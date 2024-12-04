Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.0 комментариев
Путин: Капитализация фондового рынка России должна увеличиться вдвое
Путин: К концу 2030 года капитализация фондового рынка России должна увеличиться вдвое
К концу десятилетия должна двое увеличиться капитализация российского фондового рынка, она должна составить две трети ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»
«С учетом всех трудностей вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд. <…> Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами. К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, когда российский фондовый рынок станет здоровым.