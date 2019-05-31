В «Аэрофлоте» ответили на слова эксперта МАК о причинах катастрофы «Суперджета»

В компании «Аэрофлот» заявили, что слова ведущего эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet (SSJ-100) в Шереметьево 5 мая являются «попыткой манипуляции общественным мнением».

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что расследование катастрофы еще не закончено, потому «любые заключения и выводы о причинах (...), пусть даже и косвенные, недопустимы», передает «Коммерсант».

Как считают в авиакомпании, «спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности».

Кроме того, «распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством».

На ваш взгляд Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры? Да, нам необходим свой авиапром

Нет, такую технику лучше покупать на Западе



Ранее ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что комитет скоро может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100.

Он заявил также, что «катастрофа произошла из-за грубых приземлений».

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

Сообщалось, что расшифровка черных ящиков уже завершена.

При этом в работе техники сгоревшего SSJ проблем не выявлено. Также утверждалось, что пилоты якобы допустили ряд ошибок: приземлялись, не выработав топливо, и с явным превышением скорости.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД