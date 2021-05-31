Запад боится новой русской идеологии

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НОВОСТЬ ЧАСА

Минск допустил передачу Сапеги России после суда в Белоруссии

31 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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В России возник дефицит важнейших природных ресурсов

Специалисты предупреждают, что даже нефть в России закончится относительно скоро Константин Михальчевский/РИА Новости
Представление о том, что наша страна является всемирной кладовой полезных ископаемых, как оказалось, крайне далеко от реальности. В стране наблюдается дефицит важнейших минеральных ресурсов, многое завозится из-за границы, звучат прогнозы о том, что вскоре в России закончится даже нефть. Как такое произошло и какие меры должны быть приняты для решения этой проблемы? Подробности...
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Из срыва переговоров по Донбассу можно извлечь пользу

Глава украинской делегации Леонид Кравчук требует заменить Белоруссию на Швейцарию или Финляндию Михаил Метцель/ТАСС
В связи со скандалом вокруг ареста Романа Протасевича украинская сторона отказалась использовать Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования в Донбассе. Сергей Лавров резко «осадил» Киев, мол, этот вопрос не ему решать, но вряд ли вопрос на этом и закроют – Украина намеренно затягивает переговоры и делает их бесплодными. Москва, Донецк и Луганск могут извлечь из этого пользу. Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Запад боится новой русской идеологии

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Стоит задача «создать кентавра из православия и инноваций, из высокой духовности и высоких технологий. Этот кентавр будет представлять лицо России XXI века». Подробности...

Борщ – не украинский. Но и не русский

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украине есть смысл строить свое будущее не на архаической полотняной сорочке и не на «исконно украинском» борще – а на развитии общедоступного образования, науки и высокотехничного производства. Чтобы страну снова прославила продукция «Антонова» и «Южмаша». Подробности...
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Россия столкнулась с дефицитом мудрости

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
России следует отказаться от навязанной с Запада примитивной модели образования и возвратиться к традиции русско-советской системы просвещения. Не образовательные услуги должны обеспечивать школы и учителя. А просвещение. Подробности...
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Россия запрещает палочки и трубочки

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Литва рассердила китайцев

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Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Владимир Можегов

    Запад боится новой русской идеологии

    Владимир Можегов
    публицист
    		31 мая 2021, 09:16

    2020 год постепенно отдаляется и принимает ту законченность, о которой можно уже выносить более-менее целостные суждения. Год этот стал годом пандемии, локдаунов, бунтов БЛМ, сносов исторических памятников по всей Америке-Европе, прихода к власти Байдена и выхода «Великой перезагрузки» Шваба.

    Говоря конкретнее, в этот год весь мир попытались посадить под домашний арест, свернули эру Трампа, провозгласили конец старого мира, начало «новой нормальности» и новую идеологию («инклюзивный капитализм») как путь к построению мира нового.

    Одним словом, это был год исторического контрапункта. Который без предшествовавшего ему четырехлетия Трампа и «мировой пандемии» не читался бы столь отчетливо. А вот теперь читается. И читается однозначно: вернувший себе власть в США глобальный центр объявил всей «старой нормальности» – то есть миру традиционных государств и традиционных ценностей – войну на уничтожение.

    Неудивительно и то, что первый же удар новой власти обрушился на Россию. Буквально в первые же часы ее воцарения в Россию был послан парламентарий. Роль торжественно возвращающегося в Москву Навального была простой и понятной: привезти ультиматум. «Рус, сдавайся! Служи новому большому господину!». Ответ на ультиматум был более чем красноречив.

    После чего «большому господину» было указано его место и не менее отчетливо артикулировано: во избежание крупных неприятностей не переходить черту. А также предпослан исторический пример великого писателя Киплинга и его актуального «бремени белого человека», ясно говорящий о необходимости наведения хоть какого-то порядка в мультикультурном зоопарке бесполой американской администрации. 

    Фото: Zuma/ТАСС

    Таким было расставление точек над i 2020 года. Наконец-то мир наш начал кристаллизоваться, обретать четкие грани, определенные цвета и ясные основания. И, пожалуй, единственное, что до сих пор не получило необходимой определенности – это идеология, которую можно было бы столь же четко артикулировать, противопоставив ее мультикультурному болоту. Впрочем, и здесь всё, кажется, совсем не так плохо. Чем те же наши «партнеры», похоже, сильно обеспокоены.

