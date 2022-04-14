Канцлер Австрии: Путин заверил в возможности оплаты за газ в евро

Австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью агентству dpa сообщил, что президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро.

По словам политика, российский лидер заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро», передает ТАСС.

Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

При этом Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.