Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?

В Германии повсюду понижают температуру отопления, чтобы сэкономить, и привыкают сидеть в помещениях в теплой одежде, но подобные меры спасают ситуацию лишь частично. Статистика показывает, что каждому шестому предприятию пришлось уменьшить выпуск продукции – крайне расплывчатая формулировка, которая может означать что угодно: от приостановки деятельности до закрытия фирмы.

«Если Путин окончательно перекроет кран, падение ВВП будет колебаться между четырьмя и пятью процентами», – мрачно прогнозирует Франциска Хольц, глава департамента энергетики в Берлинском экономическом институте. Германская рецессия тогда достигнет показателей периода пандемии (около 4,9% в 2020 году).

«Энергетический кризис является общеевропейским кризисом, но он, в отличие от финансового кризиса 2008 года, пошатнул европейский порядок, – замечает Алисия Аламильос в материале для «Либерасьон». – Раньше Германия по части бюджетной строгости могла служить образцом для менее удачливых стран вроде Португалии, Италии, Греции и Испании. Однако сейчас она затронута куда сильнее, чем они».

Впрочем, есть еще кое-кто, кому скорее всего придется даже хуже, чем Германии. Например, Великобритания, которая больше не является частью ЕС, и ей приходится рассчитывать только на себя. Правительству Лиз Трасс пришлось заморозить цены на электроэнергию, на что намерены потратить 150 млрд фунтов за два года, и одновременно снизить часть налогов, что создаст в бюджете дополнительную прореху в 45 миллиардов. Безумство храбрых финансисты не оценили, и итогом стало обрушение фунта стерлингов и угроза краха пенсионных фондов. Банку Англии пришлось вмешаться и запустить печатный станок, чтобы стабилизировать ситуацию, но всем ясно, что эта мера означает лишь отсрочку.

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В интервью «Мэйл онлайн» Джеймс Роджерс, эксперт и сооснователь «Геостратегического совета», пророчит, что в случае особенно холодной зимы возможны трехдневные отключения электричества и приостановка промышленного производства – причем следующая зима будет еще хуже, потому что к тому времени страна исчерпает свои запасы газа. Как он считает, Великобритании будет гораздо тяжелее, чем Германии, а переход на другие виды энергии может потребовать около 10 лет.

«Газ в Германии обеспечивает лишь около 15% их потребностей в энергии, - говорит Роджерс, - и в принципе они могут заменить его за счет атомной энергии и угля, если, конечно, правительству удастся обуздать зеленое лобби. У нас в Британии газ обеспечивает 40% наших потребностей». Разумеется, замечает эксперт, есть еще надежда на сжиженный газ из США, но для его закупки нужны специально обустроенные порты и инфраструктура, которой нет.

Швейцария в Европе традиционно считается оазисом стабильности, но второй банк страны Credit Suisse, являющий заодно и одним из самых значимых банков мира, переживает нелегкие времена,

и эксперты не исключают его банкротство на фоне рекордного падения акций. Некоторые уже говорят о том, что Credit Suisse может повторить судьбу печально знаменитого Lehmann Brothers, обрушение которого запустило мировой финансовый кризис 2008 года.

За последний год капитализация банка упала более чем на 50%, в том числе в результате дефолта американского фонда Archegos Capital Management. Сейчас банк объявил о выкупе части собственных долгов, и по состоянию на 7 октября его акции начали расти, но истинное состояние дел прояснится не ранее конца октября, когда новое руководство представит план реструктуризации.

Как указал французский экономист (и соратник Марин Ле Пен) Филипп Мюрер, Credit Suisse вовсе не единственный банк, испытывающий серьезные проблемы. По мнению мсье Мюрера, во времена экономической нестабильности ни один банк не может считать себя в безопасности. По словам эксперта, даже такой солидный и надежный банк, как немецкий «Дойче Банк«, в один далеко не прекрасный день может оказаться банкротом, так как склонен к рисковым операциям, аналогичным тем, которыми занимался Credit Suisse.

