Заработали штабы общественной поддержки «Единой России»

В регионах открываются штабы общественной поддержки «Единой России», в состав которых вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих организаций, организаций молодежи, ветеранов, инвалидов и многодетных семей. В них, в том числе, собирают предложения в народную программу партии.

Штабы проводят приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии с привлечением экспертов из сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, онлайн-мероприятия, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами. Итогом таких мероприятий становятся предложения по решению конкретных вопросов, которые волнуют общественные организации и людей в регионах, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Так, координатором штаба в Екатеринбурге, который открылся в мультимедийном парке «Россия – моя история», стала руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева. По ее словам, штаб общественной поддержки – важный элемент взаимодействия с людьми. «Любой может прийти, заполнить анкету с предложениями в народную программу «Единой России». Наши ребята внесут всю информацию в электронную форму. Также можно передать свои предложения или поддержать действующие на сайте народной программы np.er.ru», – сказала Рябцева.

С предложением организовать штаб в Самаре вышла исполнительный директор региональной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце» Регина Воробьева. В Якутске штаб возглавила победительница премии «Гордость Якутии» в номинации «Волонтер» Светлана Чусовская; в Пермском крае – заслуженный мастер спорта России, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

На Кубани в поддержку создания штаба общественной поддержки выступили молодежные организации. По словам председателя Молодежного парламента Краснодара Виктории Гаркуши, молодежь готова выходить с предложениями в народную программу «Единой России». «У нас молодежь активная, много отраслей, где они нашли себе применение. И уже имеют определенный опыт деятельности. В том числе, профессиональный. Поэтому, я думаю, их мнение, идеи и предложения тоже будут полезны», – сказала она.

В Москве штаб общественной поддержки партии работает уже не первый месяц. Накануне в нем прошла очередная встреча – на этот раз с молодежными организациями. Участники представили предложения для включения в народную программу. Например, руководитель столичной «Молодой Гвардии Единой России» Александр Лебедев считает необходимым закрепить официальный статус волонтера. «Волонтер теперь – это особый человек. На него рассчитывают люди, он принимает на себя груз ответственности – больший, чем когда-либо», – заявил активист.

Инициативы жителей в народную программу уже собирают также в штабах общественной поддержки «Единой России» в Калмыкии, Республике Башкортостан, Липецкой, Ивановской, Ростовской областях и других регионах. Планируется, что такие штабы появятся по всей стране.