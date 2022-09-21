Планы по расчленению России разрабатывались с 1990-х годов

Западные политики с начала 1990-х годов разрабатывают планы по расчленению России на несколько частей по примеру развала Советского Союза, считают эксперты.

«Разговор о необходимости разделения Российской Федерации с целью ее «деколонизации» начал активно вестись в западных СМИ начиная примерно с апреля 2022 года. Идея о том, что Российская Федерация представляет собой не разрушившуюся до конца империю, восходит еще к 1990-м годам», – говорится в статье Public Opinion.

Авторы статьи со ссылкой на мемуары тогдашнего шефа ЦРУ Роберта Гейтса утверждают, что проект распада РСФСР на отдельные земли и автономии отстаивал в администрации Джорджа Буша-старшего министр обороны Дик Чейни, который считал, что только фрагментированная Россия перестанет составлять угрозу для США и Запада в целом. Буш, однако, не поддержал своего министра, и впоследствии была сделана ставка на укрепление России как преемницы СССР и в плане членства в СБ ООН, и в плане монополии на ядерное оружие.

Отмечается, что сюжет о том, что Россия была и остается империей, держащей в повиновении и эксплуатирующей те или иные коренные народы, оставалась последующие годы темой леволиберальной политологической публицистики.

В 2022 году старший сотрудник фонда Джеймстауна в Вашингтоне Януш Бугайский пишет книгу «Несостоявшееся государство: путеводитель по распаду России».

Как Бугайский пишет в предисловии: «По мере того, как санкции продолжат ослаблять экономику, многие губернаторы столкнутся с растущим общественным недовольством и политической оппозицией на местах. Усиление политических конфликтов в условиях коллапсирующей экономики приведет к фрагментации государства и возникновению новых государственных образований, которые отвергнут бредовый имперский проект Москвы. Когда такой сценарий начнет разворачиваться, НАТО не следует вмешиваться военным путем до того момента, когда ее территория будет нарушена, но она может поощрять и развивать политические, экономические контакты и связи в области безопасности с молодыми государствами, которые возникнут из распадающейся Российской империи».

Уже в самой книге Бугайский призывал к созданию в Вашингтоне команды по планированию политики «распада России» с участием ключевых государственных служб, в том числе для разработки непредвиденных обстоятельств для целого ряда сценариев внутри и вдоль границ Российской Федерации. В то же самое время он призывал к созданию центра «конфликтного планирования» в высшем командовании НАТО для целого ряда сценариев внутри и за пределами границ Российской Федерации, подчеркивают авторы материала.

В то же время редактор британского журнала «Экономист» Эдвард Лукас на Форуме народов свободной России в Праге заявил: «Если говорить начистоту, мы упустили момент в 1991 году, когда мы позволили СССР развалиться – что само по себе замечательно, и мы это всячески приветствовали. Но мы также позволили РФ унаследовать все от Советского Союза без каких-либо вопросов. Ей досталось место в Совбезе ООН, достались активы, она вроде как взяла на себя часть обязательств и обременений, но только не репарации. Нам нужно проанализировать, что мы сделали неправильно в 1991 году, и постараться не допустить этого снова».

Спикеры «деколонизации России» продолжают развивать свои темы в СМИ, выступая перед разными аудиториями. Это люди разных взглядов, принадлежащие к разным течениям западной политики и общественной мысли. Пока наиболее высокопоставленный персонаж, который непосредственно поддержал проект «деколонизации России», – это Стивен Коэн, ставленник спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Очевидно, отмечают авторы статьи, без ее одобрения обсуждение этой темы в Хельсинкской комиссии было бы невозможно. Другие официальные лица воздерживаются от поддержки данного рода инициатив, но само их появление, разумеется, неслучайно и, безусловно, рассчитано на открытие финансирования проектов поддержки организаций, готовых работать на данную задачу.