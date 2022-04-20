Почему Запад так боится военного поражения Украины

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20 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:40  |  vz.ru
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Каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы

ЦБ РФ хочет через суд вернуть стране замороженные 300 млрд долларов CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Россия будет доказывать в суде неправомерность заморозки Западом почти половины накопленных золотовалютных резервов – около 300 млрд долларов. Именно это беспрецедентное в мировом масштабе решение привело к драконовским мерам по движению капитала в стране, заявил ЦБ РФ. О чем говорит опыт Венесуэлы и Ирана в подобных делах? Подробности...
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Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

Английские боевики Шон Пиннер (слева) и Эйден Эслин решили помочь Украине на поле боя кадр из видео
Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента. Как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне? Подробности...
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Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
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Россия случайно отомстила Чехии

«Мне всегда было стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими мигрантами», рассказал Вацлав Клаус Michal Krumphanzl/CTK/ТАСС
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что своей показательной «любовью к Украине» Европа прикрывает ненависть к России. Клаус знает, о чем говорит: Прага намеренно испортила отношения с Москвой еще в 2021-м, а теперь вынуждена расплачивается – пусть не за это, но за то, что весь ЕС остается заложником внешней политики США. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...

Трагедия Иловайска повторяется в виде Мариупольской катастрофы

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Современная Украина уникальна. За краткую историю своего существования она обзавелась немалым количеством символов, все до единого из которых оказались символом жестокого поражения. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Запад готовил против русских оружие, которым истребил индейцев

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Европейцы при завоевании Америки случайно открыли и на полную катушку использовали страшное биологическое оружие – вирусы смертельных эпидемий, имевшие избирательное действие на иные расы и этносы. Подробности...
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Сенатор США за войну с Россией

Вторая фаза спецоперации началась

Британия познала цену русофобии

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
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    Зачем часть Украины решила присоединиться к ДНР

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    Каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы

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    Украина тянет Шольца на дно

    отъем денег


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    Почему Запад так боится военного поражения Украины

    Немецкий канцлер переживает за судьбу Украины как за нечто принципиально важное
    		   20 апреля 2022, 18:30
    Фото: IMAGO/Reichwein/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Нельзя допустить победы России на Украине», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Казалось бы, какая Германии и ЕС, и даже Западу в целом разница, кто выиграет в этом противостоянии? Однако есть как минимум пять причин, по которым победа России в спецоперации будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня.

    1. Подрыв веры во всесилие США

    Страх перед неодолимой мощью всегда являлся одним из самых эффективных средств сдерживания. И на сегодняшний день почти у всего мира такой страх существует перед Соединенными Штатами. Точнее, перед коллективным Западом, который Америка может сплотить и направить на подавление дерзкого нарушителя. Именно поэтому ни Иран, ни Турция, ни даже Китай не рискуют бросать Западу вызов наступательного характера, сосредоточившись лишь на обороне того, чем они сейчас владеют.

    Да, у кого-то на подкорке возникает мысль о том, что за последние почти 20 лет (со времен вторжения в Ирак) западная мощь несколько ослабла, что ее напор можно выдержать, но никто не желает первым проверить на своей шкуре остроту зубов волка.

    Однако так уж получилось, что Россия бросила этот вызов. И если Москва выдержит тотальное давление и победит, то весь мир увидит, что США не всесильны. Увидит – и тоже начнет бросать Америке и ее европейским союзникам целый ряд вызовов (причем куда опаснее российских, например, Иран или Саудовская Аравия – стать ядерными странами). Запад на эти вызовы ответить не сможет. И от западного господства в мире не останется и следа. Западного в целом, не только американского.

    2. Раскол Европы

    Внутри Евросоюза огромное количество разногласий, которые сейчас искусственно задвинули на второй план ради объединения перед российской угрозой. И все эти разногласия снова проявятся в случае победы России, когда в Европе будут решать, кто в этом виноват и что с ним делать.

    «ЕС стал слишком идеологизированным объединением. Демократия стала догматом уровня веры в победу коммунизма. Плюс противостояние с Россией переведено в разряд борьбы добра со злом. А «добро» должно побеждать. Если оно не побеждает, возникают вопросы не только к политикам, но и к самим идеологическим основам Евросоюза. В таком случае резко возрастают риски исчезновения «клея», который удерживал ЕС воедино», – говорит газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан.

    Риски дезинтеграции вырастут и в том случае, если издержки для Евросоюза от сдерживания Москвы будут возрастать, и эти издержки нельзя будет покрыть за счет агрессивной экспансии. Ведь после победы России на Украине свободное пространство для этой экспансии закончилось.

