Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако подводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украина окончательно оформилась - это тактика уличного фокусника.

В тех местах интернета, где одинаково любят политику и приколы, набирает популярность съемка уличного торговца мороженым (судя по всему, турка), который прикалывается над покупателем: вручает тому рожок, но в руки не отдает, заменяя то бумажкой, то пустотой.

Таких жонглеров едой в Стамбуле много. Соль в подписи - «Германия передает Украине тяжелые вооружения».

Это действительно похоже на правду. То лично канцлер Олаф Шольц вычеркнет из списка затребованных Киевом вооружений основные позиции. То вдруг выяснится, что на складах бундесвера нет боеприпасов для уже согласованных к поставке самоходных зениток. То еще что-нибудь случится, что скандальный киевский посол Мельник назовет «тактикой затягивания» и в очередной раз заявит о своем глубоком разочаровании Германией.

Похожая картина, надо признать, складывалась с введением экономических санкций против России. На многие «решительные удары» (например, на отключение российских банков от SWIFT и на угольное эмбарго) Германия соглашалась только тогда, когда уже почти все в ЕС были за, и за спиной Берлина в этой очереди стоял разве что венгерский премьер Орбан.

Кстати, есть обоснованное подозрение, что в вопросе экспорта «черного золота» по нефтепроводу «Дружба», запрет на который был выведен из шестого санкционного пакета ЕС , Германия и вовсе спряталась за спиной Венгрии, по крайней мере, заканчивается «Дружба» на территории ФРГ (при СССР это были земли ГДР).

Но при всем при этом Шольц, как турок с мороженом, выражает «клиенту» в лице Украины все мыслимые и немыслимые знаки симпатии и поддержки. Кроме того, не скупится в плане денег, идет ли речь о прямой финансовой помощи Киеву или о тех убытках, которые Германия несет от экономической войны с Россией.

Скорее всего, именно общественно-экономическими издержками (в контексте заявленных целей, заметим, напрасными и безрезультатными) объясняется заметное падение популярности действующего правительства ФРГ. Правда, «политически правильным» требуют считать другое объяснение - ту самую нерешительность Шольца, из-за которой Германия якобы «утрачивает лидерство в Европе». Об этом много говорят в Киеве, в Варшаве, как будто мстящей Берлину за прошлые обиды (не за 1939-1945, а за разногласия вокруг и внутри ЕС), и даже внутри правящей в ФРГ коалиции.

Сложно представить, что немцев и впрямь больше волнует отсутствие поставок «вундервафель» на Украину при достаточно бедственном (как ни странно) положении собственной армии, чем рекордный рост цен на газ и рекордная же инфляция в зоне евро. Однако у сторонников парадоксальной версии о том, что лидерство в мире теперь познается по уровню поддержки Украины, есть косвенное доказательство в свою пользу.

Согласно соцопросам, самые популярные министры в Германии - вице-канцлер Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок. Оба представляют партию «Зеленые» - из всех крупных наиболее пронатовскую, проукраинскую и антироссийскую. Их рейтинг одобрения составляет 60% при 43% у осторожного канцлера Шольца. Работой правительства в целом не удовлетворены 59% немцев.

На эту тему

Для России плохая новость в том, что теперь ситуация может измениться, и Шольца «дожмут». Среди экспертного сообщества ФРГ сложилось мнение, что канцлер не станет занимать в отношении конфликта позицию более радикальную, чем Вашингтон и Лондон, но после согласования поставок на Украину дальнобойной артиллерии США готов пойти тем же путем. А пока что его сдерживает созависимость экономик ФРГ и РФ, а в еще большей степени - традиция, по которой Берлин не поставляет вооружения в зону конфликта (сейчас эта традиция уже нарушена).

Впрочем, это только гипотеза. А реальность в том, что по второму вопросу сакраментальной важности (первый такой же; дальнобойная артиллерия не способна переломить ход конфликта в пользу Киева, но в это приказано верить) - по вступлению Украины в ЕС немцы взяли ту же тактику уличного мороженщика, что и в случае с вооружениями: показывать, но в руки не отдавать.

На минувшей неделе Анналена Бербок (и явно по согласованию с Шольцем) поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Прозвучало это громко и даже исторически - Берлин считается главным голосом в ЕС и так близко украинцев к их «европейской мечте» прежде не подпускал. Но по сути не изменится ничего и даже статуса кандидата Киев, скорее всего, не получит.

Строго говоря, президент Украины Владимир Зеленский запрашивал не статуса кандидата, а ускоренной процедуры вступления в ЕС, причем запрашивать его начал на следующий день после начала спецоперации ВС РФ, посчитав эту ситуацию «окном возможностей».

Однако процедуры «ускоренного вступления» попросту не существует - не предусмотрено никакой другой, кроме стандартной, которая требует от страны-соискателя соответствия довольно строгим т.н. «копенгагенским критериям». При этом в статусе кандидата можно пребывать очень долго: Турция, например, пребывает в нем уже 22 года без каких-либо перспектив на изменение ситуации.

Кроме того, есть страны, которые, будучи членами Союза, принципиально не готовы взять на содержание столь проблемного ребенка, как Украина, от которой к концу года неизвестно, что останется.

Кроме того, в Брюсселе есть понимание, что очередность в плане принятия в ЕС сейчас за странами Западных Балкан. Это тот приоритет, от которого там не готовы отказаться, поскольку он равнозначен выдавливанию остатков влияния России из этого региона.

В последний день весны итальянский премьер Марио Драги заявил, что все крупные страны ЕС против как вступления Украины в Евросоюз, так и предоставления ей статуса кандидата (что наверняка обидело Польшу - она тоже считает себя крупной страной ЕС). «Все, кроме Италии», - добавил он, что было ложью, о чем сам Драги знал. Сам он, как глава коалиционного правительства, возможно, не лукавит и «за», а вот Маттео Сальвини - лидер партии «Лига Севера», входящей в правящую коалицию, категорически против.

Другими словами, все осведомлены о итоговом результате, но прячутся друг за друга. Германия, увидев такую же возможность, как в случае с Орбаном и нефтепроводом «Дружба», решила сделать вид, будто она все-таки не из «отстающих», наоборот, из передовиков.

Видимо, Берлин серьезно воспринимает разглагольствования о потере лидерства, но результат от его тактики наверняка будет противоположным. Даже маленькая Финляндия - страна ныне антироссийская, но традиционно эгоистичная не боится заявлять, что против евроинтеграции Украины. А Германия с ее подходом «формально за, по сути против» напоминает уличного мороженщика с тем лишь отличием, что выглядит это не забавным, а унизительным для нее самой.