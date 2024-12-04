Эксперт: Россия стала еще более привлекательной для зарубежных инвесторов

Политолог Баширов: Зарубежные инвесторы продолжают зарабатывать в России

Tекст: Андрей Резчиков

«На форуме «Россия зовет!» президент говорил не только про бизнес, но и про инвестиции граждан. Было предложено несколько форм, в том числе налоговый вычет и страхование государством инвестиционной деятельности отдельного гражданина на фондовом рынке», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Национализация элит привела к тому, что люди начали вкладывать деньги в Россию и теперь получают прибыль. В первую очередь инвестиции идут в капитализацию бизнеса, очень активно развиваются НИОКРы, – продолжил эксперт. – Многие предприятия начали перестраиваться с точки зрения экологических требований, на что у них раньше «не хватало денег».

Собеседник напомнил, что в ходе форума Путин привел данные Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое оценило бизнес-климат в России и сравнило полученные данные с другими странами. Согласно результатам исследования, РФ опережает все государства по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания госуслуг.

«По росту ВВП кто-то ушел в минус, кто-то прибавил 1%, а у России – 4%, то есть в четыре раза больше, даже с учетом курса рубля. Мы видим споры относительно ключевой ставки Банка России, но, с другой стороны, президент приводит пример, что наши компании еще инвестируют за рубеж. Только «Роснефть» инвестировала 20 миллиардов долларов в индийскую экономику», – отметил спикер.

По мнению Баширова, в случае перемирия на Украине внимание со стороны зарубежных инвесторов к России многократно увеличится.

«Уже сейчас многие видят, что в России можно зарабатывать. По мнению президента, половина иностранных инвесторов не ушла, некоторые просто спрятались юридически, переоформили активы на доверенных лиц. Многие иностранные предприятия, которые переходили в управление наших менеджеров, мы выкупаем по справедливой цене. Последний тому пример – продажа Carlsberg доли в «Балтике». То есть мы не обманываем собственников, несмотря на то, что на Западе нас грабят», – пояснил политолог.

Что касается соотношения действий государства по повышению инвестиционной привлекательности с денежно-кредитной политикой, то Баширов подчеркивает, что правительство и Центробанк должны работать вместе, на что указал Путин.

«Центробанк отвечает за финансовые показатели, а не за экономическую деятельность. Но обратите внимание, что на пленарном заседании Набиуллина (глава ЦБ Эльвира Набиуллина) сидела рядом с министром финансов Антоном Силуановым и Максимом Орешкиным – советником президента по экономическим вопросам. Поэтому я бы не брался говорить, что между этими регуляторами нет координации. Думаю, что идет плотная дискуссия и вырабатывается какой-то консенсус», – предположил Баширов.

В среду президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Россия зовет!». В ходе своего выступления глава государства назвал одной из задач – «закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счет модернизации производств и повышения производительности труда». «Это генеральная, разумеется, линия нашего развития», – подчеркнул Путин.

По его словам, в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году – уже 9,8%, а за девять месяцев текущего года «темпы сопоставимые – плюс 8,6%».

Лидерские позиции России в финансовых технологиях, подчеркнул президент, «позволяют нам гибко выстраивать отношения с зарубежными партнерами, продвигать интеграционные проекты, получать выгоду от сопряжения экономических потенциалов наших стран».

Говоря об оценках Агентством стратегических инициатив бизнес-климата в России, президент отметил, что РФ «входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата». «При этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия, безусловно, опередила все страны. По таким параметрам, как регистрация предприятий, управление недвижимостью, уверенно занимает второе место», – добавил Путин.