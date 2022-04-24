Канцлера Германии шантажируют Украиной

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24 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытаются выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Зачем США нужна массовая гибель украинцев

Украина уже действует против России запрещенными методами mil.ru
США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС. В экспертной среде убеждены: провокаций, как в Буче, стало недостаточно, поскольку спецоперация доказывает эффективность, так что Запад ищет поводы для новых обвинений против России. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Подробности...
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Америка начала разорение Европы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента. Подробности...
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Как русские остановили последнее наступление Гитлера

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года. Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Канцлера Германии шантажируют Украиной

    Рейтинг одобрения политики Шольца составляет сейчас всего 38%
    		   24 апреля 2022, 10:30
    Фото: IMAGO/Metodi Popow/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины. «Из-за Шольца Германия теряет лидерство в Европе», – утверждают они. Но правда ли это?

    Еще недавно считалось, что у России «особые отношения» с Германией. Теперь в России воспринимают Германию как страну, которая отказалась от своих национальных интересов и объявила нам экономическую войну по приказу из Вашингтона.

    Совсем иначе воспринимает себя сама Германия, если судить по публикациям в СМИ и заявлениям ее политиков. Она воспринимает себя как страну, которая потеряла лидерство в Европе. Общественная истерика дошла до такой стадии, что лидерство в Европе определяется лидерством в поддержке Украины. Берлин – из отстающих, а все по вине канцлера – Олафа Шольца.

    Шольц действительно выглядит так, будто во всем виноват – его рейтинг обновил минимум и достиг 38% при 51% недовольных деятельностью канцлера. И примерно столько же немцев отрицательно отвечают на вопрос о том, поддерживают ли они политику Шольца в отношении России и Украины. 

    Что именно не нравится рядовым немцам в его политике – повод для трактовок. Но публичные персоны упрекают Шольца в основном в нерешительности. На наиболее радикальные формы давления на Россию он соглашается лишь тогда, когда нет другого выхода – ты один против всех или почти всех (мнение какого-нибудь Виктора Орбана мейнстрим просто не учитывает). 

    Так было с отключением российских банков от системы SWIFT. Так продолжается теперь – в вопросах поставок тяжелых вооружений на Украину и отказа от поставок энергоресурсов из РФ. Вместо того, чтобы выхватить шашку и лететь вперед, канцлер медлит.

    Атмосфера, в которой сейчас приходится работать Шольцу, можно назвать моральным шантажом, но точнее будет сказать – травля.

    Ежедневник Bild – главный таблоид Германии выносит на первую полосу предполагаемый скандал. Украина передала Германии запрос на военные поставки на 48 страницах, а Шольц лично урезал запросы вдвое – до 24 страниц. От 15 видов требующихся Киеву вооружений оставил только три.

    Уважаемый журнал Spiegel работает тоньше, но копает глубже. Его материал посвящен критике Шольца от партнеров по правящей коалиции – «Зеленых» и «свободных демократов» (СвДП). Критикуют за то же – за нерешительность, при этом издание подчеркивает: обычно партнеры по коалиции такого себе не позволяют. Читается так – канцлер слишком далеко зашел.

    Об официальной оппозиции и говорить нечего. Поле провала ХДС – партии Ангелы Меркель на выборах ее возглавил Фридрих Мерц. Не только резкий внутрипартийный критик самой Меркель, но и, как считается, самый неудачный кандидат из возможных с точки зрения российско-германских отношений. Позиция Мерца и прежде была по немецким меркам весьма радикальной, а теперь, когда идет спецоперация на Украине, тем более.

    Умеренная позиция у партии «Альтернатива для Германии» и – частично – у партии «Левые», где по этому вопросу раскол и вообще - системный кризис на фоне слабого результата на выборах и отставки одной из сопредседательниц, Сюзанны Хеннинг-Вельсов.

    Но на этих умеренных Шольц, случись что, опереться не сможет. Обе партии в системе ценностей немецких элит считаются «нерукопожатными».

    А это значит, что Шольцу грозит отставка – в том случае, если российско-украинский вопрос развалит правящую коалицию. Тогда перед Германией откроются две возможные перспективы.

