решено пока отказаться. На ближайшие три года бюджет запланирован с дефицитом: приблизительные цифры в 2023 году – 2,9 трлн (2% ВВП), в 2024 году – 2,2 трлн (1,4% ВВП), в 2025 году – 1,3 трлн (0,7% ВВП). Основными источниками покрытия дефицита должны стать государственные заимствования. Министерство финансов намерено сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 года на уровне, не превышающем 20%. В мировой практике уровень госдолга до 60% ВВП считается абсолютно безопасным.

    Инфляция в 2022 году должна составить 12-13%, что является абсолютно комфортным уровнем даже для самых успешных в истории современной России тучных нулевых годов. В конце первого квартала 2023 года годовая инфляция, вероятно, замедлится до 5,5–6% из-за разового эффекта марта 2022-го. Успех в борьбе с инфляцией является главной заслугой Банка России в текущем году. В начале СВО резервы Банка России в размере 300 млрд долларов оказались замороженными западными странами. А курс доллара превысил психологическую отметку в 100 рублей. Россияне, которые поддались панике и купили американскую валюту по 120-150 рублей, совершили, наверное, худшую сделку в своей жизни.

    Для стабилизации ситуации Банк России действовал как рыночными, так и чрезвычайными мерами. Прежде всего была до 20% повышена ключевая ставка. Однако в апреле ставка снижалась два раза – сначала до 17%, потом до 14%. В мае она опустилась до 11%, в июне – до 9,5%, в июле – до 8%. Сейчас она составляет 7,5%. При этом кредитование предприятий оборонки осуществляется по льготной ставке, которая часто ниже ключевой.

    Вероятно, на конец 2023 года ключевая ставка может составить 6% или даже ниже. Хотя некоторые аналитики в 2023-м ожидают роста процентных ставок в России на фоне общего мирового тренда.

    Банк России заморозил инвестиции из недружественных стран в российские ценные бумаги, а также выплату дивидендов по ним. Плюс были введены некоторые ограничения на валютные операции для россиян. Как следствие, курс рубля стал определяться торговым сальдо, что при сохранении высоких цен на сырье и сокращении импорта и зарубежного туризма обеспечило очень крепкий курс национальной валюты. Крепкий рубль – идеальный способ сбить инфляцию.

    Завершая тему Банка России, стоит отметить еще и то, что в России не рухнул ни один значимый банк.

    Главной жертвой санкционного давления на Россию стал российский рынок акций. В кризисный год многие российские компании прекратили публиковать консолидированную финансовую отчетность и прочую важную для инвесторов информацию. Некоторые компании обнулили или значительно сократили размер дивидендных выплат. Индекс акций широкого рынка Московской биржи, в который входят 100 ведущих по ликвидности бумаг, с начала года снизился на 42%. Однако были акции, которые показали рост. В топ сильных акций попали представители сектора удобрений и кибербезопасности.

    Одним из итогов года стал и отъезд из России главного западника, приватизатора и реформатора Чубайса. Анатолия Борисовича ругают все. Но Чубайс почти всегда достигал своих целей. Другое дело – насколько его цели совпадали с целями России. Он провел приватизацию – ваучеры плюс залоговые аукционы – в интересах Запада и близких к власти олигархических группировок. Он вместе с «семибанкирщиной» избрал Бориса Ельцина президентом в 1996-м. Он жестко прижал воровство в РАО ЕЭС России и убедил Кремль раздробить единую энергетическую систему страны на множество компаний, которые потом скупили Газпром и олигархи. Лишь с «Роснано», из которого Чубайс обещал сделать голубую фишку Мосбиржи, вышел облом.

    Его отъезд означает окончательное завершение прозападного либерального курса в России.

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