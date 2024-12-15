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    Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет
    15 декабря 2024, 12:10 Мнение

    Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    Александр Разуваев Александр Разуваев

    независимый фондовый аналитик

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    Совсем скоро, 31 декабря, исполнится 25 лет, как Владимир Путин находится у власти. И рейтинг его поддержки даже выше, чем 25 лет назад. Тогда мы очень надеялись, что новый молодой российский лидер победит терроризм и избавит страну от нищеты. О том, чтобы создать реальное союзное государство с Белоруссией, вернуть Крым и Новороссию, и – шире – статус России, как великой державы, не могло быть и речи. Этого не было даже в наших мечтах.

    Есть такая инвестиционная теория, что котировки акций отражают все будущие события, даже те, которые нам пока неизвестны. В момент, когда Борис Ельцин объявил о своей досрочной и неожиданной отставке, акции немного просели, но потом показали астрономический рост. Бухгалтерии в инвестиционных компаниях даже пошли пересчитывать бонусы трейдерам и аналитикам. Рынок в итоге не обманул.

    По размеру ВВП, взвешенному по паритету покупательской способности, Россия занимает четвертое место в мире и первое в Европе.

    На место олигархическому капитализму пришел чиновничий. Доля государства в экономике в 1999 составляла 10%, сейчас по разным оценкам от 30% до 70%.

    Закрытие «Моста», «Юкоса», внутренних офшоров. Бегство Березовского в Лондон.

    Еще в 2005 году государство вернуло прямой контроль над «Газпромом». Состоялась бархатная национализация нефтяной промышленности. В середине нулевых годов был введен жесткий налоговый режим для нефтяного сектора, фактически, природная рента вернулась в казну.

    Считается, что авторами политики ресурсного национализма являются Игорь Сечин и Алексей Кудрин. В результате банкротства опального «Юкоса» его основные активы достались «Роснефти», которая затем консолидировала и активы ТНК. «Газпром» выкупил НК «Сибнефть» у структур Романа Абрамовича, который предварительно расторг сделку о слиянии «Сибнефти» с «Юкосом».

    Господина Сороса выдавили из капитала «Связьинвеста» и сейчас это государственный «Ростелеком».

    Банк России уступил контроль в «Сбере» правительству, а сам «Сбер», благодаря Герману Грефу, уже давно не коммерческий банк, а айти-финансовая компания.

    На фондовом рынке появился целый сектор айти-компаний, которые успешно провели IPO и отражают фундаментальные изменения в российской экономике – «Группа Позитив», «Астра», IVA Technologies и т.д. Ожидается, что российский рынок кибербеза будет прибавлять более 20% каждый год.

    На место митингам обманутых вкладчиков пришла система страхования банковских вкладов.

    Количество налогов на бизнес в целом было резко уменьшено, как и сама налоговая нагрузка, разнообразные взносы во внебюджетные фонды заменены Единым социальным налогом (ЕСН), улучшилось налоговое администрирование. Введение плоской шкалы НДФЛ значительно снизило долю зарплат в конвертах.

    На Московской бирже 34 млн частных инвесторов, с семьями это под 100 млн человек. При этом все банковские и инвестиционные операции рядовой россиянин уже привык осуществлять через смартфон онлайн. В этом отношении Россия может дать Германии или Великобритании сто очков вперед. 

    Особенно значительным стал рост малого и среднего бизнеса, иначе говоря, тех предпринимателей, чью деятельность каждый житель России встречает каждый день, посещая небольшие магазины у дома, салоны красоты, рынки, покупая фермерские продукты и обращаясь в автомастерские. На сегодняшний день, по данным «Корпорации МСП» (малого и среднего предпринимательства) в нашей стране постоянно действуют около 6 млн субъектов малого бизнеса. В них работают 35% трудоустроенных россиян.

    Наконец, особой формой государственного поощрения работы предпринимателя стал эксперимент по введению особого налогового режима, налога на профессиональный доход и появление «самозанятых». В данном режиме уставлена сверхнизкая, льготная налоговая ставка 4 или 6%, отсутствует обязанность предоставлять налоговую отчетность и уплачивать страховые взносы, и крайне упрощена форма государственной регистрации. По сути, единственными серьезными ограничениями стала сумма годового дохода в 2,4 млн руб. и обязанность работать без наемных сотрудников.

    Ну, и самое главное. Реальные располагаемые доходы россиян. Если брать 1991 год как базу, то доходы населения к отставке Ельцина упали на 54%. С приходом Путина ситуация кардинально поменялась. В период с 2000 по 2008 годы доходы населения выросли на 153%, что означало не только их восстановление до уровней 1991 года, но и прирост. Если брать прогноз Минэкономразвития, то к 2025 году мы будем иметь прирост в реальных располагаемых доходах на 28%. Последние десять лет было время санкций, они не обрушили экономику, но затормозили рост доходов.

    Владимир Путин заявил, что к концу десятилетия капитализация фондового рынка РФ должна увеличиться примерно вдвое и составить 2/3 ВВП. Мечты неудачников о восстановлении Госбанка и Госснаба снова обратились в пыль. Путин в очередной раз подтвердил, что его курс – это свободная рыночная экономика и суверенное государство.

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории.

    Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

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