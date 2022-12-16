Запад пообещал появление новой мировой валюты

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16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
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Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

Жители Херсона отнюдь не в восторге от количества и качества киевской «гуманитарки» Максим Блинов/РИА Новости
В Херсоне продают хлеб из гуманитарных пакетов ООН с пометками «не для продажи». Под видом гумпомощи раздают гнилые овощи и просроченные консервы – похоже, что из квартир, разграбленных «освободителями» из ВСУ. При этом сравнительно невелико число тех, кто по объявленной Киевом эвакуации покинул город. Почему херсонцы остаются в своих домах и осталась ли у них возможность для сопротивления? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Запад пообещал появление новой мировой валюты

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Подробности...

Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...

Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
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Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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    Александр Разуваев

    Запад пообещал появление новой мировой валюты

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		16 декабря 2022, 16:45

    Судя по прогнозам глобальных инвестиционных банков, наступающий 2023 год будет годом медведя. Как известно, на фондовых рынках это культовое животное символизирует понижение котировок акций.

    Кто-то, особенно в России, считает, что рынки акций касаются только биржевых спекулянтов. Но это далеко не так. Когда акции падают в цене, люди становятся беднее, тратят меньше, спрос снижается и возникает высокая вероятность рецессии. Падение спроса и, соответственно, выручки ведет к падению прибыли, что может спровоцировать дальнейшее падение котировок акций. И так по кругу. Что прогнозируют в следующем году наши западные «партнеры»?

    Bank of America и Morgan Stanley смотрят вниз по американскому рынку акций. Компания Ford заявила о планах уволить 40% сотрудников, Amazon уже проводит запланированные увольнения. Помимо названных, еще ряд крупных компаний сообщили про увольнения: Tesla, Twitter, Intel, Apple, Google, Microsoft и др.

    Датский Saxo Bank опубликовал традиционные «шокирующие предсказания» на следующий год, озаглавив их «Военная экономика». По мнению банка, в 2023 году рынок признает, что инфляция в обозримом будущем сохранится. На этом фоне золото пробьет отметку в 2075 долларов за унцию и приблизится в 2023 году к 3 тыс. долларов. То есть медведь, по мнению датчан, окажется золотым. Напомним, что более 20% международных резервов Банка России с учетом арестованной доли составляет монетарное золото. А кто-то еще упрекает Банк России в непрофессионализме.

    Ну и самое главное. По мнению Saxo Bank, в Астане (почему-то именно в Астане) соберутся лидеры России, стран ОПЕК, Китая, Гонконга, Индии, Бразилии, Пакистана, южноазиатских государств и десятков стран Африки, чтобы создать новую валюту, назвав ее банкор (тикер KEY).

    Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. KEY будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Saxo Bank – не Нострадамус, можно верить его прогнозам, можно не верить. Но то, что новая мировая валюта более чем необходима, не вызывает возражений, кажется, вообще ни у кого. После ареста Западом российских резервов доверие к доллару и евро обнулилось. То есть в логике датским аналитикам не откажешь. 

    На этом фоне поведение некоторых альтернативно одаренных россиян выглядит несколько странно. В ноябре объем сделок с иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже составил 3,5 миллиарда долларов, что на 41,65% больше, чем в октябре 2022 года. Вопрос, почему российские инвесторы не хотят инвестировать в Россию?

    Рассмотрим ситуацию на примере самой популярной российской фишки Мосбиржи – акций Газпрома. По итогам 2022 года газовый холдинг заплатит в бюджет всех уровней 5 триллионов рублей налогов. При этом капитализация компании ниже 4,9 триллиона. Интересно, в мире есть еще компании, у которых капитализация равна выплате налогов? Пессимисты полагают, что на фоне дефицита бюджета, расходов на СВО и новые территории налоговый пресс столь высок, что ловить инвесторам на бирже в принципе нечего. Ну, может быть, исключение – сектор информационных технологий.

    Однако можно посмотреть на ситуацию и по-другому. Дивиденды пока выплачиваются, и не налоги большие, а капитализация маленькая. То есть акции слишком дешевы на фоне существующей политической ситуации. А если они дешевы, значит – их стоит покупать. Кто говорил, что не успел к разделу пирога при приватизации, когда все продавалось за бесценок? Рынок дает вам прекрасный второй шанс. Газпром – это энергия, которая будет нужна всегда и всем, включая Европу. А какой-нибудь Apple – это просто бренд, сегодня есть, завтра нет. Будущее за энергией – и у кого она есть, тот будет править миром. 

    Держать деньги в России в любом случае надежней. Ставки по банковским вкладам сейчас отрицательны в реальном выражении, то есть с учетом роста цен в следующем году сравняются с инфляцией, а дивидендная доходность некоторых акций уже превышает рост цен. Даже если рынок акций не вырастет, вы как минимум не потеряете. Дома надежней и спокойней.

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