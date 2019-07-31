Следствие по делу катастрофы «Суперджета» сделало «уверенные выводы»

Следователи, занимающиеся делом о крушении «Суперджета» в Шереметьево, полагают, что главной причиной трагедии была ошибка пилотов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в следственных органах.

«Следствие по делу об авиационном происшествии с самолетом «Сухой Суперджет» в Шереметьево продлится еще год-полтора. Это связано с необходимостью проведения большого комплекса летных и авиационно-технических экспертиз. Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Межгосударственный авиационный комитет публиковал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.