    Либо канцлером станет Мерц, под крыло которого с удовольствием перейдут либеральные демократы и – без всякого удовольствия, но с горячим желанием «бороться за Украину» – «Зеленые». Либо в стране объявят досрочные выборы, результат на которых правящей партии будет заведомо хуже, чем тот, который социал-демократы Шольца показали в сентябре. Критиковать от имени оппозиции поднадоевшую за 16 лет канцлерин гораздо перспективнее, чем оправдываться за то, почему у тебя на ее месте ничего толкового не получилось, хотя многие на тебя надеялись.

    Впрочем, это справедливо и теперь: критиковать Шольца гораздо проще, чем быть Шольцем. И дело не в том, что он какой-то уникальный оппортунист или особо мужественный защитник экономических интересов Германии в России. Власть означает ответственность, а ответственность значительно снижает радикализм. Вчерашние непримиримые оппозиционеры нередко оборачиваются умеренными чиновниками.

    Как выражаются в таких случаях интеллигентные русские люди, болтать – не мешки ворочать.

    Если бы Шольц был не немцем, а, например, британцем – и читал бы по утрам британские газеты, это могло бы спровоцировать у него нервный срыв. Как ни поступи – по-всякому плохо.

    Financial Times сулит ФРГ «худший экономический кризис со времен Второй мировой войны» и «гибель экономики» в случае, если она откажется от российских энергоресурсов.

    А экономисты из Telegraph наоборот – обещают гибель экономики в случае, если не откажется. По их мысли, Германию нужно «привести в чувство», введя эмбарго или повышенные пошлины для ее товаров – обеспечить убытки еще большие, чем те, которые сулит отказ от газа из России. 

    Но Шольц британских газет, будем надеяться, не читает. По крайней мере, не суетится, по российско-украинской проблеме высказывается с неохотой, а при упреках в нерешительности довольно остроумно огрызается.

    «Удивительно, как многие люди, сделав один поиск в Google, стали экспертами по тяжелым вооружениям». Это Шольц.

    «Если я не делаю того, чего требуете вы, это значит, что я сохраняю лидерство». И это тоже Шольц.

    Впрочем, это вот тоже Шольц: «Нельзя допустить победы России на Украине».

    Только он, кажется, хочет заплатить за попытку помешать России чем меньше, тем лучше.

    Повод экономить есть: как бы ни сложилась ситуация в дальнейшем, в абсолютных цифрах Германия понесет больше убытков от разрыва сотрудничества с РФ, чем любая другая страна Запада.

    Эти убытки чувствуются немцами уже сейчас: цены на газ растут, инфляция достигла 7,3%, уровень жизни падает, будущее – неясно, но тревожно, а прогнозы пессимистичны. В таких ситуациях рейтинги правительств имеют обыкновение падать, даже если в соцопросах граждане соглашаются с утверждением, что Шольцу нужно активнее поддерживать Украину. Граждане не думают о том, что инфляция от этого станет еще выше, а рабочих мест еще меньше. Но думать об этом должны не они, а Шольц. И Шольц думает. 

    То, что сейчас называют «нерешительностью» и «отсутствием претензий на лидерство», на поверку может оказаться типично немецкой обстоятельностью. Возможно, Шольц – тот самый канцлер, который нужен сейчас Германии, и тот, которого немцы по-настоящему хотят, несознательно ностальгируя по спокойным и сытым временам Меркель, которая была для страны заботливой матерью и психотерапевтом одновременно.

    Не делать резких движений. Не наломать лишних дров. Дернуть за рычаг в самый последний момент – так дешевле.

    Предельно разумная тактика, если отрешиться от эмоций и морального шантажа.

    Ни Шольц, ни его критики на самом деле не знают – когда и как закончится спецоперация на Украине. Несомненно одно: огромная держава с привлекательным рынком и запасом разнообразных энергоресурсов, которая расположена всего в 1300 км к востоку от Германии, никуда не денется, она там навсегда. Эта держава называется Россией, а не Украиной.

    То, что в исторический момент, когда все вокруг требовали побить последние горшки с Москвой, Шольц разбил на несколько горшков меньше, чем остальные, может стать не «позором», как считают скептики, а важным конкурентным преимуществом Германии в тот самом неясном будущем. Не исключено, что через годы, а может быть даже через месяцы немцы по достоинству оценят тот факт, что их страну в эти тревожные дни возглавлял осторожный Шольц, а не какой-нибудь истерик, требующий похода на Восток.

    У русских на этот счет тоже поговорка имеется: тише едешь – дальше будешь.


     
     
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