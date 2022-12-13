Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

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13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Белград попал в безвыходную ситуацию в Косово

Сербия готова ввести в северные районы Косово до 1 тыс. своих силовиков Marko Djurica/Reuters
Обострение ситуации в Косово поставило Белград перед трудным выбором. Он планирует направить миссии НАТО в Косово запрос о введении в регион сербского контингента. Но решение, скорее всего, будет отрицательным. Но даже несмотря на отказ, Белград будет вынужден ввести силы в населенные сербами районы Косово, что повлечет конфликт с НАТО. Как может разрешиться эта непростая ситуация, учитывая, что союзники помочь Сербии смогут лишь словами? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Подробности...

Русская культура способна пошатнуть Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад уже сейчас не обеспечивает себя достаточным количеством произведений искусства. Он фактически настолько обнищал, что уже сам нуждается в импорте культуры. Это дает другим странам и цивилизациям огромное преимущество, и было бы преступлением его не использовать. Подробности...
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Должны были разделиться, но все больше объединяемся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Гражданское общество, о котором говорили десятилетиями, на которое надеялись одни и которого опасались другие, кристаллизуется сегодня вокруг помощи фронту. Подробности...
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Косово. Что происходит?

Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Александр Разуваев

    Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		13 декабря 2022, 09:14

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 15-летию корпорации «Ростех», назвал полную загрузку заводов, обеспечивающих нужды армии на фоне проведения специальной военной операции, стимулом к развитию высокотехнологичного производства. Глава государства отметил, что предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири и Дальнего Востока работают в несколько смен. Путин добавил, что речь идет не только об оборонной промышленности, но и о смежных областях. То есть оборонный заказ поддерживает не только военно-промышленный комплекс, но и экономику России в целом.

    Ситуация в экономике сейчас особая. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об увеличении объемов финансирования гособоронзаказа почти в 1,5 раза.

    В период СВО рыночная свобода ограничена. В Первую мировую войну на то, чтобы ввести государственное регулирование цен по оборонным поставкам, так и не решился Николай II. Однако современная Россия отличается от Российской империи в лучшую сторону. Оборонная промышленность забирает ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок. Существует ограничение цен и приоритетный порядок поставок всего, что необходимо для военного производства. Закупки осуществляются в приоритетном порядке и по фиксированным ценам. Вместе с тем рост оборонных расходов, заказы оборонной промышленности сглаживают рецессию в масштабах всей экономики.

    Особо следует выделить поддержку ВПК за счет кредитования предприятий госбанками по пониженным ставкам. Часто ставка кредита ниже ключевой ставки Банка России. В выигрыше от текущей ситуации, прежде всего, сектор машиностроения, в минусе нефтяники и газовики, на сырьевой сектор значительно выросли налоги. В минусе также фондовый рынок – компании нефтегазового сектора составляют основу его капитализации. В целом, говоря о роли ВПК в современной российской экономике, можно выделить следующие направления: стимулирование инноваций в гражданском секторе экономики, стимулирование спроса и развития экономики малых моногородов за счет вливания средств через госзаказ и, конечно, оборонный экспорт.

    Российская оборонка традиционно считается одним из трех главных конкурентных преимуществ нашей страны в глобальной экономике. Два других преимущества – нефтегазовый комплекс и атомная промышленность. Россия занимает второе место на мировом рынке вооружений, уступая лишь США. Однако надо понимать, что страны НАТО и другие союзники Вашингтона обязаны покупать американское оружие в добровольно-принудительном порядке – такая вот «рыночная» экономика. Это было одной из главных стратегических целей создания данного военного альянса. Основным лоббистом оборонного комплекса в США традиционно считается Республиканская партия.

    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

    Россия конкурирует на мировом рынке вооружений на абсолютно рыночных условиях. И имеет сейчас шанс стать фабрикой оборонных технологий для всего незападного мира. Наши вооружения покупают не только традиционные страны-партнеры, такие как Индия и Китай, но и входящая в НАТО Турция и верный союзник Анкары Азербайджан. Главные российские союзники по ОДКБ, Беларусь и Казахстан, получают российское оружие бесплатно или по сниженным ценам. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, в 2021 году Россия поставила иностранным заказчикам вооружения и военной техники на 14,6 млрд долларов. Он подчеркнул, что в течение последних десяти лет Россия поддерживает уровень поставок на суммы 14–15 млрд долларов в год. Доля России на мировом рынке вооружений 20%. Портфель заказов – 60 млрд долл. Иногда в прессе фигурирует несколько меньшая сумма экспорта. Она отражает годовой объем продаж Рособоронэкспорта, который не полностью консолидирует размер экспортных российских поставок.

    15 млрд долларов – сумма, конечно, не так велика. Объем продаж Газпрома или Лукойла составляет 100 млрд долл. Однако основной задачей российского ВПК является не зарабатывание денег, а обеспечение безопасности и суверенитета страны. При этом советская и российская оборонка всегда была генератором высоких технологий, многие из которых были двойного назначения. К сожалению, в результате проведенной Михаилом Горбачевым бездумной конверсии и резкого сокращения оборонного заказа в девяностые годы значительная часть технологий была безвозвратно утрачена. Был даже такой термин – «сломанный меч Империи». Однако за последние 10–15 лет Россия восстановила свой военно-промышленный комплекс. Есть точка зрения, что именно нежелание сокращать оборонные расходы стало причиной отставки с поста министра финансов Алексея Кудрина в 2011 году. Девальвация рубля на фоне санкций и падения цен на нефть в 2014 году защитила оборонный бюджет от секвестра. Он, понятное дело, исчисляется в рублях. То есть можно сказать, что девальвация 2014 года стала в том числе платой за суверенитет Российской Федерации.

    Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. А главное, это не потраченные деньги, а вложенные в экономику России деньги – что принципиально меняет суть процесса.

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