Постмодернизм закончился 24 февраля 2022 года

Взгляд
10 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
Разделы

Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

Армия Украины убивает соотечественников с ведома Зеленского Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
В результате удара ВСУ ракетой по Краматорску погибло более 50 человек, среди них пятеро детей. Ранее такой же «Точкой-У» был обстрелян Донецк. Жителей Мариуполя и других городов Донбасса украинская армия использует как живой щит. Даже киевлян офис президента оставил в заложниках и не предупредил о приближении войск РФ. Почему Зеленский с такой легкостью жертвует своими согражданами? Подробности...
Перейти в раздел…

Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Как город атомщиков Запорожской АЭС справляется с нештатной ситуацией

Порядок в Энергодаре и окрестностях Запорожской АЭС поддерживают российские военные Юрий Васильев
Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС работает в штатном режиме благодаря слаженным действиям российских войск и персонала станции. Кто и как обеспечивает работу станции и жизнь города-спутника Энергодара после бегства украинских властей выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Постмодернизм закончился 24 февраля 2022 года

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Мы подошли к рубежу, за которым надо выбрать свою сторону. Времена демократической широты мышления, которое обязательно предполагает наличие множества точек зрения, канули в Лету. Теперь в нашем мире осталось только две стороны – за и против. Можно либо быть со своей страной, либо против нее. Подробности...

Как сделать патриотами «мастеров культуры»

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Битва за Париж

Обсуждение: 6 комментариев

Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский разозлил греков

Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
    ВС России уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр» в Днепропетровской области Отличившимся в спецоперации по защите Донбасса военным вручили госнаграды В Херсоне нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно» Эксперт предупредил о риске остановки ключевых производств Германии на 2,5 года
    Греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину Опубликовано видео уничтожения военной техники ВСУ российскими вертолетами Ка-52 Эксперт назвал равновесный курс рубля к доллару Кудрин объяснил отъезд в Израиль
    Польша отложила введение эмбарго на поставки газа и угля из России Иностранные журналисты не нашли подтверждений фейков о «расстреле жителей Украины российскими военными» Во Франции стартовал первый тур президентских выборов Иран ввел санкции против США за терроризм и нарушение прав человека

    Главная тема


    Канада отказалась от высылки россиян из-за шпионов в России

    «роковая ошибка»


    В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС

    денацификация Украины


    Британская Sun показала в Бородянке сотрудника СБУ с нашивкой «СС Галичина»

    большие перемены


    Во Франции предсказали отказ о «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня

    Видео

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    страхи Байдена


    Назван самый опасный человек для президента США

    альтернативная реальность


    Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в победу

    шквал критики


    Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

    валютный прогноз


    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    прощание с Жириновским


    Максим Соколов: Памяти великого Вольфовича

    символы красивой жизни


    Игорь Караулов: Преодолеть магию модных брендов

    операция Z


    Владимир Прохватилов: Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

    на ваш взгляд


    Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
    Ольга Андреева

    Постмодернизм закончился 24 февраля 2022 года

    Ольга Андреева
    Журналист
    		10 апреля 2022, 12:28

    Один из моих старых друзей, условно назовем его Василием, на днях написал мне письмо, которое делает невозможным нашу дальнейшую дружбу. «Патриотизм в российском смысле – это вроде педофилии, короче, мерзость, – написал мой бывший друг. – Твоя сторона целенаправленно убивает детей. Причем специально. Именно детей. У них это доблесть. Впрочем, Советская армия всегда прикрывалась женщинами и детьми. Это у них в крови». Я не буду называть настоящего имени этого человека, скажу только, что его семья принадлежит к старинному дворянскому роду князей Голицыных.

    Потомки этого огромного и ветвистого семейного древа разбросаны по всему миру. По старой традиции Голицыны занимаются наукой и искусством. Их имена уже намертво вписаны и еще будут вписываться в историю России.

    – Я потомок великого дворянского рода! – гордо сказала мне недавно еще она московская Голицына (условно назовем ее Натальей).

    В ответ я замерла в ожидании того, что она продолжит речь своего близкого родственника. Но эта княгиня свой исторический долг перед Родиной видела в другом:

    – Мы служим России со времен Дмитрия Донского. Как я могу быть против своего народа, против своей страны?! – закончила мысль княгиня и застенчиво улыбнулась. Современные князья совершенно не склонны к пафосу.

    Фото: DPA/Picture alliance/ТАСС

    Нетрудно догадаться о дальнейших жизненных планах двух этих людей. Княгиня Наталья остается в России и продолжает читать лекции по математике. Князь Василий готовится к эмиграции на Запад.

