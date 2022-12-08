Для восстановления СССР необходим военный успех России на Украине

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8 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:19  |  vz.ru
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Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

Россия обсуждает ответные меры на нефтяной ценовой потолок Егор Алеев/ТАСС
Россия готовит ответ Европе на ценовой потолок по нефти. Неофициально называется как минимум три возможных варианта контрсанкций. Однако у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. В итоге может оказаться, что лучший вариант ответа Европе на ее подрыв рыночных основ может лежать совсем в другой плоскости. Какой четвертый вариант есть у России, чтобы отомстить Европе? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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Францию учат жить без электричества

«Мы великая страна, у нас великая энергетика», – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все REUTERS/Florion Goga
Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако «великая держава» нашла выход: граждан учат обходиться без него. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Для восстановления СССР необходим военный успех России на Украине

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров. Подробности...

Украина нуждается в возмездии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

В чем секрет венгерской аномалии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Турция против Греции: будет ли война?

Попытка переворота в Германии

Как отнять имущество США в России

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Александр Разуваев

    Для восстановления СССР необходим военный успех России на Украине

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		8 декабря 2022, 12:56

    8 декабря 1991 года руководители России, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответственно, Советский Союз прекратил свое существование.

    Вряд ли кто-то даже из патриотов СССР будет спорить, что Советский Союз нуждался в модернизации, и изначально его можно было сохранить. Так же, как вряд ли подлежит сомнению, что бомбардировки Белграда в 1999 году, две войны в Чечне, война в Осетии 08.08.08, Абхазия 1993 года и Приднестровье 1992-го, а главное, нынешний конфликт на территории бывшей Украинской ССР – это следствие распада СССР. Соответственно, постоянно можно слышать проклятия в адрес 1991 года и непосредственно первого президента России Бориса Ельцина. По мнению большинства россиян, Борис Ельцин развалил СССР, чтобы убрать Горбачева и дорваться до власти. При этом близкие к первому президенту России люди конвертировали в итоге власть в собственность. Я никогда не был поклонником первого президента России, черный октябрь 1993 года навсегда лег кровавым пятном в русской истории. Однако все было не так однозначно, и истина, что называется, дороже.

    Конечно, личная обида и желание отомстить Горбачеву у Бориса Николаевича наверняка имели место быть. Однако ситуация и в экономике, и в политике в тот момент была намного сложнее, чем личная взаимная неприязнь Горбачева и Ельцина. Перед страной остро стояла важнейшая и очень сложная задача – отказ от советской плановой системы и переход к рынку в том или ином его виде. По своей важности и актуальности на тот момент эта задача не уступала нынешней задаче победы в СВО.

    Cейчас в России есть люди, которые искренне полагают, что плановая социалистическая система лучше, чем капитализм. Это, в принципе, не удивительно, еще Григорий Явлинский говорил, что чем больше в России бедных людей, тем больше голосуют за коммунистов. Однако тогда в России таких людей практически не было. Все или почти все хотели буржуазной жизни. В августе и декабре 1991 года не очень-то много людей вышли на улицы защищать коммунистическую партию и СССР. Сейчас сторонники левой идеи любят щеголять утверждением, что СССР был второй экономикой мира. Однако многие производимые в Союзе товары в нормальном рынке никто бы никогда не купил. А под конец Союза из продажи исчезли даже самые элементарные товары. И на кухнях, и в ельцинском Кремле верили, что только рынок может все исправить. Причем сделает это быстро и безболезненно.

    В рамках действовавшей в СССР системы только один из трех заработанных РСФСР рублей доставался самой Российской Федерации. Остальные два рубля шли на дотации другим советским республикам и странам социалистического выбора. В республиках Закавказья и Средней Азии существовал теневой бизнес. Теневики могли шиковать, приезжая в Москву и Ленинград. Иногда у них были чеки или валюта для покупки товаров в магазинах «Березка». И только у русских были потом и кровью заработанные деревянные советские рубли, и этих рублей было немного. Горькая правда СССР была в том, что русский – значит бедный. В отличие от гостей столицы с юга, которые полностью контролировали московские рынки. На них, кроме цветов, персиков и арбузов, в конце 1980-х можно было купить что угодно. От долларов и немецких марок до анаши. Но республики, за исключением Украины, Белоруссии и отчасти Латвии, не были экономически, особенно промышленно, развиты.

    Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

    Основные нефтегазовые активы CCCР находились именно в России. На базе лучших из них был создан «Лукойл». Транзит энергоносителей через Белорусию и Украину не выглядел тогда проблемой. Переход к рынку для отдельно взятой Российской Федерации однозначно был бы более мягким, чем в рамках СССР. В противном случае нефтегазовый пирог пришлось бы делить на всех. Прежде всего, на быстро растущие в плане численности населения республики Средней Азии. Из них неплохой потенциал при капитализме имел лишь нефтяной Казахстан. Михаил Горбачев много говорил о переходе к рынку. Однако его непоследовательная политика вела лишь к хаосу, дефициту и инфляции. Диспропорция между товарной и денежной массами была очень серьезной и постоянно росла. Даже американцы предупреждали Горбачева, что нельзя решать проблемы экономики печатным станком. Но он в этом вопросе их не слушал. Идея построить социализм с человеческим лицом, как в Венгрии или Югославии, в СССР провалилась.  

    Другое дело, что Борис Николаевич Ельцин не справился с ситуацией ни в политике, ни в экономике. Не задушил сразу Ичкерию, не обговорил условия возврата Крыма в Россию, не ввел сразу суверенную российскую валюту, не обменял советские сберкнижки на акции сырьевых монополий, быстро запустив фондовый рынок и отпустив цены. Было не сделано еще много других, сейчас абсолютно естественных для нас, вещей. Задача построения капитализма в России была провалена, и с началом второй чеченской в августе 1999 года стала реальной угроза распада страны. После дефолта августа 1998 года Ельцин понимал, что второго шанса у него нет. И он дал шанс Владимиру Путину. И действующий президент со своей задачей успешно справился. Чечня и Крым – это Россия. В стране успешная капиталистическая экономика, которая более чем на 30% превышает советский уровень. Конвертируемый рубль и развитый рынок акций и облигаций. Владимиру Путину удалось даже договориться с Западом о реструктуризации, то есть частичном списании советских долгов. Россия стала успешной и зажиточной частью глобальной экономики, войдя вместе с Бразилией, Индией и Китаем в число наиболее перспективных стран.

    Скоро столетие образования СССР. Возможно ли восстановление Большой России? Мечта многих российских патриотов и государственников. В принципе, да. Прежде всего, на принципах, которые были объявлены в момент создания ЕАЭС в 2014 году. То есть единый рынок товаров, услуг и капитала. В идеале мы должны прийти к единой валюте, внешней и оборонной политике. Вооруженные силы ОДКБ уже существуют. Только толку России от них пока нет. Необходимой и достаточной причиной для восстановления СССР в новом качестве является военный успех России на Украине. Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров. Доказать, что готовы взять на себя ответственность за Евразийское пространство. Задача не сложней, но и не проще, чем построить капитализм. И я почему-то уверен, что мы с ней также успешно справимся.

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