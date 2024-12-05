Страны и партнеры БРИКС поднимут авторитет Московской биржи

Tекст: Ольга Самофалова

Владимир Путин предложил увязать выдачу льготных кредитов для крупных компаний с выходом на биржу. Потому что сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании.

До этого об отказе в субсидиях непубличным компаниям предложил подумать советник президента Максим Орешкин, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина его поддержала.

«Только в текущем году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений. Эмитентам удалось привлечь 102 млрд рублей. Результат неплохой, но в мировых масштабах небольшой», – сказал Путин. Ранее он поставил задачу удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году по сравнению с 2023 годом, чтобы он составил 2/3 ВВП.

«Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами», – сказал президент на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!»

Президент считает, что инвестиции на фондовом рынке должны быть не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты.

С одной стороны, столько размещений акций на Московской бирже, как в этом году, давно не было: всего 19 размещений акций, из них 14 первичных размещений (IPO).

«В этом году в России просто бум IPO и SPO. Для сравнения: в 2023 году на Мосбирже прошло всего восемь IPO, в тяжелом 2022 году – только одно первичное размещение акций. Тогда Запад ввел беспрецедентные санкции против российских банков, ЦБ РФ, а также депозитарной и биржевой инфраструктуры, заблокировав бумаги российских инвесторов в своих депозитариях. В 2021 году, когда российская экономика и фондовый рынок восстанавливались после коронавирусных локдаунов, на Мосбирже прошло восемь IPO, а в докризисном 2019 году – ноль, потому что российские компании проводили IPO за границей. Потом, правда, они с большим трудом и издержками, «глотая пыль» в официальных зарубежных и российских инстанциях, меняли юрисдикцию своих головных обществ из опасных недружественных стран на российскую», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

С другой стороны, выбор у компаний тоже небольшой, учитывая закрытость западных финансовых рынков и санкции.

Однако ситуация на фондовом рынке России не такая радужная. «Сейчас на рынке нет ликвидности, крупные иностранные институты ушли, а локальных крупных инвесторов нет, а самый популярный инструмент сейчас – это депозит. Отсутствуют и стимулы для бизнеса инвестировать на долгий срок в ценные бумаги. Пришло много физлиц, но качество корпоративного управления сильно упало. Российские аудиторы, в отличие от международных, не несут материальной ответственности перед инвесторами, дивидендные политики не соблюдаются и ответственности перед инвесторами руководство компаний не несет. Сегодня фондовый рынок – это рынок краткосрочного инвестора», – рассказывает Алексей Курасов, руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам».

С одной стороны, количество новых инвесторов растет. В ноябре, по данным Мосбиржи, число новых инвесторов выросло на 500 тысяч по сравнению с октябрем. С другой стороны, их качество низкое.

По словам Курасова, начиная со второй половины года размеры сделок либо сократились, либо они переносятся, и появились технические размещения, когда в них на 1 млрд рублей участвует не 10 тыс. уникальных инвесторов, а меньше 100, как правило, дружественных инвесторов, так как на российском рынке нет требования к листингу по количеству уникальных инвесторов. В мировой практике должно быть минимум 2000–5000 уникальных инвесторов в первичном размещении.

«Поэтому без изменений требований по листингу мы можем увидеть десятки технических размещений, где будет так называемая парковка на дружественные или связные структуры для получения льготных мер поддержки от государства. Новых денег и инвесторов это не привлечет,

наоборот, мы видим аналогичные сделки на рынке облигаций, когда интересные выпуски уходят одной-двумя заявками в рамках открытой подписки при биржевом размещении, а не тысячам разных инвесторов, подавшим заявки на участие», – предупреждает Курасов.

Цель, поставленная президентом – удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году, – непростая. Без привлечения крупного и долгосрочного капитала сделать ликвидный и привлекательный рынок нельзя, отмечает Курасов.

«Чтобы увеличить капитализацию российского фондового рынка до 100 трлн рублей, нужно к 2030 году провести первичных размещений минимум на 2,5 трлн рублей при средней сделке в 5 млрд рублей – это надо совершить 500 сделок за пять лет. Если взять среднюю сделку в мире – это 200 млн долларов, или 25 млрд рублей – то таких сделок нужно всего 20 в год, но для этого количество активов на рынке должно вырасти в разы, а стимулов для такого роста нет», – рассуждает Курасов. Как бы выполнение задачи не превратилось в проведение технических сделок, обеспокоен он.

«Фондовый рынок в РФ до сих пор не являлся востребованным у бизнеса источником финансирования», – говорит Мильчакова.

«Пока в России первым источником финансирования бизнеса являются собственные средства, вторым – банковские кредиты, далее идут облигационные займы и средства федерального и региональных бюджетов. Однако заемное финансирование эффективно, когда оно не слишком дорогое и не увеличивает риски дефолтов компании. А когда процентные ставки высоки, как сейчас, то оптимальным источником привлечения средств становится фондовый рынок, где эмитент, разместив акции, не должен никому возвращать со временем привлеченные деньги, в отличие от размещения облигаций или иных долговых бумаг», – говорит Мильчакова. Поэтому для реализации поставленной президентом цели фактически потребуется радикально изменить структуру источников финансирования компаний, прежде всего крупного бизнеса.

По мнению эксперта, президент России наверняка не желает, чтобы среди крупных российских компаний возникали такие неприятные ситуации с дефолтами по облигациям или даже с банкротствами, как это совсем недавно происходило у китайских партнеров по БРИКС, когда обанкротился крупный китайский застройщик Evergrande, а позже возникли проблемы с обслуживанием долгов еще у нескольких крупных китайских строительных компаний.

«Еще одна цель властей России – привлечь на российскую биржу крупные инвестиционные институты из стран БРИКС и дружественных стран, в том числе государственные инвестфонды, которые являются отчасти аналогами российских ФНБ или РФПИ. Они могли бы инвестировать в российские акции вместо ушедших с рынка крупных западных институциональных инвесторов.

Речь наверняка идет об инвестиционных фондах из Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии. Некоторые из них уже владеют пакетами акций крупных российских эмитентов. Чем больше на российском фондовом рынке будет крупных инвесторов, особенно институциональных, тем больше будет желающих крупных эмитентов финансировать бизнес за счет первичных и вторичных размещений акций вместо долгового финансирования», – считает Наталья Мильчакова.

Вопрос о господдержке IPO крупных эмитентов – вопрос дискуссионный, который наверняка будет обсуждаться. «На наш взгляд, было бы неплохо предоставлять крупным эмитентам, которые выйдут на фондовый рынок, временные налоговые вычеты по налогу на прибыль, примерно как они сегодня предоставляются по НДФЛ российским частным инвесторам, например, на сумму затрат на первичное размещение акций. Это была бы хорошая инициатива», – заключает Мильчакова.