Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета проявил «запредельный профессионализм»

Пилоты загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» не покидали кабины и руководили эвакуацией до тех пор, пока борт не покинул последний пассажир.

Telegram-канал «Караульный» пишет, что пилоты, «посадившие горящий как факел лайнер, до последнего сидели в кабине». Авторы паблика подчеркивают, что пилоты проявили себя как герои, и призывают наградить их.

Со ссылкой на источник в Росавиации сообщается, что экипаж охваченного пламенем самолета, пассажиры которого находились в панике, «действовал выше предельной планки профессионализма». По словам представителя ведомства, эвакуация пилотов только после эвакуации пассажиров не является героизмом, так как, по его словам, «так надо, так прописано, капитан уходит последним».

Telegram-канал Baza опубликовал список экипажа: командир – Денис Евдокимов, второй пилот – Максим Кузнецов, бортпроводники – Татьяна Касаткина, Максим Моисеев, Ксения Фогель. Telegram-канал bitkogan пишет, что бортпроводник погиб, спасая пассажиров ценой собственной жизни.