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Митрополита Таллинского вызвали в МВД Эстонии из-за призывов к миру
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МВД Эстонии вызвало на беседу митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Решетникова) из-за его призывов молиться за мир, сообщил портал национального телерадиовещания ERR.
Вице-канцлер МВД страны Райво Кюйт «срочно вызвал митрополита», от священнослужителя требовалось объяснение его участия в видеообращении некоммерческой организации (НКО) «Koos/Вместе». В ходе выступления глава Эстонской православной церкви Московского патриархата призвал совершить совместную молитву за мир в рамках акции НКО «Вместе за мир». Акция запланирована на 22 февраля в Таллине, передает ТАСС.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс назвал выступление Евгения «использованием церкви и духовенства в целях светской политической агитации». Правоохранители намерены принять решение о дальнейших шагах в отношении митрополита после проведения беседы.
В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что митрополит Таллинский учит духовенство и паству хранить в мире единство духа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Эстония шантажировала епископа Русской церкви.
ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове
Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове
Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.
Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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В США испугались катастрофы из-за отказа мира от нефтедоллара
Пол Крейг Робертс: Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США
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Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты и приведет к катастрофическим событиям в США, выразил уверенность сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
По мнению бывшего сотрудника Белого дома, недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что Эр-Рияд готов принимать платежи за нефть в отличных от доллара валютах, имеет огромную важность, так как конец нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты, а также на инфляцию и процентные ставки в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
Робертс подчеркнул, что финансовая политика Вашингтона, направленная на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара, теперь многие страны выражают желание использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США.
Экс-сотрудник Белого дома выразил уверенность, что возможный отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара обрушит спрос на американскую валюту и стоимость доллара. Он назвал такое развитие событий серьезной угрозой для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков.
Ранее Китай призвал Саудовскую Аравию расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между КНР и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin, следует из заявления американского министерства обороны.
В сообщении говорится, что версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей, передает РИА «Новости».
Отмечается, что прошедший запуск стал финальным испытательным полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).
В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).
Напомним, в ноябре армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 14,357 млн долларов для пополнения арсенала РСЗО HIMARS вместо отправленных Украине.
МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.
Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.
Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.
ФСБ задержала школьников за повреждение ж/д путей в Подмосковье по заданию из мессенджера
Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, которые, следуя заданию неизвестных из мессенджера Telegram, повредили железнодорожные пути в Подмосковье, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.
Трое несовершеннолетних жителей Чехова повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления, передает ТАСС.
По данным ведомства, ученики восьмого класса вступили в контакт в Telegram с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути. Школьники исполнили поручение и засняли все на видео. Не уточняется, о какой сумме шла речь.
В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности.
В УФСБ отметили, что данные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 («Террористический акт») или ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Статьи предусматривают уголовную ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как российских подростков вовлекают в опасные проукраинские акции через Telegram-каналы.
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по американскому сценарию
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений Event 201
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Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, это ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». Тогда были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде, он был передан от летучих мышей человеку через организм свиньи, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что «развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту».
Также он добавил, что специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года ведут работы по усилению патогенных свойств коронавирусов и механизму их передачи от животных человеку.
Кириллов указал на то, что высокая готовность американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса также вызывает вопросы.
«Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», – сказал он.
Ранее в МО заявили, что вариант коронавируса на основе штамма омикрон, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны.
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Генерал рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских детей
Генерал МВД: Повредивших ж/д пути школьников завербовали украинские спецслужбы
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«В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание школьников за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье по заданию из мессенджера.
В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области сообщили, что сотрудники задержали троих учеников восьмого класса из Чехова, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Школьники осуществили данное деяние, следуя заданиям неизвестных из мессенджера Telegram, в надежде получить за это денежное вознаграждение.
«Основная версия в таких случаях – это работа спецслужб небезызвестного государства. В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь. Они готовят многочисленные вещи такого рода», – говорит Ворожцов.
По его словам, со стороны Украины идет как широкая рассылка в различных мессенджерах, так и личная переписка с теми, кто «засветился» в социальных сетях своими высказываниями, поведением и так далее. Выявить и доказать подлинный источник происхождения чаще всего невозможно.
«Мы в принципе легко узнаем заказчика. Волшебных способов, чтобы уберечь наших детей от вербовки «неизвестных из мессенджеров» нет. Здесь необходим только контроль родителей, воздействие друзей, близких и профилактическая работа правоохранительных органов и спецслужб. Больше в этом случае ничего не придумаешь», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об открытом Telegram-канале, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции.
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Российские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов Харьковского региона
Российские военные контролируют примерно 25 населенных пунктов Харьковского региона, однако они постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, ситуация на этой линии фронта непостоянная и сложная, так как обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне.
Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.
Президент Хорватии: Крым никогда не будет украинским
Президент Хорватии: Международное сообщество аннексировало Косово и Метохию
Международное сообщество аннексировало автономный сербский край Косово и Метохию, а Крым никогда не будет украинским, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Мы аннексировали Косово, мы и международное сообщество. Его отняли у Сербии. Кто это сделал, как не мы, мы же признали Косово? <...> Я не ставлю под вопрос само Косово, но целую концепцию», – передает ТАСС слова Милановича, отметившего, что суть проблемы не меняется, назови это «аннексией или экспроприацией».
«Под сомнение ставится вся концепция, о которой кто-то думает, что он прав. Так и Крым – Крым больше никогда не будет украинским. И это говорят ведущие немецкие генералы», – добавил президент Хорватии.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian заявил, что 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль.
В Иране пригрозили Киеву изменением подхода к конфликту на Украине
Nur News: Иран может изменить подход к конфликту на Украине в случае отсутствия опровержения Киева об атаке в Исфахане
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Власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане, сообщил портал Nur News.
По словам неназванного иранского чиновника, если заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана, передает ТАСС.
Источник портала напомнил, что Иран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога. В Тегеране также отметили, что правительство Украины так и не предоставило каких-либо документов, подтверждающих утверждения о том, что Иран якобы оказывал поддержку России оружием.
Источник портала расценил высказывания Подоляка как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Неназванный иранский чиновник предупредил, что акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.
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Шольца вывел из себя вопрос о поставках истребителей Киеву
Welt: Шольц продемонстрировал раздражение после вопроса о поставках истребителей Киеву
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Канцлер Германии Олаф Шольц буквально вышел из себя, продемонстрировав явное раздражение, после вопроса журналистов о поставках Киеву истребителей, заданного ему во время посещения Чили в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщила газета Welt.
По ее информации, Шольца попросили прокомментировать слова сопредседателя входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен о поставках Украине немецких боевых самолетов, на что он ответил, что в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, и этим все сказано, передает ТАСС.
При этом канцлер, как пишет газета, не назвал имени Эскен, однако было ясно, кого он имел в виду. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.
После дебатов о поставках боевых танков Киеву Шольц, как замечает Welt, стремится любой ценой избежать последующих дискуссий об отправке на Украину истребителей. Также он указал, что он и президент США Джо Байден исключили введение «бесполетных зон» в самом начале конфликта, «потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО».
Ранее Шольц заявил, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей.
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На Украине конфисковали 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
Генпрокуратура Украины конфисковала 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
На Украине арестовали 32 млн гривен (870 тыс. долларов) на счетах предприятия по производству алюминиевого сырья, принадлежащего российскому предпринимателю, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
Имя предпринимателя в офисе не назвали, но отметили, что против него ранее были введены санкции. Также киевские власти заявляли о планах конфисковать активы Олега Дерипаски. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы, передает ТАСС.
Ранее по ходатайству прокуратуры было арестовано имущество того же предприятия, в том числе 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.