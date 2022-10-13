Европа убеждает в своей неадекватности

В течение последних лет большинство телодвижений Европы в отношении собственного положения в мире убеждали нас в том, что дела у них идут плохо. Однако недавнее выступление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля перед послами ЕС в зарубежных государствах убеждает – все даже еще хуже, чем могло казаться.

Если кому-то нужно было окончательное подтверждение сложных отношений Брюсселя с логикой, то оно было предъявлено. Нельзя сказать, что с российской точки зрения это какая-то особенная трагедия – в Москве, похоже, уже давно поняли, что европейское направление стало совершенно бесперспективным. Однако море между нами и Старым Светом не появится, и геополитическое положение все равно заставляет отслеживать причудливые трансформации, происходящие с западными соседями.

Для того чтобы убедиться в необратимости драматических ментальных изменений, достаточно выделить две мысли из заявлений старшего по званию чиновника Европейского союза перед его представителями во всех уголках мира. Во-первых, это идея о том, что мир наполнен некими «черными лебедями», из-за которых ничего нельзя говорить с определенностью. Во-вторых, «сенсационные» открытия в том, что касается природы отношений Европы с ее основными партнерами: США, Россией и Китаем. По итогу всех этих умозаключений глава европейской дипломатии порекомендовал своим представителям держаться, быть бодрее и вообще активнее пользоваться современными средствами коммуникации.

Европейская дипломатия уже приучила наблюдателей к тому, что довольно бессмысленно искать скрытое содержание за бесконечными потоками слов – они могут произвести впечатление только на старшеклассниц из маленьких стран постсоветского пространства. Однако сейчас Европа оказалась перед наиболее сложными дилеммами за всю историю после Второй мировой войны, и ответы на вызовы требуются более конкретные. А вот с этим совсем плохо и, как мы можем убедиться, непросто даже со способностью эти вызовы адекватно оценивать.

Постепенно улетучивается эйфория, охватившая европейские правительства прошедшей весной. Стало очевидно, что экономическая война против России, в которую Европа включилась вместе с США, не приносит серьезных результатов. Неизвестно, сможет ли Запад бороться с Москвой «вдолгую», тем более что опыт такой работы за последние 30 лет утерян, а на создание нового потребуются десятилетия. Да и в принципе, СССР в годы холодной войны был неподвижной целью, противостояние с которой не требовало большого динамизма или фантастической выдумки. Современная Россия – это рыночная экономика, которая, как вода, всегда найдет себе дорогу к выгоде. Сегодня она строит газопроводы в Китай, завтра договаривается с арабами или принимает Эрдогана на саммите СНГ. Никаких проверенных инструментов борьбы с таким противником у Европы не оказалось.

Ожидания, что после начала СВО европейцы смогут действительно перестроиться на военные рельсы, также оказались преждевременными. Признаков оживления не видно даже в Германии, власти которой еще в марте обещали выделить на военные нужды 100 млрд евро, что многими воспринималось чуть ли не как возвращение страны к опасному милитаризму. Пока, судя по оценкам, эти средства будут потрачены на взятки американским корпорациям в виде приобретения у них дорогостоящих вооружений. Какую-то заметную активность из крупных стран ЕС проявляет только Польша, но это отдельная история – Варшава в области безопасности выступает в качестве самостоятельного от ЕС союзника США и Великобритании.

На фоне военно-политического кризиса окончательно «завяла» экологическая повестка, при помощи которой еще год назад Евросоюз всерьез собирался усилить свое влияние на растущих экономических гигантов вроде Индии или Индонезии.

На эту тему

В результате приходится рассуждать о «черных лебедях». Эта метафора вообще очень славно «заходит» западным политикам и комментаторам в последние годы – она снимает любую ответственность за принимаемые решения и является надежным способом интеллектуальной капитуляции. То, что рассуждать о военном кризисе вокруг Украины в категориях «лебедей» – это весьма забавно, никого уже не беспокоит: избиратели и журналисты привыкли, что политики говорят ерунду и перестали прятаться.

Столкновение с Россией по поводу Украины, потоки беженцев с Ближнего Востока, конфликт Китая и США – все это было многократно предсказано, в том числе и европейскими коллегами. Однако сейчас неизбежные последствия собственной недальновидности объясняются появлением очередного «лебедя», что заодно снимает ответственность за новые ошибки.

То же самое касается и рассуждений Борреля об отношениях Европы с ведущими мировыми державами, которые на первый взгляд показались вообще революционными. В 2022 году утверждать, что США «обеспечивают безопасность Европы» – это не смелое интеллектуальное отличие, а признак умственного паралича. Американцы последний раз серьезно отвечали за безопасность своих европейских союзников накануне появления нового политического мышления Михаила Горбачева в 1985 году. После этого единственная сила, имевшая возможности действительно угрожать политическим режимам Евросоюза, исчезла, а новая Россия никогда не ставила перед собой настолько амбициозной задачи.

Все угрозы безопасности, с которыми Европа сталкивалась за последние 30 лет, были либо последствием американской политики на Балканах или Ближнем Востоке, либо никогда не купировались США для пользы своих сателлитов в Евросоюзе. США ничего не сделали для предотвращения террористических атак, обрушившихся на европейцев в середине прошлого десятилетия, создали все условия для того, чтобы из разрушенных Ирака, Афганистана, Сирии или Ливии в Европу хлынули потоки беженцев. И, наконец, именно американское нежелание договариваться с Россией привело к возникновению кризиса на Украине и всех его тревожных последствий.

Более того, никто особенно не скрывает, что небольшая ядерная война в Европе также не является для США проблемой, если чудом окажется не затронутой их собственная территория. В действительности, на протяжении уже более 70 лет США держат Европу в достаточно суровых условиях и бдительно следят за тем, чтобы там не появилось даже намека на самостоятельность. А проблемы безопасности европейцы должны решать сами, американцы могут их только создавать.

То же самое касается идеи главного европейского дипломата по поводу России и Китая. Нет, нам и китайцам, конечно, приятно услышать, что это мы обеспечивали базис для успеха европейской экономики. И в этом есть даже какая-то доля истины: надежные поставки энергоресурсов из России, рынок труда и потребление в Китае действительно помогали в укреплении экономических позиций Евросоюза. С этим сложно поспорить. Однако не менее, если не более, важными факторами были их собственные устремления к выгоде и решению личных проблем этих двух держав. Для Европы было бы несколько легкомысленно сейчас думать, что мир когда-то был устроен ради удовлетворения ее нужд. Сейчас Китай и Россия решили свои проблемы, требовавшие хороших отношений с ЕС и даже некоторого пресмыкательства перед ним, больше им нет до Европы никакого дела.

Вывод, который напрашивается по итогу очередного раунда изучения европейской мысли, достаточно поучителен: европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире точно так же, как германские власти не способны сейчас открыто сказать, кто все-таки взорвал «Северный поток». Мы в России, особенно в последние недели, имели несколько возможностей убедиться, что проблемам гораздо полезнее придавать огласку, чем жить в параллельной реальности. Европа на это не способна. И поэтому максимум, что может позволить себе ее главный представитель в области внешней политики и безопасности – продолжать и дальше убеждать остальное человечество в своей неполной адекватности.