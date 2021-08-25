Новая традиция охватит миллионы российских школьников

В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такую идею общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают: столь важная для патриотического воспитания детей процедура не должна превратиться в формальность и казенщину, мешающую учебному процессу. Какими способами можно установить новую для современной России традицию?

Владимир Путин в среду на встрече с представителями общественности поддержал идею ввести традицию церемониального поднятия российского флага в школах. Президент добавил, что подъем флага может стать частью воспитательного процесса, и напомнил, что «во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, поднимается, вывешивается ежедневно».

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например должен быть единый общероссийский общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное», – сказал Путин. Президент отметил, что этот вопрос носит общегосударственный характер, при этом средства для его решения нужны небольшие. «Думаю, что и профинансирован он должен быть из федерального бюджета», – добавил Путин.

Также глава государства попросил прокомментировать это предложение вице-премьера Татьяну Голикову. «Данный вопрос надо отработать совместно с администрацией президента, поскольку это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать. Само законодательство об образовании не препятствует этому, наоборот, поощряет такого рода действия», – сказал замглавы правительства.

Что касается зарубежного опыта, то, например, в США традиция поднятия флага в школах существует с XIX века. В 1892 году у сотрудника бостонского журнала Youth's Companion Джеймса Апхэма возникла идея использовать 400-летие открытия Америки Христофором Колумбом для популяризации торжественного поднятия флага в школах, и он предложил сделать эту церемонию частью официальной программы празднования Дня Колумба 12 октября, который проводился в школах на всей территории США.

Другой сотрудник журнала – христианский активист и писатель Френсис Беллами – отправился выступить на общенациональном собрании директоров школ, чтобы продвигать инициативу. Съезду понравилась идея, и для реализации программы был создан комитет ведущих преподавателей, в который вошли в числе прочих руководители Национальной ассоциации образования. Беллами был выбран в качестве главы комитета. Перед ним стала задача распространить информацию о сценарии церемонии по штатам. Беллами построил всю программу празднования вокруг поднятия госфлага и произнесения написанной им клятвы верности флагу США, которая символизировала единство и неделимость американской нации.

Беллами указывал, что «рассматривает клятву как «прививку», которая защитит иммигрантов и коренных, но недостаточно патриотичных американцев от «вируса» радикализма и подрывной деятельности». Клятва по сей день произносится школьниками во всех штатах США каждое утро, но не является обязательной. Церемония торжественного подъема флага в школах каждое утро практикуется еще в ряде стран, например в Индонезии, на Филиппинах и в Гонконге.

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По мнению российских экспертов, процедура поднятия флага в школах не должна превратиться в формальность и рутину, отягчающую работу преподавателей и мешающую школьникам. «Чтобы вызвать у школьников заинтересованность, выход на поднятие флага можно сделать поощрением за достижения в учебной, трудовой, спортивной или культурной деятельности», – считает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

«К сожалению, директора некоторых школ, чтобы выслужиться, могут ввести своим приказом обязательное поднятие флага хоть каждое утро. Но тем самым они навредят замечательной идее. Поэтому, как мне кажется, церемонию поднятия флага стоит проводить в день важнейших праздников. Также поднятие флага можно приурочить к подведению итогов учебных периодов и для чествования победителей олимпиад и других соревнований», – считает собеседник.

«Традиция поднятия флагов в школах – хорошая идея, которая является проявлением патриотизма»,

– уверен политолог Марат Баширов. «Флаг – один из государственных символов нашей страны. Поэтому если дети с детства видят, что он находится в здании школы, это входит в привычку и становится нормой», – пояснил он. Эксперт напомнил, что идея поднятия государственного флага до сих пор очень популярна в США и Великобритании.

Однако, соглашаясь с Ямбургом, Баширов призвал сделать подобное новшество добровольным: «Здесь нельзя кого-либо принуждать. Это должно быть обязательным условием для органов власти». Баширов предположил, что российский триколор в школах могли бы поднимать дежурные-старшеклассники. «Я помню времена, когда существовал комсомол и пионерия. Тогда в каждой школе было привилегией стать дежурным. Мне кажется, есть смысл подумать над этой практикой, чтобы школьные дежурные имели возможность поднимать флаг», – объяснил политолог.

По мнению собеседника, оснащение школ всеми необходимыми атрибутами для введения этой традиции должно делаться за счет средств федерального бюджета. «Если школа приняла такое решение, то она должна обратиться к губернатору или к мэру за содействием. А те в свою очередь должны организовать финансирование, разобраться с флагштоками и обеспечить поддержку флагов в надлежащем состоянии», – добавил эксперт.

«Ведь флаг имеет относительно ограниченный срок использования, поскольку находится на открытом воздухе. Этот момент нужно будет тщательно продумать, чтобы у нас не висели поврежденные временем и погодными условиями флаги. В противном случае это сработает против идеи, поддержанной президентом», – считает Баширов.

«Подобная традиция имеет не только американские, но и советские корни.

В нашем детстве поднятие флага всегда было торжественным. Поэтому здесь не должно быть казенщины и формализма. Чем более открытым и более психологически привлекательным будет ритуал поднятия флага, тем большей будет его эффективность», – подчеркивает политолог Александр Рудаков.

Эксперты также обратили внимание на то, что за последние несколько дней президент сделал несколько концептуальных заявлений, прямо влияющих на формирование образа будущего России. Во-первых, это крепкая многодетная семья как национальная идея. Во-вторых, это обещание Путина подумать над учреждением Дня отца, потому что «мужское начало – это базовая основа многодетных семей». В-третьих, чем больше отцов и детей – тем больше школьников, которые с честью поднимут флаг страны в нужное время.

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Что касается Дня отца, то Ямбург одобрил инициативу и напомнил о необходимости воспитания и поддержки мужественности в детях, растущих без отцов. «Это должно быть практикой: чтобы отцы школьников приглашали их одноклассников, растущих без отцов, в турпоходы, на слеты, где учили бы их разводить костер, ставить палатку и прочее. А учреждение Дня отца очень хорошо поддержало бы эту практику, выводя ее на уровень целенаправленной государственной политики», – убежден Ямбург.

Рудаков добавил, что сейчас российское общество развивается в сторону осознания и утверждения своих ценностей, которые укоренены в обновленной конституции и традициях. «Очевидно, что запрос на укрепление ценностной основы появился снизу. Запрос на новую национальную идею, поднятие флага, День отца идет от гражданского общества. Для людей важно видеть, что их дети растут в пространстве нравственных ориентиров. Это актуально, особенно сейчас, когда детей начинает воспитывать интернет. И чем больше будет влияния традиций, в том числе новых, тем больше будет шансов на то, что поколение современных взрослых сможет передать ценности и нравственные установки своим детям для сохранения и развития России», – подытожил Рудаков.