Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьево «Суперджета»

На месте аварийной посадки сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево обнаружены два бортовых самописца, сообщили источники в МЧС.

Еще два черных ящика специалисты пока не нашли. Устройства были установлены в хвостовой части самолета, которая сильно пострадала от огня и жесткой посадки, сообщает РБК.

В воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Власти Мурманской области объявили в регионе трехдневный траур.