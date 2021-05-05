Санкции Москвы подрывают ресурс европейской дипломатии

Решение Москвы ввести контрсанкции против граждан ЕС вызвало большой резонанс в Европарламенте. Его глава Давид Сассоли, которому запрещен въезд в РФ, выразил надежду на отмену этих ограничений. Эксперты объясняют столь болезненную реакцию Сассоли тем, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны.

В понедельник Евросоюз выразил протест постоянному представителю России Владимиру Чижову в связи с введением Москвой санкций в отношении ряда граждан ЕС и ограничений против недружественных стран на российской территории. Об этом стало известно из заявления внешнеполитической службы ЕС.

В частности, речь идет об ограничениях со стороны России на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента (ЕП) Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Европарламент назвал российские контрсанкции «атакой на европейскую демократию», которые не заставят ЕП «молчать». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «1. Нас тоже. 2. А мы разве угрожали?».

Что касается угроз, то их озвучивание для Европарламента стало обычной практикой. Не так давно ЕП призвал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Но, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также не способен заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.

Кроме того, в конце апреля Европарламент призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой. А в сентябре ЕП принял резолюцию о судьбе блогера Алексея Навального, вобравшую в себя рекордное количество фантастических требований к России, включая требование переписать Конституцию. Многим тогда показалось, что Европарламент сошел с ума.

Что касается текущего обострения, то здесь наиболее показательной является реакция на введение контрсанкций со стороны главы ЕП Давида Сассоли. «Надеюсь, эта мера будет быстро отменена, и я смогу поехать в Москву, чтобы обсуждать темы прав человека и политических свобод», – заявил в понедельник председатель евродепутатов в интервью газете La Stampa.

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Но желание Сассоли заниматься правозащитной деятельностью могло бы получить более достойное применение. Лидеру евродепутатов, например, стоило бы всерьез озаботиться тяжелым состоянием журналиста Джулиана Ассанжа в британских застенках, или отреагировать на «закручивании гаек» против инакомыслящих в США. Однако, как отмечают эксперты, ничего подобного в работе Сассоли не наблюдается.

«Поэтому Сассоли сам виноват в том, что против него введены контрсанкции, – констатировал политолог Марат Баширов. – Он возглавляет орган ЕС, который ведет откровенно неконструктивный диалог с Россией. Более того, в стенах этого парламента регулярно происходят недружественные для нас перформансы. Иногда создается впечатление, будто бы этот орган власти создавался для того, чтобы устраивать там различные антироссийские митинги и демонстрации».

По мнению эксперта, введя персональные санкции против Сассоли, Россия исключила из переговорного процесса Европарламент как субъект международной политики и взаимодействия, потому что разговаривать с большинством членов ЕП «во-первых, не о чем, а во-вторых – незачем».

«России достаточно диалога с бюрократами из Брюсселя и с правительствами европейских стран, которые к нему готовы. А депутаты Европарламента могут теперь обижаться и возмущаться, принимать резолюции и клоунадить месте с делегатами из Прибалтики, Польши и гостями с Украины. Нам уже все равно», – убежден Баширов.

Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Он отметил, что санкционная политика Москвы не может быть полностью зеркальной и симметричной, поскольку Россия – это национальное государство, а ЕС – интеграционное объединение ряда европейских государств с наднациональными органами правления, которые в вопросе санкций имеют как минимум количественное преимущество.

Однако контрсанкции против Сассоли действительно могли быть введены потому, что Россия обозначила новый поворот во взаимоотношениях с Европой. «Когда-то Россия пыталась наладить межпарламентские связи с ЕП, но эта инициатива не увенчалась успехом. На мой взгляд, какие-то контакты с отдельными членами Европарламента можно оставить. Но российское руководство, по всей видимости, решило, что из всех брюссельских партнеров Европарламент наименее ценен, по крайней мере, в ближайшем будущем», – пояснил эксперт.

«Россия создала уникальный прецедент в мировой дипломатии,

введя контрсанкции против представителей и руководителей не просто международной организации, а наднациональной структуры. Ведь европейцы ожидали ответных санкций по линии двухсторонних отношений на уровне государств, а не объединений. Но Москва поступила принципиально иначе», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Теперь для Брюсселя сложилась весьма опасная ситуация, ведь пример России изучат другие государства, что существенно подорвет ресурс европейской дипломатии», – добавляет эксперт. «Что касается бурной реакции Европарламента, то она обусловлена отчасти европейским высокомерием и непрофессионализмом. Они были уверены, что обладают железобетонными аргументами для введения санкций. Они ожидали, что Москва склонит голову и покается. Но это абсолютная наивность. Во-первых, великие державы так себя не ведут. Во-вторых, такое поведение неприемлемо для большинства населения России», – пояснил политолог.

Кроме того, Россия таким жестом продемонстрировала нежелание взаимодействовать с Европарламентом. «Европейцы избрали за редким исключением очень безответственных политиков. России с такими людьми не пристало иметь дела. Пускай эти ребята разбираются между собой. Обращать внимание на Европарламент – это пустая трата времени», – резюмировал Ткаченко.

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