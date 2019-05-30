Стало известно о планах МАК обнародовать отчет о катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скоро может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая, сообщил ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.

По словам ведущего эксперта МАК, промежуточный отчет должен быть опубликован 5 июня, к этому времени исполнится месяц с момента авиакатастрофы самолета SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

«Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», – сказал Кофман в кулуарах форума «Безопасность на транспорте».

Тем временем в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что заключения от причинах катастрофы недопустимы пока идет расследование.

«В настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Объективные результаты еще только предстоит получить комиссии МАК и следственным органам. Поэтому любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», – подчеркнули в авиакомпании.

«Подобный комментарий является попыткой манипуляции общественным мнением, что недопустимо, особенно для участников расследования. Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать», – заявили в пресс-службе авиакомпании.

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Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек, большинство из которых отравились продуктами горения. Расшифровка черных ящиков сгоревшего самолета завершена.

Как сообщалось, в работе техники сгоревшего SSJ проблем не выявлено. Также утверждалось, что пилоты допустили ряд ошибок: приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости.

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