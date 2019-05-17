МАК завершил расшифровку черных ящиков сгоревшего «Суперджета»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проинформировал, что завершил расшифровку двух бортовых самописцев самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ100), потерпевшего катастрофу в Шереметьево.

«В научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации», – приводит ТАСС сообщение МАК.

Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено последующее донесение об авиационном происшествии.

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Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек, большинство из которых отравились продуктами горения.

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