Странам Запада удалось добраться до российских богатств в конце предыдущего столетия, из страны вывезли триллионы долларов различными способами, но Москва этого не забудет, заявил президент России Владимир Путин.

«До богатств России Запад все-таки смог добраться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли друзьями, партнерами, а на самом деле относились как к колонии», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что Россия «помнит все», и «ничего не забыла».

Глава государства напомнил, что планы по интервенции на территорию страны строились многократно. «Пытались использовать Смутное время начала XVII века и период потрясения после 1917 года. Не удалось», – указал Путин.

Также президент заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России. Он пояснил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.

В пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ДНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.