    Вот об этом и хотелось бы поговорить. Есть ли у нас идеология? Конституцией идеология у нас вроде бы не предусмотрена. Если что и говорится в этом смысле с высоких трибун, то это слова «консерватизм» и «патриотизм». Неплохо. Но еще слишком неопределенно. И здесь, полагаю, нам также должны помочь наши партнеры. Как они уже помогли нам с определением нашей позиции относительно «большого господина» в целом. Листая американскую прессу, встречаешь порой параноидальную озабоченность не только перед русским «темным властелином» и «русскими хакерами», но и перед новой русской идеологией.

    Давайте и мы перелистаем несколько таких страничек, посвященных, прежде всего, разработкам «Изборского клуба», нашей консервативной «фабрики мысли», возглавляемой писателем Александром Прохановым, последние годы, и правда, весьма активно разрабатывающей новую русскую идеологию. Так, Роберт Зубрин (сын эмигрантов из России, доктор ядерной инженерии, президент кампании Pioneer Energy) посвящает новой русской идеологии статью в очень влиятельном американском журнале National Review. Зубрин пишет об «Изборском клубе», как о «чрезвычайно влиятельной организации», характеризуя его как некую «основную группу», «стоящую за движением Кремля к созданию евразийской империи», и (разумеется!) войне против всего демократического человечества.

    «Изборцы» планируют объединить под рукой Кремля Восточную, Центральную Европу и Ближний Восток, – пугает читателя автор, красочно описывая давний визит министра обороны Сергея Шойгу вместе с Александром Прохановым и генералом Леонидом Ивашовым в Тегеран, где был подписан пакт о военном сотрудничестве с Махмудом Ахмадинежадом.

    Другая статья, вышедшая в World Policy Journal, поднимает градус паники еще выше. Здесь «Изборский клуб» характеризуется как объединяющий философов, журналистов, бизнесменов и священников «ультранационалистический аналитический центр», цель которого – построение новой Евразийской империи, которая «свергнет Запад и демократические ценности» и уже готовит для этого почву. Автор пишет о тесных контактах Клуба с немецким издателем Юргеном Эльзессером, руководителем ультраконсервативного журнала «Компакт», сторонника евразийского союза Германии и России, тесно связанного с «ужасной» «Альтернативой для Германии» (AfD).

    Помимо подобных, явно конспирологических, статей, призванных внушить читателю ужас перед зловещим русским мордором, попадаются и более взвешенные, как например, статья научного сотрудника Института исследований России и Евразии Уппсальского Университета (Швеция) Кори Йохана Мьёра «Смута: циклическое видение истории в современной русской мысли и вопрос гегемонии» («Исследования восточноевропейской мысли», том 70, 2018). Анализируя работы изборцев (А. Проханов, В. Аверьянов и др.), автор говорит о новой русской госидеологии, как синтезе «красного» и «белого» смыслов и построении «Пятой империи», которая должна не только явить некий новый синтез предыдущих русских империй, но и совершить решительный подрыв глобальной гегемонии Запада.

    О захвате «культурной гегемонии» в России и мире, как цели «изборцев», пишет Марлен Ларюэль в статье «Изборский клуб, или Новый консервативный авангард в России» («The Russian Review»). А французская исследовательница Джульетт Фор, автор диссертации о современном русском консерватизме – о главной задаче: создании идеологии на основе синтеза традиции и модерна, динамическом консерватизме (Juliette Faure. L’idйe de tradition au coeur de la politique du rйgime russe contemporain: un «conservatisme dynamique»? // 2018, Geostrategie.com). Автор цитирует главного идеолога «динамического консерватизма» Виталия Аверьянова, утверждающего, что стоит задача «создать кентавра из православия и инноваций, из высокой духовности и высоких технологий. Этот кентавр будет представлять лицо России XXI века».

    Как видим, в сознании «коллективного Запада» новая русская идеология вполне созрела. Остается надеяться, что созрела она и в сознании нашей власти.

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