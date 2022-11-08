Европа будет нужна России по остаточному принципу

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8 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
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Россия и Китай пошли на торговый рекорд

Россия продает Китаю больше, чем китайцы – россиянам Cfoto/Global Look Press
Торговля России с Китаем набирает обороты. В этом году будет поставлен новый рекорд. Страны уже наторговали столько, сколько за весь прошлый год. Любопытно, что китайский импорт не так активно захватывает освободившийся от западного бизнеса российский рынок. Тогда как Россия показывает серьезный рост экспорта на рынок Поднебесной. Почему так происходит? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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«Ситуация в городе непростая»: Как Херсон переживает украинскую угрозу

ВСУ более 180 раз за сутки ударили по Херсонской области РИА Новости
Последний теплоход с эвакуирующимися жителями Херсона отправился с правого берега Днепра на левый. По версии опрошенных газетой ВЗГЛЯД очевидцев, ВСУ пока близко к городу не подходят, накапливая резервы для наступления. Какова сейчас гуманитарная ситуация в Херсоне и к чему готовятся те, кто еще в нем остался?  Подробности...
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Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики

Сегодня снег не очень радует жителей Прибалтики Илья Питалев/РИА Новости
Жители Латвии и Эстонии предпринимают срочные меры для того, чтобы минимизировать проблемы, которые они ожидают от предстоящей зимы. Подталкивает их к этому резкий рост цен на электричество и отопление. Изменились не только потребительские предпочтения, но и само отношение к проживанию в своем государстве.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Европа будет нужна России по остаточному принципу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Европой России по завершении СВО придётся строить по остаточному принципу – и в политике, и в экономике, и в области культуры. Но зато можно избавиться от лишних иллюзий, и установить новый мир. Подробности...

Западные финансисты уже не скрывают свое воровство

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Наглость и беззастенчивость западной финансовой системы нам даже на руку. Потом будет больше оснований для судебных решений о взыскании с них таких неустоек, что мало не покажется. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Никто уже не сделает Америку вновь великой

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Результат промежуточных выборов 8 ноября будет настолько промежуточным, что мало что изменит в ситуации неуклонного угасания американской мощи. Подробности...
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Тектонический сдвиг в Косово

Как заморозить конфликт России и Украины

Когда вымрет Латвия

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Вадим Трухачёв

    Европа будет нужна России по остаточному принципу

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		8 ноября 2022, 16:25

    Рано или поздно боевые действия на Украине закончатся. После этого России и Европе придётся искать выход из тупика, в который попали отношения между ними. Поскольку нас не разделяет океан, море или хотя бы высокие горы – отделиться и совсем спрятаться друг от друга не получится. Однако вернуться к тому, что было в 2013 году, и даже в 2021-м, больше не получится. Уже слишком много крови стоит между нами, а уровень взаимного неприятия или (в лучшем случае) непонимания просто зашкаливает.

    Отношения останутся весьма прохладными. Едва ли не основным препятствием для их налаживания станет то, что европейцы не видят в России равного партнёра. Творчески осмысляя главу евродипломатии Жозепа Борреля, мы для них – обитатели «джунглей», которых нельзя близко подпускать к их «саду». Естественно, что и мы не будем валяться у Евросоюза в ногах, вымаливая прощения. Кроме того, власти отдельных европейских государств и ЕС неоднократно показывали и иные причуды своей логики. Они буквально зациклены на желании наказать всех несогласных. Ради этого они готовы даже запретить выдачу виз гражданам соответствующих стран. Естественно, говорить с политиками, одержимыми определёнными идеями, не готовыми рассуждать с прагматической точки зрения, России будет крайне тяжело. Потому пределы для договорённостей – весьма ограниченные.

    О Европе от Владивостока до Лиссабона можно пока забыть, но всё же какие-то основы под наши отношения подвести придётся. По всей вероятности, они будут напоминать те, что сложились у Советского Союза и стран Западной Европы в 1960-1980-е годы. Тогда между ними были торговля, научный и культурный обмен, даже ограниченный туризм. Всё это должно остаться и после СВО. Однако в каждой области будут иметься ясные ограничения, за которые не захотим заступить или мы, или европейцы.

    Учитывая ненадёжность европейских руководителей, их способность в любой момент пренебречь любыми договорённостями, никакие долгосрочные документы с ними подписывать не стоит. Дело вполне может ограничиться годичными контрактами на поставку газа и нефти. В обмен мы закупим оборудование или товары, которых нам недостаёт. Здесь есть объективная основа – они полностью не заменят наши углеводороды, и нам будет довольно трудно обойтись без их турбин, лекарств и различных запчастей.

    Но тут стоить иметь в виду, что зависимость от европейских покупателей и продавцов не должна быть критической. В Европу может отправляться не более 20% наших углеводородов и удобрений, да и получаемые оттуда товары тоже не должны превышать указанную выше цифру наших потребностей. Естественно, нам придётся нарастить собственное производство и найти иных покупателей и продавцов. Но когда имеешь дело с Боррелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен или премьером Нидерландов Марком Рютте, работать придется быстрее.

    Культурный обмен тоже пострадает. Период «отмены» в Европе Льва Толстого или Петра Чайковского закончится, но сотрудничать в прежнем объёме не выйдет. В обмен на любые гастроли наших трупп необходимо требовать встречные гастроли европейского коллектива в те же сроки. Чтобы реквизит не присваивали, или, ещё хуже, фактически в заложники людей не взяли. В обмен на выставку из собраний наших музеев из Европы должна на тот же срок приехать выставка той же стоимости. Всё это плохо, но с политиками-шулерами приходится страховаться на каждом шагу.

    Научный и образовательный обмен тоже сократится. Для многих европейцев совместное мероприятие с Россией становится делом рискованным. Для нас же неприемлемым станет присутствие у нас европейских НКО и НПО, которых можно заподозрить в подрывной деятельности.В политике связей вообще почти не останется. Разумеется, среди европейцев останутся политические силы, настроенные на диалог с нами. Время от времени прагматики, готовые к нормальным отношениям, будут приходить к власти. Однако это останется скорее исключением из правил. Система Евросоюза и «глубинные государства» в отдельных странах довольно быстро поставят таких политиков на место.

    В этих условиях России предстоит искать подлинных партнёров в других местах – в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке. Таких партнёров, которые не будут нас бесконечно поучать с использованием указующего перста. Тут уместно подумать о сокращении персонала наших дипмиссий в Европе, а какие-то консульства и вовсе придётся закрыть. Дипломаты нужнее там, где есть перспективы развития отношений. На западном направлении такие возможности сейчас почти отсутствуют.

    Хорошо ли это? Безусловно, плохо. Дело идёт к тому, что отношения с ЕС и европейскими странами придётся строить в крайне ограниченном объёме. Но может, в каком-то смысле оно и к лучшему. Не будет никаких иллюзий и будет худой мир, который точно лучше доброй ссоры.

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