В интервью «Франс Суар» Филипп Мюрер более подробно остановился на экономических проблемах Франции, а также ЕС. «То, что происходит - это европейское экономическое самоубийство. Чтобы заменить русский газ, построить терминалы и инфраструктуру для сжиженного газа, потребуется по самым оптимистичным оценкам от 3 до 5 лет.

Во время одного из предыдущих кризисов, при президенте Помпиду, во Франции была создана система энергетической независимости, построили сеть АЭС, однако с 2005 года выработка электроэнергии там неуклонно падает. В настоящий момент половина АЭС закрыта. Даже если половина закрытых АЭС будет запущена вновь, электричества все равно не хватит, и зимой нас ждут отключения энергии, которые могут продлиться до нескольких дней.

Однако из-за роста цен на энергию уже сейчас закрываются заводы по производству алюминия, цинка, изделий из стекла. И будем честны: в случае отключения электричества перестанут работать холодильники, станет непригодным огромное количество еды, и мы получим еще и угрозу голода.

Уже сейчас в некоторых больницах и школах поддерживается температура в 15 градусов, и правительство пытается внушить нам, что это экологично. На самом деле это возвращение в Средневековье. И еще: производство удобрений стало сейчас таким дорогим, что 2/3 предприятий уже вынуждены были закрыться. Отсутствие удобрений ударит по сельскому хозяйству, которое и так испытывает трудности, и следствием опять же будет нехватка продуктов.

Надо сказать, что с 2008 года Европа топчется на месте. Мы не растем, потому что для роста нужна промышленность, а все промышленное производство переехало в Азию. Чтобы уравновесить деиндустриализацию, мы сделали ставку на финансовое процветание - акции, недвижимость и так далее. На самом деле наша экономика превратилась в карточный домик, и достаточно порыва ветра или политической ошибки, чтобы он рухнул.

Кроме того, не стоит забывать, что за энергетическим кризисом следует экономический, и затем неизбежно идет политический. Потому что люди не согласятся на то, чтобы уровень их жизни обрушился из-за каких-то санкций. И я считаю, что впереди у нас худший кризис с 1945 года».

Между тем следует отметить, что санкции не означают полного прекращения российских поставок в Европу. Как указал в интервью швейцарской радиостанции РТС Тьерри Брос, эксперт по энергетическим вопросам, «сейчас Россия поставляет в ЕС ежемесячно 2 миллиарда кубометров газа, миллиард через Украину и миллиард - по «Турецкому потоку». До украинского конфликта поставки составляли 14 миллиардов кубометров в месяц. 5 октября Газпром возобновил поставки в Италию, которая сильно зависит от российского газа.

Тем не менее глава итальянской «Эни» Клаудио Дескальци продолжает утверждать, что их цель максимум до зимы 2024-2025 годов добиться полного замещения русского газа. С этой целью они заключили долгосрочный контракт с Алжиром - и все же, несмотря на это, смотрят в будущее с тревогой.

По словам Дескальци, зима 2023-2024 может быть еще сложнее, чем надвигающаяся,

«если Италия не укрепит свою инфраструктуру. Необходимо больше объемов для хранения, больше терминалов по переработке сжиженного природного газа». В интервью газете Il Messagero он развил свою мысль, добавив, что «энергетический переход - необходимость, это как поезд, который уже едет и должен двигаться вперед. Но это никоим образом не противоречит тому, что в настоящий момент нам придется соблюдать строгую экономию энергии».

Еще при предыдущем премьере Италии Марио Драги экономисты скрупулезно подсчитали, что кризис и инфляция могут уничтожить до 120 тысяч итальянских предприятий, сделав безработными приблизительно 370 тысяч человек. В итоге правительству Драги пришлось уйти в отставку, и на смену ему пришла Джорджия Мелони. Очень симптоматично, что, вознося хвалы традиционной семье и публично выражая сомнения в необходимости выражений вроде «родитель 1» и «родитель 2», она пока мало говорит об экономике. Потому что ситуация слишком сложная, и одним популизмом ее не исправить. А зима меж тем все ближе...