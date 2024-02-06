Религиовед объяснил депортацию митрополита Московского патриархата из Эстонии

Религиовед Лункин: Отказ Эстонии продлевать ВНЖ митрополиту Евгению – часть гибридной войны

Tекст: Илья Абрамов

«При оценке событий вокруг Православной церкви, будь то в странах Балтии, Молдавии или же на Украине, надо иметь в виду, что политики, ориентированные на Запад, ведут гибридную войну не только против экономического и политического влияния России, но и против духовного и культурного. Символом чего во многих странах являются храмы Московского патриархата», – сказал Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

«Эстония – страна, где традиционно, веками сосуществовали лютеранство и православие. Причем местные приходы и монастыри обладают своей самобытной культурой. В связи с этим решение властей страны – проявление политической гибридной войны с РПЦ, ведущейся на всем постсоветском пространстве», – отмечает он.

«Страны Балтии отличаются некоторой резкостью и грубостью в своих действиях в отношении РПЦ. Скорее всего, это связано со стремлением побыстрее четко встроиться в антироссийскую риторику. В Латвии приняли закон об отделении местной церкви от Московского патриархата. В Литве при поддержке властей часть священников ушла в Константинопольский патриархат», – подчеркивает собеседник.

«Эстония, в свою очередь, предупреждала митрополита Евгения, что если он не осудит РПЦ, то его депортируют, что и произошло. Действия властей явно вышли за рамки норм религиозной свободы и Европейской конвенции. Более того, часть деятелей Евангелическо-лютеранской церкви страны уже написали письмо в его поддержку», – акцентирует эксперт.

«Сам митрополит Евгений, прощаясь с паствой, сказал, что не стоит расценивать происходящее как гонения. Стоит согласиться с владыкой и признать, что даже религиозные институты стали привыкать к лукавой и подлой войне современных политиков. Такого рода испытания только закаляют церковь», – резюмировал Лункин.

Ранее глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) сообщил, что власти страны отказались продлевать ему вид на жительство, поэтому он вынужден покинуть Эстонию.

Митрополит заявил, что смотрит на сложившуюся ситуацию как на «промысел Божий». По его словам, «всякое время является благодатным, нужно благодарить Бога за то, что мы переживаем какие-либо скорби, нестроения». Как заявил глава ЭПЦ, необходимо осознать, что подобные события – «промысел Божий ради нашего спасения».

Напомним, департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что отказ продлевать ВНЖ после 6 февраля объясняется тем, что митрополит якобы является угрозой безопасности страны. Глава ЭПЦ счел решение «политически мотивированным».

В конце января 2023 года МВД страны вызывало на беседу митрополита. От священнослужителя требовалось объяснение его участия в видеообращении некоммерческой организации (НКО) «Koos/Вместе». В ходе выступления глава Эстонской православной церкви Московского патриархата призвал совершить совместную молитву за мир в рамках акции НКО «Вместе за мир».

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс назвал выступление Евгения «использованием церкви и духовенства в целях светской политической агитации». Он отмечал, что правоохранители намеревались принять решение о дальнейших шагах в отношении митрополита после проведения беседы.