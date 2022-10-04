Началось великое ограбление Европы

Взгляд
4 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
Разделы

США дают Европе опасные советы о зимовке без российского газа

США дают Европе бесполезные советы Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство учит Евросоюз, что надо делать при обнулении поставок российского трубопроводного газа. Совет один и очень простой – снижать потребление. О том, какие катастрофические последствия за этим стоят для европейцев и их жизни не только этой зимой, а на годы вперед, МЭА молчит. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленский начал давить на НАТО

Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией kremlin.ru
Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин боролся с расстрелами в Красной армии

История Великой Отечественной до сих пор содержит малоизвестные страницы Ольга Ландер/РИА Новости
4 октября исполняется годовщина одному из самых знаковых, но малоизвестных приказов Сталина. В Красной армии во время Великой Отечественной происходили массовые случаи «незаконных расстрелов и рукоприкладства». Сталин решил лично положить конец этим репрессиям. За что и почему советские командиры лично расстреливали подчиненных? Подробности...
Перейти в раздел…

«Курильский вопрос» убивает руководство Японии

Мун Сон Мён (слева) знаменит проведением пышных церемоний массовых свадеб AP/ТАСС
Япония выразила желание продолжать с Россией переговоры о судьбе Южных Курил. Почему сегодня Москва в этом совершенно не заинтересована, каким образом «курильский вопрос» потряс в свое время основы японской политики и почему все это оказалось связано с деятельностью знаменитой тоталитарной секты? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
Перейти в раздел…

Началось великое ограбление Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Процессы деиндустриализации несут в себе даже большую угрозу, чем вероятный дефицит газа текущей зимой. Европейский бизнес в отличие от европейских политиков не мыслит категориями «день простоять, да ночь продержаться», и уже сейчас принимает болезненные, но неизбежные решения. Подробности...

Ядерное оружие применить ограниченно невозможно

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Да, ядерная катастрофа будет выглядеть не так, как нам ее рисуют. Но после нее за звание супердержав смогут бороться разве что Новая Зеландия с Мадагаскаром. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Россия получила миллионы патриотов на много поколений вперед

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
30 сентября 2022 года – это день восстановления исторической справедливости. Того, чего многие люди Донбасса ждали даже не с 2014-го, а с 1991 года. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Сербы за русофила, болгары – как обычно

Каковы новые границы России

Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...

В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Подробности...

На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
Вы поддерживаете инициативу запретить в текущей ситуации выезд за границу гражданам призывного возраста?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Совфед единогласно одобрил принятие новых регионов в состав России
    Сервисом «Стать добровольцем» воспользовались более 70 тыс. россиян В Сибири началась интенсивная боевая подготовка мобилизованных Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным Москва заявила о попытках Запада переманить российских дипломатов
    Артиллерия ВДВ массированным огневым ударом уничтожила танки ВСУ (видео) Кадыров рассказал, как Чечня отметит 70-летие Путина Вучич отверг «надменное и наглое давление» Украины на Сербию Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду
    Минобороны сообщило об экспериментах с иностранными спутниками в космосе Немецкий политик Рихтер рассказал о поддержке спецоперации России жителями Восточной Германии Рогозин объяснил заявления Маска о Крыме влиянием русской женщины В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета

    Главная тема


    США дают Европе опасные советы о зимовке без российского газа

    связи с СБУ


    Гендиректора ЗАЭС выдворили на подконтрольную Киеву территорию

    газ вместо поставок оружия


    В Германии развернулись антиправительственные протесты против поддержки Украины

    в сторону Тихого океана


    Ракета КНДР пролетела над Японией

    Видео

    Лиз Трасс


    Новый премьер Британии идет ко дну вместе с британским фунтом

    энергетический кризис


    Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу

    ускоренное вступление


    Зачем Зеленский начал давить на НАТО

    четыре новых региона


    Посол ЛНР Мирошник: Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    открытый конфликт


    Дмитрий Винник: Мы – поколение, готовое к борьбе за Россию

    спокойно забыть


    Игорь Мальцев: Задача Европы – обвинить в подрыве газопроводов Россию

    историческая справедливость


    Сергей Миркин: Россия получила миллионы патриотов на много поколений вперед

    на ваш взгляд


    Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
    Глеб Простаков

    Началось великое ограбление Европы

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		4 октября 2022, 11:54

    Европейский бизнес, до последнего ждавший хоть какой-то определенности в украинском конфликте, наконец ее получил. Наступление ВСУ на харьковских фронтах, мобилизация в России и, наконец, присоединение занятых российской армией территорий окончательно убедили европейскую бизнес-элиту в том, что конфликт этот всерьез и надолго. Ни в перемирии, ни даже в прекращении боевых действий не заинтересована ни одна из противоборствующих сторон, так как нет ни очевидной победы, ни разгромного поражения, а переговорные позиции противников расходятся со скоростью расширяющейся Вселенной, не оставляя пространства для компромисса и даже тем для обсуждения. А, значит, пока делать ноги из Европы.