    Зачем я это рассказываю? Затем, что мы подошли к такому историческому рубежу, за которым надо выбрать свою сторону. Времена мирной амбивалентности и той демократической широты мышления, которое обязательно предполагает наличие множества точек зрения: «с одной стороны» и «с другой стороны», «с третьей…» – канули в Лету. Теперь в нашем мире осталось только две стороны – за и против. Можно либо быть со своей страной, либо против нее. Наши выборы во многом роковые. Теперь они определяют не только круг друзей, но и будущее, а часто и гражданство. Делая свой выбор, мы все говорим о совести. Некоторые о долге. Немногие специалисты об экономике и политике. Многие вспоминают о детях, которым мы должны оставить не загранпаспорт, а Россию, которой они могли бы гордиться. Большинство же цитирует Пушкина, который написал в ответ на философское письмо Чаадаева знаменитые слова: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

    Страна, судя по данным опросов, свой выбор уже сделала. Успевший в течение месяца улететь за 80% рейтинг поддержки президента страны красноречиво говорит о том, какую сторону выбрала Россия. Но интеллигенция, почитающая себя совестью нации, как всегда не склонна идти за толпой. Когда Иван Ургант выложил в Telegram-канале «Вечерний Ургант» песню нациста с призывом отстреливать головы русским солдатам, это тоже выбор. Безусловный и решительный. Его отъезд, а также отъезды Андрея Макаревича, Максима Галкина и Ксении Собчак, которая, кстати, выложила ту же песенку раньше своего коллеги – это выбор, который не оставляет сомнений. Они на той стороне баррикад, а мы – на этой. Мы – это страна Россия. Они – это русские, которые отреклись от своей Родины.

    Удивительно, но факт – наш многажды обруганный российский консерватизм на глазах совершает мировую революцию смыслов и ценностей. А их многажды восславленный прогресс стремительно скатывается на окраину цивилизации. Мы отстаиваем достоинство великой России и собственное право гордо называться русскими. Мы те, на кого с изумлением и восторгом смотрит половина мира, закрепощенная американской долговой кабалой. Мы наследники наших солдат, которые победили фашизм, и мы готовы победить его снова. Мы рванулись вперед, в новый мир, где наши дети не будут смотреть мультфильмы компании «Дисней» с трансвеститами в главных ролях. А они? Они всего этого не хотят. Они хотят, чтобы «было как при бабушке». Так мы понимаем суть украинской спецоперации.

    24 февраля 2022 года в России закончился постмодернизм. Тот самый постмодернизм, который так любил снижать интонационную планку с пафоса до анекдота. Тот веселый и слегка слабоумный постмодернизм, который не хотел смотреть на страшное, зато любил морской берег Ниццы и красивых женщин. Постмодернизм, отменивший труд, страдание, боль, смерть, а заодно и гендер, и любовь и, что особенно важно, любовь к Родине. Постмодернизм, который не умел зарабатывать деньги, потому что ему их просто давали – за то, что он есть.

    И вдруг мы в одночасье перестали смеяться, рассказывать друг другу анекдоты и верить в ироничные сказочки постмодерна. Вдруг все в нашей жизни стало серьезно – и наши выборы, и наша Родина, и наша окопная правда. Страна, у которой от многолетнего смеха уже стало сводить скулы, вдруг строго сдвинула брови и посмотрела на своих комиков другим взглядом. Иван Ургант этого взгляда не выдержал и уехал, а мы закрыли за ним дверь. Закрыли на замок и выбросили ключ.

    Мир постмодерна, отменив историю, незаметно отменил и истину, и даже простую человеческую правду. Постмодерн старательно предлагал нам забыть нашу человеческую общность, настаивая на диалоге, личных границах, индивидуализме и бесконечной вариативности мнений. Для лучшего убеждения в нашем демократическом разнообразии была введена культура отмены тех, кто наивно полагал, что мнения действительно бывают разными. В итоге свобода слова превратилась в террор и цензуру куда более жестокую, чем та, что некогда коснулась Ахматовой. Постмодернистское подавление иных голосов привело мир к такой информационной зачистке, что реальность легко изменить с помощью простейших видеотехнологий, а послушный потребитель, привыкший испытывать нужные эмоции в нужные моменты, верит картинке больше, чем жизни, логике и собственному опыту. Постановочный хоррор из Бучи – это лишь первая серия длинного сериала под названием «Постмодерн может все».

    Военные действия в одночасье оборвали игру в «индивидуализм» и «личные мнения». «Чем ближе к «Азовстали», тем ожесточеннее сопротивление… Ощущение, будто сунули руку в осиное гнездо. Один момент, который меня крайне радует: промзону не так жалко, как жилые кварталы, и если в жилых кварталах азовцы умело прятались за спинами гражданских, подвергая их жизнь опасности, то в промзоне каждое движущееся пятно в тепловизоре – со стопроцентной вероятностью враг», – этот текст написал на днях подполковник Александр Ходаковский, воюющий на передовой в мариупольском котле.

    В любой момент он может погибнуть от выстрела снайпера, и тогда некому будет вести этот полевой дневник в Telegram. Смерть от полковника в тех двух шагах или ста метрах, которые отделяют его укрытие от укрытия врага. Ходаковский солдат, воюющий за правду. А его враг – фашист, которого надо уничтожить. Но если сказать полковнику Ходаковскому, что на эту простую и страшную истину существуют разные точки зрения, он станет гораздо ближе к смерти. Ведь тогда он уже не герой, а Россия уже не Россия, а фашист за углом уже не фашист.

    В этой ситуации выбор стиля становится политическим решением, а прощание с постмодернизмом – необходимой операцией по спасению реальности и человеческой способностью ее воспринимать. Оставшийся убежденным постмодернистом князь Василий поменяет гражданство. А реалистка княгиня Наталья останется здесь, в России, то есть в настоящей реальности.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •