История знает надежный способ искоренения русофобии

Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?

Едва возникнув, Русское государство оказалось целью для иноземных завоевателей. Древняя Русь была рубежом между оседлой Европой и кочевой Азией, защищая европейцев от набегов кочевников. Но Европа «в награду» сама пыталась или отрезать от Руси кусок повкуснее, или поживиться добычей в то время, когда Русское государство слабело.

От Польши до монголов

Уже в 1013 году польский король Болеслав Храбрый во главе большого войска вторгся на земли Киева, где в то время правил великий князь Владимир, креститель Руси. Болеслав решил выступить на стороне Святополка (за любовь к убийствам и междоусобицам прозванного Окаянным), сына князя Владимира. Святополк же давно враждовал со своим отцом. Помимо политических доводов в пользу войны, поляки рассчитывали получить земли Западной Руси, а возможно и сам Киев.

Для похода организовали альянс с печенегами – давними врагами русских. Князь Владимир оказался в крайне тяжелом положении. Однако после первых побед союз распался, так как кочевники поссорились с поляками из-за богатой добычи. Русь была спасена.

В 1015 году Владимир Святой умер. На Руси началась борьба за власть. Святополк потерпел поражение от князя Ярослава и сбежал в Польшу. Король Болеслав вновь собрал большое войско и вторгся на Русь. Князь Ярослав был разбит, бежал в Новгород, а в Киеве был посажен править Святополк.

Однако его власть была лишь формальностью. На деле же Болеслав твердо решил присоединить Русь к своим владениям.

По всем городам разъехались польские наместники. Это вызвало возмущение русских, которые восстали против польской оккупации. Болеслав покинул Киев, но увез с собой всю княжескую казну. К тому же полякам досталась Червоная Русь с такими городами, как Волынь и Перемышль (последний, кстати, до сих пор находится в составе Польши).

В 1240 году монгольская Орда захватила Киев. Большая часть русских земель оказалась под властью чужеземцев. Расположенное на самом западе Руси Галицко-Волынское княжество смогло сохранить независимость, однако тут же оказалось целью для своих соседей – Венгрии и Польши. Благодаря хитрой политике Даниила, его княжество умело лавировало между Западом и Востоком, не только сохранив независимость, но и став королевством Русь. Да-да, на этих землях, что сейчас считаются цитаделью украинского национализма, в XIII веке жили русские люди, говорили на русском языке и называли свою родину – Русью.

Судьба русского королевства

В те же годы силу Руси попытались «прощупать» другие соседи. В 1240 году князь Александр Ярославич отбил шведский десант на Неве. А в следующем году Ливонский орден начал завоевательный поход на русские земли, закончившийся полным разгромом немцев на Чудском озере в 1242 году.

Русское королевство продержалось до 1308 года. Тогда умер последний король Руси – Юрий I. Его наследники разделили владения отца на Галицию и Волынь. В 1325 году в Западную Русь вторглись венгры и поляки. Они быстро разбили слабые армии двух княжеств и «восстановили» королевство Русь – только теперь уже под протекторатом Польши. Корону получил Юрий II, сын польского князя Тройдена Мазовецкого.

Но и это было лишь переходным периодом в ожидании полной оккупации. В 1340 году поляки отравили Юрия II, а польский король Казимир III немедленно захватил Галицию и объявил себя королем Руси. Последний независимый осколок Древней Руси прекратил существование, а земли Галиции несколько столетий подвергались ополячиванию.

Нападения Литвы

В то же самое время росла держава великих князей Литовских. И первым объектом завоеваний для нее стали земли Руси. Князь Ольгерд завоевал гигантские территории от Минска на севере до Киева на юге, от Волыни на западе до Брянска на востоке. Литовские рати подступали к стенам Москвы.

Граница Литвы с Московской Русью в XV веке пролегала в районе Тулы, Можайска и Пскова. Литва уверенно претендовала на то, чтобы объединить русские земли вокруг Вильно. Да и сама эта держава была полностью русским государством. Там говорили и писали на русском языке, а средневековые хроники и законы Литвы куда ближе к русскому языку, чем к современным украинскому и белорусскому.

Но тут литовских князей подвела жажда власти. Наследник Ольгерда – князь Ягайло – принял предложение поляков стать королем Польши. Взамен он принял католичество и приказал распространить латинскую веру по всей Руси. Эта инициатива быстро оттолкнула от литовских князей их православных подданных и очень усилила позиции Москвы.

Но пока Литва была сильна, она по-прежнему не оставляла попыток сокрушить Москву. В 1405 году Литва напала на Псковские земли. Это нападение отличалось необычайной жестокостью – завоеватели вырезали мирное население, не щадя даже женщин и детей. Война продолжалась до 1408 года, когда рати Литвы и Москвы встретились на реке Угре. Ягайло увидел, что московский князь Василий I силен, сражения не произошло и был подписан мирный договор.

Следующая война началась в 1487 году и продолжалась семь лет. Конфликт начался из-за перехода нескольких пограничных удельных князей под власть Москвы. Православные люди Литвы не хотели жить под управлением католиков. Русский государь Иван III в ответ на угрозы договорился о союзе с немецким императором Максимилианом, но тот предпочел заключить мир с единоверной католической Польшей. Война закончилась небольшими территориальными уступками Литвы в пользу Москвы.