    Еще 22 сентября Bloomberg опубликовал сенсационный инсайд о том, что крупнейший европейский автопроизводитель – Volkswagen – разрабатывает масштабный план релокации производств из Германии. Концерн информацию опровергать не стал, заявив, однако, что речь идет не об основных производственных мощностях, а о поставщиках комплектующих с энергоемкими производствами. При этом под релокацией подразумевается всего лишь перемещение производств внутри Евросоюза, поближе к южным границам ЕС и побережью, где размещаются или будут размещены мощности по приемке сжиженного газа.

    Версия релокации-лайт, однако, была моментально похоронена взрывами на обоих «Северных потоках». Угроза дефицита газа и электроэнергии замаячила уже не перед поставщиками Volkswagen, но перед основными заводами, расположенными в Германии, Чехии и Словакии. Так, германскому бизнесу недвусмысленного дали понять, что полумерами не обойтись, и даже указали конкретное направления релокации производств – в США, где им обещаны не только дешевый газ, но и увесистые налоговые льготы.

    Так началось великое ограбление Европы.

    В Соединенные Штаты уже засобирались нидерландская химическая компания OCI NV, которая намерена переместить свое европейское оборудование на промышленные площадки в Техасе. Будут свернуты и отправятся в США европейские производственные мощности Tesla. Сигналы к отплытию вовсю подает норвежский производитель минудобрений Yara. Несмотря на то, что у Норвегии достаточно собственного газа, его цена определяется на британских и европейских биржевых площадках, что бьет по конкурентоспособности в том числе и норвежской промышленности. Стоит ожидать, что крупные машиностроительные и металлургические холдинги в ближайшее время будут массово делать заявления относительно сворачивания производств и их перемещения в тихую гавань.

    А, значит, исход вскорости примет лавинообразный характер. Таким образом Штаты станут – уже стали – главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе. В этом смысле «что для американца хорошо – для европейца смерть». Переезжающий бизнес создаст десятки тысяч новых рабочих мест, замедлив падение промпроизводства и инфляцию в самих США. А тот бизнес, который не переедет в Штаты, может быть выкуплен у нынешних собственников. В условиях сжатия фондового рынка крепнет доллар – соответствующий индекс продолжает ползти вверх. Предложение дешёвых, и при этом качественных, активов в Европе позволит американскому ФРС вскоре вновь запустить печатный станок, не опасаясь инфляционных рисков.

    Релокация европейского бизнеса подкинет дров в костер социальной напряженности. Один лишь Volkswagen дает работу почти 300 тыс. человек. Процесс сокращения производства, закрытия заводов будет сопровождаться как потрясениями внутри компании (едва ли не половина мест в совете директоров компании контролируется представителями профсоюзов), так и в масштабах страны. Вслед за станками и конвейерными линиями в США отправятся считанные европейцы – инженеры и топ-менеджеры, в чьи обязанности будет входить выстраивание бизнес- и производственных процессов на новом месте.

    Фото: Marijan Murat/dpaGlobal Look Press

    Невыполненные социальные и экологические обязательства, обязательства перед местными сообществами, сокращение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – неизбежное следствие процесса релокации. В данном контексте процессы деиндустриализации несут в себе даже большую угрозу, чем вероятный дефицит газа текущей зимой. Европейские газовые хранилища заполнены до отказа, а меры по сокращению потребления дают свой эффект. Но европейский бизнес в отличие от европейских политиков не мыслит категориями «день простоять, да ночь продержаться», и уже сейчас принимает болезненные, но неизбежные решения.

    Национальные регуляторы какое-то время будут сопротивляться технологическому оттоку. Там прекрасно понимают, что речь не идет о краткосрочной бизнес-командировке: переместившийся в США бизнес вместе с льготами получит и значительные обязательства, из которых выпрыгнуть будет очень сложно, более того – незачем. Как и в случае перемещения значительной части промышленного потенциала СССР за Урал в годы войны, большая часть европейских производств останется в Северной Америке навсегда.

    Описанный процесс потребует времени. Это значит, что США заинтересованы не столько в эскалации противостояния с Россией на украинской территории, сколько в максимальном затягивании конфликта и росте неопределенности. Только в этом случае промышленный пылесос сможет эффективно вычистить европейскую поляну с пользой для себя.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •