Президент Белоруссии Лукашенко: После развала СССР Запад не справился с функцией глобального регулятора

После развала СССР Запад не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Так называемый коллективный Запад потерял контроль, не справившись с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности. Это произошло после развала СССР, поскольку Запад был «опьянен победой». В итоге «расплачивается за все это весь мир», цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

По его словам, система сдержек и противовесов в европейском регионе уже трещит по швам и разваливается.

В то же время он отметил, что расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА может заложить мощный фундамент и для дальнейшего развития евразийского пространства, и для безопасности участвующих в этих объединениях государств. По его мнению, участники СВМДА способны стать хорошим примером взаимодействия для всего европейского региона, в котором «система сдержек и противовесов, созданная в 1990-е годы, трещит по швам и разваливается», сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил также, что отказавшись от ядерного оружия, Белоруссия получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике.

Ранее Лукашенко и президент России Владимир Путин заключили договор о развертывании совместной региональной группировки войск.