Канцлера Германии шантажируют Украиной

Стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины. «Из-за Шольца Германия теряет лидерство в Европе», – утверждают они. Но правда ли это?

Еще недавно считалось, что у России «особые отношения» с Германией. Теперь в России воспринимают Германию как страну, которая отказалась от своих национальных интересов и объявила нам экономическую войну по приказу из Вашингтона.

Совсем иначе воспринимает себя сама Германия, если судить по публикациям в СМИ и заявлениям ее политиков. Она воспринимает себя как страну, которая потеряла лидерство в Европе. Общественная истерика дошла до такой стадии, что лидерство в Европе определяется лидерством в поддержке Украины. Берлин – из отстающих, а все по вине канцлера – Олафа Шольца.

Шольц действительно выглядит так, будто во всем виноват – его рейтинг обновил минимум и достиг 38% при 51% недовольных деятельностью канцлера. И примерно столько же немцев отрицательно отвечают на вопрос о том, поддерживают ли они политику Шольца в отношении России и Украины.

Что именно не нравится рядовым немцам в его политике – повод для трактовок. Но публичные персоны упрекают Шольца в основном в нерешительности. На наиболее радикальные формы давления на Россию он соглашается лишь тогда, когда нет другого выхода – ты один против всех или почти всех (мнение какого-нибудь Виктора Орбана мейнстрим просто не учитывает).

Так было с отключением российских банков от системы SWIFT. Так продолжается теперь – в вопросах поставок тяжелых вооружений на Украину и отказа от поставок энергоресурсов из РФ. Вместо того, чтобы выхватить шашку и лететь вперед, канцлер медлит.

Атмосфера, в которой сейчас приходится работать Шольцу, можно назвать моральным шантажом, но точнее будет сказать – травля.

Ежедневник Bild – главный таблоид Германии выносит на первую полосу предполагаемый скандал. Украина передала Германии запрос на военные поставки на 48 страницах, а Шольц лично урезал запросы вдвое – до 24 страниц. От 15 видов требующихся Киеву вооружений оставил только три.

Уважаемый журнал Spiegel работает тоньше, но копает глубже. Его материал посвящен критике Шольца от партнеров по правящей коалиции – «Зеленых» и «свободных демократов» (СвДП). Критикуют за то же – за нерешительность, при этом издание подчеркивает: обычно партнеры по коалиции такого себе не позволяют. Читается так – канцлер слишком далеко зашел.

Об официальной оппозиции и говорить нечего. Поле провала ХДС – партии Ангелы Меркель на выборах ее возглавил Фридрих Мерц. Не только резкий внутрипартийный критик самой Меркель, но и, как считается, самый неудачный кандидат из возможных с точки зрения российско-германских отношений. Позиция Мерца и прежде была по немецким меркам весьма радикальной, а теперь, когда идет спецоперация на Украине, тем более.

Умеренная позиция у партии «Альтернатива для Германии» и – частично – у партии «Левые», где по этому вопросу раскол и вообще - системный кризис на фоне слабого результата на выборах и отставки одной из сопредседательниц, Сюзанны Хеннинг-Вельсов.

Но на этих умеренных Шольц, случись что, опереться не сможет. Обе партии в системе ценностей немецких элит считаются «нерукопожатными».

А это значит, что Шольцу грозит отставка – в том случае, если российско-украинский вопрос развалит правящую коалицию. Тогда перед Германией откроются две возможные перспективы.

Либо канцлером станет Мерц, под крыло которого с удовольствием перейдут либеральные демократы и – без всякого удовольствия, но с горячим желанием «бороться за Украину» – «Зеленые». Либо в стране объявят досрочные выборы, результат на которых правящей партии будет заведомо хуже, чем тот, который социал-демократы Шольца показали в сентябре. Критиковать от имени оппозиции поднадоевшую за 16 лет канцлерин гораздо перспективнее, чем оправдываться за то, почему у тебя на ее месте ничего толкового не получилось, хотя многие на тебя надеялись.

Впрочем, это справедливо и теперь: критиковать Шольца гораздо проще, чем быть Шольцем. И дело не в том, что он какой-то уникальный оппортунист или особо мужественный защитник экономических интересов Германии в России. Власть означает ответственность, а ответственность значительно снижает радикализм. Вчерашние непримиримые оппозиционеры нередко оборачиваются умеренными чиновниками.

Как выражаются в таких случаях интеллигентные русские люди, болтать – не мешки ворочать.

Если бы Шольц был не немцем, а, например, британцем – и читал бы по утрам британские газеты, это могло бы спровоцировать у него нервный срыв. Как ни поступи – по-всякому плохо.

Financial Times сулит ФРГ «худший экономический кризис со времен Второй мировой войны» и «гибель экономики» в случае, если она откажется от российских энергоресурсов.

А экономисты из Telegraph наоборот – обещают гибель экономики в случае, если не откажется. По их мысли, Германию нужно «привести в чувство», введя эмбарго или повышенные пошлины для ее товаров – обеспечить убытки еще большие, чем те, которые сулит отказ от газа из России.

Но Шольц британских газет, будем надеяться, не читает. По крайней мере, не суетится, по российско-украинской проблеме высказывается с неохотой, а при упреках в нерешительности довольно остроумно огрызается.

«Удивительно, как многие люди, сделав один поиск в Google, стали экспертами по тяжелым вооружениям». Это Шольц.

«Если я не делаю того, чего требуете вы, это значит, что я сохраняю лидерство». И это тоже Шольц.

Впрочем, это вот тоже Шольц: «Нельзя допустить победы России на Украине».

Только он, кажется, хочет заплатить за попытку помешать России чем меньше, тем лучше.

Повод экономить есть: как бы ни сложилась ситуация в дальнейшем, в абсолютных цифрах Германия понесет больше убытков от разрыва сотрудничества с РФ, чем любая другая страна Запада.

Эти убытки чувствуются немцами уже сейчас: цены на газ растут, инфляция достигла 7,3%, уровень жизни падает, будущее – неясно, но тревожно, а прогнозы пессимистичны. В таких ситуациях рейтинги правительств имеют обыкновение падать, даже если в соцопросах граждане соглашаются с утверждением, что Шольцу нужно активнее поддерживать Украину. Граждане не думают о том, что инфляция от этого станет еще выше, а рабочих мест еще меньше. Но думать об этом должны не они, а Шольц. И Шольц думает.

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То, что сейчас называют «нерешительностью» и «отсутствием претензий на лидерство», на поверку может оказаться типично немецкой обстоятельностью. Возможно, Шольц – тот самый канцлер, который нужен сейчас Германии, и тот, которого немцы по-настоящему хотят, несознательно ностальгируя по спокойным и сытым временам Меркель, которая была для страны заботливой матерью и психотерапевтом одновременно.

Не делать резких движений. Не наломать лишних дров. Дернуть за рычаг в самый последний момент – так дешевле.

Предельно разумная тактика, если отрешиться от эмоций и морального шантажа.

Ни Шольц, ни его критики на самом деле не знают – когда и как закончится спецоперация на Украине. Несомненно одно: огромная держава с привлекательным рынком и запасом разнообразных энергоресурсов, которая расположена всего в 1300 км к востоку от Германии, никуда не денется, она там навсегда. Эта держава называется Россией, а не Украиной.

То, что в исторический момент, когда все вокруг требовали побить последние горшки с Москвой, Шольц разбил на несколько горшков меньше, чем остальные, может стать не «позором», как считают скептики, а важным конкурентным преимуществом Германии в тот самом неясном будущем. Не исключено, что через годы, а может быть даже через месяцы немцы по достоинству оценят тот факт, что их страну в эти тревожные дни возглавлял осторожный Шольц, а не какой-нибудь истерик, требующий похода на Восток.

У русских на этот счет тоже поговорка имеется: тише едешь – дальше будешь.