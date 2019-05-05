Появились официальные данные о жертвах аварии «Суперджета»

В результате чрезвычайного происшествия с загоревшимся самолетом Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли 13 человек, в том числе двое детей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеорологических условий – в столице вечером была гроза. При посадке у воздушного судна подломились стойки и загорелись двигатели.

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Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу. Судно из-за пожара выгорело полностью.

Президенту Владимиру Путину доложено о чрезвычайном происшествии в Шереметьево. Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.