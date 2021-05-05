Санкции Москвы подрывают ресурс европейской дипломатии

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НОВОСТЬ ЧАСА

СМИ: Неизвестные атаковали нефтяные месторождения в Ираке

5 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:00  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Мне понравилось жить под колпаком спецслужб

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Раньше такие города были закрыты в обе стороны. Чтобы выехать или уехать, надо было получить специальное разрешение. А теперь только в одну. Выезд свободен. А вот чтобы заехать – нужен пропуск. А чтобы приехать и жить – тут вообще хорошая карма нужна. Подробности...
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Турция не выйдет из НАТО назло США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эрдоган должен ответить ударом на удар. Наказать Соединенные Штаты за признание геноцида армян. Как для того, чтобы спасти свое лицо среди собственного электората, так и для того, чтобы не допустить «принципа домино». Подробности...
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«Ликвидация бен Ладена» была просто спектаклем

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере, около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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21:35

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    НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Неизвестные атаковали нефтяные месторождения в Ираке
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    Санкции Москвы подрывают ресурс европейской дипломатии

    Глава Европарламента Давид Сассоли счел российские контрсанкции «атакой на европейскую демократию»    5 мая 2021, 11:00
    Фото: YVES HERMAN/
    POOL/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    Решение Москвы ввести контрсанкции против граждан ЕС вызвало большой резонанс в Европарламенте. Его глава Давид Сассоли, которому запрещен въезд в РФ, выразил надежду на отмену этих ограничений. Эксперты объясняют столь болезненную реакцию Сассоли тем, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны.

    В понедельник Евросоюз выразил протест постоянному представителю России Владимиру Чижову в связи с введением Москвой санкций в отношении ряда граждан ЕС и ограничений против недружественных стран на российской территории. Об этом стало известно из заявления внешнеполитической службы ЕС.

    В частности, речь идет об ограничениях со стороны России на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента (ЕП) Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Европарламент назвал российские контрсанкции «атакой на европейскую демократию», которые не заставят ЕП «молчать».  В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «1. Нас тоже. 2. А мы разве угрожали?». 

    Что касается угроз, то их озвучивание для Европарламента стало обычной практикой. Не так давно ЕП призвал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Но, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также не способен заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.

    Кроме того, в конце апреля Европарламент призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой. А в сентябре ЕП принял резолюцию о судьбе блогера Алексея Навального, вобравшую в себя рекордное количество фантастических требований к России, включая требование переписать Конституцию. Многим тогда показалось, что Европарламент сошел с ума.

    Что касается текущего обострения, то здесь наиболее показательной является реакция на введение контрсанкций со стороны главы ЕП Давида Сассоли. «Надеюсь, эта мера будет быстро отменена, и я смогу поехать в Москву, чтобы обсуждать темы прав человека и политических свобод», – заявил в понедельник председатель евродепутатов в интервью газете La Stampa.

    Но желание Сассоли заниматься правозащитной деятельностью могло бы получить более достойное применение. Лидеру евродепутатов, например, стоило бы всерьез озаботиться тяжелым состоянием журналиста Джулиана Ассанжа в британских застенках, или отреагировать на «закручивании гаек» против инакомыслящих в США. Однако, как отмечают эксперты, ничего подобного в работе Сассоли не наблюдается.

    «Поэтому Сассоли сам виноват в том, что против него введены контрсанкции, – констатировал политолог Марат Баширов. – Он возглавляет орган ЕС, который ведет откровенно неконструктивный диалог с Россией. Более того, в стенах этого парламента регулярно происходят недружественные для нас перформансы. Иногда создается впечатление, будто бы этот орган власти создавался для того, чтобы устраивать там различные антироссийские митинги и демонстрации».  

    По мнению эксперта, введя персональные санкции против Сассоли, Россия исключила из переговорного процесса Европарламент как субъект международной политики и взаимодействия, потому что разговаривать с большинством членов ЕП «во-первых, не о чем, а во-вторых – незачем».

    «России достаточно диалога с бюрократами из Брюсселя и с правительствами европейских стран, которые к нему готовы. А депутаты Европарламента могут теперь обижаться и возмущаться, принимать резолюции и клоунадить месте с делегатами из Прибалтики, Польши и гостями с Украины. Нам уже все равно», – убежден Баширов.

    Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Он отметил, что санкционная политика Москвы не может быть полностью зеркальной и симметричной, поскольку Россия – это национальное государство, а ЕС – интеграционное объединение ряда европейских государств с наднациональными органами правления, которые в вопросе санкций имеют как минимум количественное преимущество.

    Однако контрсанкции против Сассоли действительно могли быть введены потому, что Россия обозначила новый поворот во взаимоотношениях с Европой. «Когда-то Россия пыталась наладить межпарламентские связи с ЕП, но эта инициатива не увенчалась успехом. На мой взгляд, какие-то контакты с отдельными членами Европарламента можно оставить. Но российское руководство, по всей видимости, решило, что из всех брюссельских партнеров Европарламент наименее ценен, по крайней мере, в ближайшем будущем», – пояснил эксперт. 

    «Россия создала уникальный прецедент в мировой дипломатии,

    введя контрсанкции против представителей и руководителей не просто международной организации, а наднациональной структуры. Ведь европейцы ожидали ответных санкций по линии двухсторонних отношений на уровне государств, а не объединений. Но Москва поступила принципиально иначе», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «Теперь для Брюсселя сложилась весьма опасная ситуация, ведь пример России изучат другие государства, что существенно подорвет ресурс европейской дипломатии», – добавляет эксперт. «Что касается бурной реакции Европарламента, то она обусловлена отчасти европейским высокомерием и непрофессионализмом. Они были уверены, что обладают железобетонными аргументами для введения санкций. Они ожидали, что Москва склонит голову и покается. Но это абсолютная наивность. Во-первых, великие державы так себя не ведут. Во-вторых, такое поведение неприемлемо для большинства населения России», – пояснил политолог.

    Кроме того, Россия таким жестом продемонстрировала нежелание взаимодействовать с Европарламентом. «Европейцы избрали за редким исключением очень безответственных политиков. России с такими людьми не пристало иметь дела. Пускай эти ребята разбираются между собой. Обращать внимание на Европарламент – это пустая трата времени», – резюмировал Ткаченко.

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