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    Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США
    25 октября 2024, 17:01 Мнение

    Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    Александр Разуваев Александр Разуваев

    независимый фондовый аналитик

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    Мало кто будет спорить с тем, что Россия полностью и окончательно вернула себе суверенитет, утраченный в начале 90-х годов прошлого века. Однако с точной датой будут разные мнения. Кто-то назовет 31 декабря 1999 года, когда Владимир Путин официально стал президентом, кто-то – день воссоединения Крыма с Россией или даже дату начала СВО. Но есть и другая дата, которая не менее важна.

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. Отношение команды ЮКОСа к России предельно четко сформулировал один из топ-менеджеров группы, вице-президент Брюс Мизамор, на конференции одного из инвестбанков осенью 2003 года: «Россия – это бесперспективная страна с сокращающимся населением, где мы просто качаем нефть». Предельно откровенно о том, какое будущее готовили россиянам Ходорковский и кампания. Соратники Ходорковского хотели сделать из России, как они говорили, западную страну. То есть колонию США и Евросоюза, утратившую суверенитет. МБХ планировал прийти к власти, преобразовав Россию в парламентскую республику и став премьером. ЮКОС планировал приватизировать под себя добывающий бизнес Газпрома, оставив государству транспортировку газа. То есть нефтегазовые запасы России достались бы группе очень неоднозначных лиц.

    Среди журналистов деловых изданий и аналитиков инвестиционных банков той поры родился миф о самой эффективной компании в России. Финансовая отчетность ЮКОСа по стандартам US GAAP действительно производила очень сильное впечатление. Однако дьявол, как всегда, в деталях. Финансовая эффективность достигалась жестким контролем над издержками, прежде всего занижением зарплат, они были в 3-4 раза ниже, чем в соседнем «Сургутнефтегазе». Агрессивными, колониальными методами добычи, когда в первые годы можно было снять все сливки. И серая налоговая оптимизация. С помощью трансфертных цен создавался центр прибыли в существовавших тогда в России внутренних офшорах. В результате эффективная ставка налога на прибыль была значительно ниже, чем положенная по закону. ЮКОС в 2003 году стал самой дорогой компанией России. После объявления о слиянии с «Сибнефтью» его капитализация превысила 40 млрд долларов.

    Поводом для атаки на ЮКОС стала именно серая налоговая оптимизация. «Сибнефть» и ТНК, которые использовали аналогичные схемы, согласились выплатить казне скрытые налоги и разумный штраф. И только ЮКОС полез в бутылку. Акционеры компании слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    На парламентских выборах 2003 года спонсируемые ЮКОСом СПС, «Яблоко» и КПРФ провалились. В парламент прошли лишь коммунисты, причем с очень скромным результатом. Убедительную победу одержали «Единая Россия» и «Родина». В результате заговорщики, попытавшиеся захватить власть в России, покинули страну или оказались в тюрьме.

    Активы ЮКОСа были проданы по справедливым ценам с учетом долгов дочерних компаний. А сама ликвидация ЮКОСа прошла строго в рамках закона. При этом акции ЮКОСа долго котировались по приемлемым ценам. Бархатную национализацию нефтянки требовалось узаконить в глазах российского и международного делового сообщества. «Роснефть», которой достались основные активы ЮКОСа, была переведена на единую акцию. А затем, в 2006 году, состоялось IPO более чем на 10 млрд долларов. Капитализация главной российской нефтяной компании быстро превысила 100 млрд долларов.

    В 2000–2008 годах (первые два срока Владимира Путина) главный индикатор российского фондового рынка – долларовый индекс РТС – вырос более чем в 10 раз. Результат достигнут несмотря на бойкот и активное противодействие основных акционеров ЮКОСа. А также ликвидацию самой скандальной компании. Но главное, антинациональные силы проиграли свой матч-реванш. Больше того, даже во время «болотных» протестов 2011-2012 годов шансов у них не было.

    В любом случае счет на табло в пользу Путина, а значит, России в целом.

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