    «ЕС долгое время расширялся и экономически осваивал Центральную и Восточную Европу. Это освоение являлось экономической колонизацией. Прекращение этого процесса с отрывом богатой на природные ресурсы Украины подкосит ЕС. Плюс Евросоюз ввел против России столько санкций, что фактически пошел ва-банк: если Россия адаптируется, то ЕС сильно ослабнет из-за специфической структуры экономики. ЕС крайне зависит от дешевого кредита, а дешевый кредит и инфляция несовместимы: нет кредита – нет экономического роста, а вместо них стагфляция и нарастание внутренних противоречий», – поясняет Иван Лизан. 

    3. Возвращение российского влияния

    «В Европе господствует идеология ценностей. И эти ценности необходимо продвигать все дальше – хотя бы в христианском мире. Победа России на Украине будет означать как минимум остановку продвижения ценностей на восток. А как максимум – их подрыв в самой Европе», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    По сути речь может пойти даже о дезинтеграции Европейского союза. Или как минимум появлении в Восточной Европе мощного националистического центра, исповедующего иные ценности. И это еще одна экзистенциальная угроза – Брюссель и Западная Европа рассматривают восточноевропейский национализм как прямую угрозу европейским ценностям и европейскому единству как таковому.

    Сам ЕС как конструкция был построен на отрицании этнического национализма (как источника конфликтов) в пользу наднациональной европейской идентичности. На отказе от национальной пассионарности в пользу продвижения «общечеловеческих» ценностей, под которыми Евросоюз понимает прогрессистские либеральные идеи (навязывание ЛГБТ-ценностей, ультратолерантность, ограничение прав и свобод для «нелиберальных» элементов общества и т. п.).

    Более того, усиление восточноевропейского национализма в некоторых странах может привести к парадоксальному результату – сближению ряда государств с Россией. «Победа России может означать рост симпатий к ней в ряде стран Европы – в Болгарии, Словакии, Греции, даже в Чехии или Испании. Само собой, в Сербии. Россия может вернуться в Европу, как влиятельная сила, с которой необходимо считаться. Что во многом перечеркнет итоги холодной войны», – поясняет Вадим Трухачев.

    4. Реинтеграция постсоветского пространства

    И вернуться не только в Европу, но и на постсоветское пространство. Победа России на Украине обнулит всю политику Евросоюза на постсоветском пространстве. «Какой толк в длительном взращивании компрадоров через Фонд Сороса и иные организации, если они оказываются беспомощными перед российской армией?» – вопрошает Иван Лизан.

    А все миллиарды долларов, уже вложенные в создание прозападных элит, обнулятся – ведь мифы, на которых эти элиты воспитывались, уступят место реальной политике, в рамках которой нельзя будет дальше зарабатывать деньги на русофобии, на предоставлении своей территории в аренду для сдерживания России. Первым из прозападных государств это уже поняла Грузия (отказавшаяся присоединяться к антироссийским санкциям).

    До Молдавии пока не дошло – судя по словам президента страны Майи Санду о необходимости запрета георгиевской ленточки, процесс осознания еще далек от завершения. Однако сроки резко приблизятся, когда российские войска освободят Одессу и пробьют сухопутный коридор в Приднестровье.

    Между тем постсоветское пространство было важно Европе не только как территория экономической экспансии, но и именно как инструмент сдерживания России. «Россия для Европы – «неправильный другой». И потому усиления России как «другого, но подобного» европейцы опасаются больше, чем усиления заведомо других Китая, Индии или Саудовской Аравии, – говорит Иван Трухачев. – И с этой точки зрения Украина – необходимый для Европы контролируемый буфер. Его лишение означает непосредственное соседство с Россией на этом участке и перспективу восстановления «большой России». Причем не имеет значения, какой – русской национальной или многонациональной имперской.

    Любая «большая Россия» для Запада одинаково плоха».

    Плоха потому, что большая Россия – это имперская Россия. То есть Россия, которую нельзя ни задавить, ни «покрестить» в свои ценности, ни тем более уничтожить.

    5. Закат Америки в Европе

    Победа России приведет если не к уходу, то к ослаблению влияния США в Европе. И распаду трансатлантического единства. Да, некоторым этот тезис кажется спорным, ведь Европа не хочет, чтобы Америка уходила.

    «На фоне очевидной тенденции ослабления Запада для европейцев особенно страшно будет остаться в одиночестве. США для них – поставщик технологий, безопасности, удобных международных правил. Кроме того, американцы создают возможности для масштабирования европейских интересов и проецирования возможностей», – поясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Однако проблема тут не в желаниях Европы, а в позиции Соединенных Штатов.

    В Америке уже сильны изоляционистские настроения – и обострение внутренних проблем в США будет эти настроения лишь укреплять. Штаты, конечно, ЕС совсем не бросят, однако активно управлять европейскими делами, возможно, больше не станут.

    В том случае, конечно, если российско-американский конфликт за постсоветскую периферию закончится победой России. Тогда с Москвой рано или поздно придется заключать стратегические соглашения о системе безопасности (в том числе и на европейском пространстве), а значит и возможности США раздувать российско-европейское противостояние, на котором и во многом и зиждилось американское присутствие, серьезно сократятся. 

     


     
     
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