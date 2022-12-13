Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 15-летию корпорации «Ростех», назвал полную загрузку заводов, обеспечивающих нужды армии на фоне проведения специальной военной операции, стимулом к развитию высокотехнологичного производства. Глава государства отметил, что предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири и Дальнего Востока работают в несколько смен. Путин добавил, что речь идет не только об оборонной промышленности, но и о смежных областях. То есть оборонный заказ поддерживает не только военно-промышленный комплекс, но и экономику России в целом.

Ситуация в экономике сейчас особая. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об увеличении объемов финансирования гособоронзаказа почти в 1,5 раза.

В период СВО рыночная свобода ограничена. В Первую мировую войну на то, чтобы ввести государственное регулирование цен по оборонным поставкам, так и не решился Николай II. Однако современная Россия отличается от Российской империи в лучшую сторону. Оборонная промышленность забирает ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок. Существует ограничение цен и приоритетный порядок поставок всего, что необходимо для военного производства. Закупки осуществляются в приоритетном порядке и по фиксированным ценам. Вместе с тем рост оборонных расходов, заказы оборонной промышленности сглаживают рецессию в масштабах всей экономики.

Особо следует выделить поддержку ВПК за счет кредитования предприятий госбанками по пониженным ставкам. Часто ставка кредита ниже ключевой ставки Банка России. В выигрыше от текущей ситуации, прежде всего, сектор машиностроения, в минусе нефтяники и газовики, на сырьевой сектор значительно выросли налоги. В минусе также фондовый рынок – компании нефтегазового сектора составляют основу его капитализации. В целом, говоря о роли ВПК в современной российской экономике, можно выделить следующие направления: стимулирование инноваций в гражданском секторе экономики, стимулирование спроса и развития экономики малых моногородов за счет вливания средств через госзаказ и, конечно, оборонный экспорт.

Российская оборонка традиционно считается одним из трех главных конкурентных преимуществ нашей страны в глобальной экономике. Два других преимущества – нефтегазовый комплекс и атомная промышленность. Россия занимает второе место на мировом рынке вооружений, уступая лишь США. Однако надо понимать, что страны НАТО и другие союзники Вашингтона обязаны покупать американское оружие в добровольно-принудительном порядке – такая вот «рыночная» экономика. Это было одной из главных стратегических целей создания данного военного альянса. Основным лоббистом оборонного комплекса в США традиционно считается Республиканская партия.

Россия конкурирует на мировом рынке вооружений на абсолютно рыночных условиях. И имеет сейчас шанс стать фабрикой оборонных технологий для всего незападного мира. Наши вооружения покупают не только традиционные страны-партнеры, такие как Индия и Китай, но и входящая в НАТО Турция и верный союзник Анкары Азербайджан. Главные российские союзники по ОДКБ, Беларусь и Казахстан, получают российское оружие бесплатно или по сниженным ценам. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, в 2021 году Россия поставила иностранным заказчикам вооружения и военной техники на 14,6 млрд долларов. Он подчеркнул, что в течение последних десяти лет Россия поддерживает уровень поставок на суммы 14–15 млрд долларов в год. Доля России на мировом рынке вооружений 20%. Портфель заказов – 60 млрд долл. Иногда в прессе фигурирует несколько меньшая сумма экспорта. Она отражает годовой объем продаж Рособоронэкспорта, который не полностью консолидирует размер экспортных российских поставок.

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15 млрд долларов – сумма, конечно, не так велика. Объем продаж Газпрома или Лукойла составляет 100 млрд долл. Однако основной задачей российского ВПК является не зарабатывание денег, а обеспечение безопасности и суверенитета страны. При этом советская и российская оборонка всегда была генератором высоких технологий, многие из которых были двойного назначения. К сожалению, в результате проведенной Михаилом Горбачевым бездумной конверсии и резкого сокращения оборонного заказа в девяностые годы значительная часть технологий была безвозвратно утрачена. Был даже такой термин – «сломанный меч Империи». Однако за последние 10–15 лет Россия восстановила свой военно-промышленный комплекс. Есть точка зрения, что именно нежелание сокращать оборонные расходы стало причиной отставки с поста министра финансов Алексея Кудрина в 2011 году. Девальвация рубля на фоне санкций и падения цен на нефть в 2014 году защитила оборонный бюджет от секвестра. Он, понятное дело, исчисляется в рублях. То есть можно сказать, что девальвация 2014 года стала в том числе платой за суверенитет Российской Федерации.

Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. А главное, это не потраченные деньги, а вложенные в экономику России деньги – что принципиально меняет суть процесса.