Запад боится новой русской идеологии

2020 год постепенно отдаляется и принимает ту законченность, о которой можно уже выносить более-менее целостные суждения. Год этот стал годом пандемии, локдаунов, бунтов БЛМ, сносов исторических памятников по всей Америке-Европе, прихода к власти Байдена и выхода «Великой перезагрузки» Шваба.

Говоря конкретнее, в этот год весь мир попытались посадить под домашний арест, свернули эру Трампа, провозгласили конец старого мира, начало «новой нормальности» и новую идеологию («инклюзивный капитализм») как путь к построению мира нового.

Одним словом, это был год исторического контрапункта. Который без предшествовавшего ему четырехлетия Трампа и «мировой пандемии» не читался бы столь отчетливо. А вот теперь читается. И читается однозначно: вернувший себе власть в США глобальный центр объявил всей «старой нормальности» – то есть миру традиционных государств и традиционных ценностей – войну на уничтожение.

Неудивительно и то, что первый же удар новой власти обрушился на Россию. Буквально в первые же часы ее воцарения в Россию был послан парламентарий. Роль торжественно возвращающегося в Москву Навального была простой и понятной: привезти ультиматум. «Рус, сдавайся! Служи новому большому господину!». Ответ на ультиматум был более чем красноречив.

После чего «большому господину» было указано его место и не менее отчетливо артикулировано: во избежание крупных неприятностей не переходить черту. А также предпослан исторический пример великого писателя Киплинга и его актуального «бремени белого человека», ясно говорящий о необходимости наведения хоть какого-то порядка в мультикультурном зоопарке бесполой американской администрации.

Таким было расставление точек над i 2020 года. Наконец-то мир наш начал кристаллизоваться, обретать четкие грани, определенные цвета и ясные основания. И, пожалуй, единственное, что до сих пор не получило необходимой определенности – это идеология, которую можно было бы столь же четко артикулировать, противопоставив ее мультикультурному болоту. Впрочем, и здесь всё, кажется, совсем не так плохо. Чем те же наши «партнеры», похоже, сильно обеспокоены.

Вот об этом и хотелось бы поговорить. Есть ли у нас идеология? Конституцией идеология у нас вроде бы не предусмотрена. Если что и говорится в этом смысле с высоких трибун, то это слова «консерватизм» и «патриотизм». Неплохо. Но еще слишком неопределенно. И здесь, полагаю, нам также должны помочь наши партнеры. Как они уже помогли нам с определением нашей позиции относительно «большого господина» в целом. Листая американскую прессу, встречаешь порой параноидальную озабоченность не только перед русским «темным властелином» и «русскими хакерами», но и перед новой русской идеологией.

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Давайте и мы перелистаем несколько таких страничек, посвященных, прежде всего, разработкам «Изборского клуба», нашей консервативной «фабрики мысли», возглавляемой писателем Александром Прохановым, последние годы, и правда, весьма активно разрабатывающей новую русскую идеологию. Так, Роберт Зубрин (сын эмигрантов из России, доктор ядерной инженерии, президент кампании Pioneer Energy) посвящает новой русской идеологии статью в очень влиятельном американском журнале National Review. Зубрин пишет об «Изборском клубе», как о «чрезвычайно влиятельной организации», характеризуя его как некую «основную группу», «стоящую за движением Кремля к созданию евразийской империи», и (разумеется!) войне против всего демократического человечества.

«Изборцы» планируют объединить под рукой Кремля Восточную, Центральную Европу и Ближний Восток, – пугает читателя автор, красочно описывая давний визит министра обороны Сергея Шойгу вместе с Александром Прохановым и генералом Леонидом Ивашовым в Тегеран, где был подписан пакт о военном сотрудничестве с Махмудом Ахмадинежадом.

Другая статья, вышедшая в World Policy Journal, поднимает градус паники еще выше. Здесь «Изборский клуб» характеризуется как объединяющий философов, журналистов, бизнесменов и священников «ультранационалистический аналитический центр», цель которого – построение новой Евразийской империи, которая «свергнет Запад и демократические ценности» и уже готовит для этого почву. Автор пишет о тесных контактах Клуба с немецким издателем Юргеном Эльзессером, руководителем ультраконсервативного журнала «Компакт», сторонника евразийского союза Германии и России, тесно связанного с «ужасной» «Альтернативой для Германии» (AfD).

Помимо подобных, явно конспирологических, статей, призванных внушить читателю ужас перед зловещим русским мордором, попадаются и более взвешенные, как например, статья научного сотрудника Института исследований России и Евразии Уппсальского Университета (Швеция) Кори Йохана Мьёра «Смута: циклическое видение истории в современной русской мысли и вопрос гегемонии» («Исследования восточноевропейской мысли», том 70, 2018). Анализируя работы изборцев (А. Проханов, В. Аверьянов и др.), автор говорит о новой русской госидеологии, как синтезе «красного» и «белого» смыслов и построении «Пятой империи», которая должна не только явить некий новый синтез предыдущих русских империй, но и совершить решительный подрыв глобальной гегемонии Запада.

О захвате «культурной гегемонии» в России и мире, как цели «изборцев», пишет Марлен Ларюэль в статье «Изборский клуб, или Новый консервативный авангард в России» («The Russian Review»). А французская исследовательница Джульетт Фор, автор диссертации о современном русском консерватизме – о главной задаче: создании идеологии на основе синтеза традиции и модерна, динамическом консерватизме (Juliette Faure. L’idйe de tradition au coeur de la politique du rйgime russe contemporain: un «conservatisme dynamique»? // 2018, Geostrategie.com). Автор цитирует главного идеолога «динамического консерватизма» Виталия Аверьянова, утверждающего, что стоит задача «создать кентавра из православия и инноваций, из высокой духовности и высоких технологий. Этот кентавр будет представлять лицо России XXI века».

Как видим, в сознании «коллективного Запада» новая русская идеология вполне созрела. Остается надеяться, что созрела она и в сознании нашей власти.