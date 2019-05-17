Объективность расследования катастрофы «Суперджета» поставили под сомнение

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может быть необъективен в расследовании катастрофы Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево, поскольку принимал участие в сертификации самолета, что нарушает требования международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщил близкий к расследованию аварии лайнера источник.

«Участие МАК в комиссии по расследованию катастрофы противоречит нормам ИКАО и мешает объективному расследованию. МАК в 2011 году занимался сертификацией самолета SSJ100, а в документах ИКАО, приложении 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» говорится, что «государство обеспечивает независимость организации, проводящей расследование авиационных происшествий и инцидентов, от других авиационных организаций государства», – передает заявление источника РИА «Новости».

Между тем в МАК заявили, что независимость расследования полностью подтверждена, более того, комитет проходил аудит ИКАО.

«МАК занимается этой деятельностью уже более 25 лет. МАК проходил аудит ИКАО... В области расследования у нас стоит самая высшая оценка из всех остальных областей, которые проверялись на тот момент в РФ. Подтверждена полная независимость в процессах расследования», – сказал зампредседателя МАК Сергей Зайко.

Ранее стало известно, что после авиакатастрофы SSJ-100 МАК может рекомендовать Росавиации провести проверку подготовки пилотов «Аэрофлота».

Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб. По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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