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Но мир оказался непрочным. Военные действия из-за спорных пограничных территорий возобновились в 1500 году. На этот раз Литва выступила на Русь в союзе с Ливонской конфедерацией. Однако литовско-ливонские войска были разгромлены в битве у Ведроши – и война была проиграна. После этого заметно усилившееся Русское государство начало долгий и сложный процесс восстановления власти Рюриковичей над своими наследственными землями, бывшими в составе Древней Руси.

В 1558 году царь Иван IV начал Ливонскую войну. Ее целью было установление контроля над балтийскими портами, что было жизненно важно для обеспечения морской торговли растущего Русского государства. Но в 1561 году терпевшие поражение за поражением ливонцы заключили с Литвой Виленскую унию. По условиям этого договора немецкие владения в Прибалтике становились частью Литвы. А за спиной Литвы, угрожая России, стояла Польша. Победоносная война превратилась в тяжелый и кровавый конфликт, затянувшийся на двадцать лет.

Начало информационной войны

Особенно интересно то, что в ходе Ливонской войны Запад впервые начал вести против русских информационную войну и применил санкционное давление. Русские товары подвергались аресту и конфискации (так что до подобных мер додумались совсем не в 2022 году). Был наложен запрет на выезд в Россию иностранных специалистов. Такие же ограничения коснулись и стратегического сырья (металла, который в то время в России почти не производился) и технологий (например, информации по производству пушек).

По городам Германии распространялись памфлеты и листовки антирусского содержания. В них русские изображались диким народом, склонным к каннибализму. Распространялись лживые слухи о пытках пленных и вырезании русской армией целых городов. Те же методы используются в информационной войне и поныне.

На Западе нашли поддержку первые русские диссиденты. Послания князя Курбского с обличением царя Ивана IV распространялись по всей Европе. Немецкие авантюристы Таубе и Крузе, прослужив несколько лет в России, затем бежали к полякам и там опубликовали книгу «Царь Иван Грозный», переполненную клеветой на русских.

Еще одним подобным сочинением стали мемуары немецкого военного Штадена. Он сначала был офицером русской армии, но затем за провинности по службе лишился поместий и сбежал в Европу. Там обиженный на русских наемник стал яростным врагом России и даже предлагал европейским странам план оккупации этой «варварской страны», которую он даже отказывался считать христианской. Историки, изучающие работы Штадена, поражаются тому, насколько лживыми являются его книги. В годы Ливонской войны европейцами была сформулирована политическая доктрина, остающаяся в ходу и сегодня: Россия – это тьма невежества, деспотизм и рабство, в то время как Европа является носителем свободы, демократии и цивилизации.

Именно под знаменами борьбы «разума против варварства» шли в Россию польские полки в годы Смуты. Тогда Русское государство еле устояло под ударами иностранных интервентов. В начале XVIII века царь Петр начал войну со Швецией за выход к берегам Балтики. И тут снова пригодились старые наработки времен Ивана Грозного. В Европе шведскими агентами вновь стали распространяться антирусские листовки. Но оказалось, что Запад понимает только силу. Стоило Петру I разгромить шведскую армию, как русофобия была забыта, а Петр стал одним из самых популярных правителей Европы.

«Демоны в человеческом обличье»

Вновь информационная война против России началась при Наполеоне. Уже в 1810 году, несмотря на мир с русскими, на подрывную деятельность в Российской империи французский штаб тратил три-четыре миллиона франков в год. Задача облегчалась тем, что среди французских эмигрантов, нашедших прибежище в России, многие отчаянно нуждались в деньгах и были готовы «поработать» на Бонапарта. Большую помощь французам оказали поляки, недовольные разделом своей страны и возлагавшие на Наполеона надежды на возвращение независимости.

В качестве информационного обеспечения готовящейся войны в 1812 году вышла книга «О возрастании русского могущества с самого его начала и до XIX столетия».

В ней в научный оборот под видом достоверного документа была вовлечена фальшивка – «Завещание Петра Великого», в которой русскому императору приписывался план установления господства России над всей Европой, а затем превращения России в мирового гегемона. Разумеется, при таких устремлениях русских становилась необходимостью война объединенной Европы против русской тирании. А когда французы уже проигрывали войну и отступали к Парижу, Наполеон приказал распространять листовки, в которых русские опять, как при Иване IV, объявлялись настоящими порождениями дьявола – не людьми, а демонами в человеческом обличье.

Информационная война Европы против России началась и после того, как конфликт с Турцией превратился в столкновение Российской империи с союзом Великобритании и Франции. Русских обвинили в агрессии против Турции. Тогдашняя пресса была переполнена яростными антирусскими публикациями, война изображалась как новый Крестовый поход. Россия в очередной раз была объявлена «империей зла», которую необходимо уничтожить.

Дело дошло до того, что Турция, которую европейцы еще недавно справедливо обвиняли в кровожадности и истреблении христиан, была провозглашена уникальной восточной цивилизацией, достойной изучения и подражания. В годы Крымской войны было создано огромное количество антирусских карикатур самого гнусного свойства. В информационной войне активно участвовали такие знаменитые художники, как Доре и Домье.

Но и тут, стоило России продемонстрировать свою силу и решимость сражаться до конца, как антирусская кампания в прессе затихла и уже на мирных переговорах в Париже Россия воспринималась как полноправный член мирового сообщества. А вскоре Франция и вовсе заключила с Россией союз, после чего русофобия в этой стране совершенно исчезла.

Этот из раза в раз повторяющийся урок истории должен послужить нам службу и сегодня.