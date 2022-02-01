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1 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Россия совершила прорыв в малой авиации

Совершил первый полет современный аналог советского кукурузника Пресс-служба «Байкал-
инжиниринг»/ТАСС
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Лондон невольно окажет России огромную услугу

Интересы российских олигархов в Британии давно находятся под колпаком местных силовиков REUTERS/Luke MacGregor
Британия намерена принять закон о санкциях, который позволит замораживать активы российского бизнеса, а также изымать собственность наших олигархов. Но если за российский бизнес Москва готова заступиться, то британское имущество богатых россиян останется без такого покровительства – олигархов давно предупреждали о возможности такого развития событий и советовали им вкладывать деньги в России. Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла Великого под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Канада ищет в бунте против Трюдо русский след

Канадские власти пока боятся разгонять лагерь бунтарей-антиваксеров, устроенный в самом центре Оттавы ANDRE PICHETTE/EPA/ТАСС
Премьер Канады Джастин Трюдо оповестил нацию о том, что заразился ковидом и поработает дистанционно. В субботу, когда в Оттаву вошли участники «конвоя» протеста, Трюдо и его семья эвакуировались в неназванное место. Похоже, что ковид премьера – «политический», это новая попытка спрятаться от народного гнева, ведь главная претензия к Трюдо та же, что и у украинцев к своим властям – тотальная зависимость от политики США. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Между жизнью человека и собаки выбор очевиден

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Антон Крылов, журналист
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

    Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу
    		   1 февраля 2022, 13:00
    Фото: Жан-Марк Натье
    Текст: Михаил Диунов

    Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла Великого под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России?

    Эта история началась в 1698 году, когда Петр I заключил в Раве Русской с саксонским курфюрстом и польским королем Августом II договор о совместных действиях против Швеции. Соглашение стало основой для Северного союза, к которому вскоре примкнула Дания, а в 1714 году – Пруссия. Целью союза была война против Швеции, которая к концу XVII века превратилась в настоящую Балтийскую империю.

    Оказавшись в числе победителей в Тридцатилетней войне, Швеция продемонстрировала всему миру мощь собственной армии, имела большой, отлично обученный флот. Она владела Финляндией, Прибалтикой, Карелией и землями в Северной Германии. В основе ее великодержавности лежала идея господства на Балтийском море, которое было критически необходимо для шведской экономики, основанной на торговле зерном, лесом и железом.

    Швеция много и успешно воевала. Она несколько раз разбила Данию. В 1655 году шведская армия вторглась в Польшу, всего за несколько месяцев захватила большую часть страны (катастрофу назвали «шведский потоп»), а шведский король был объявлен королем Речи Посполитой. Полякам понадобилось пять лет тяжелейшей войны (в которой им помогла Россия), чтобы избавиться от иноземного нашествия. Россия также была вынуждена уступить шведам земли в Карелии и устье реки Невы.

    Поражения сильно подорвали мощь Речи Посполитой, которая уже более никогда не достигала прежнего могущества. Швеция мешала всем своим соседям, особенно Польше и России. Поляки боялись нового «потопа», а русское государство не могло развиваться без выхода к Балтийскому морю. Более того, Швеция конкурировала с Данией в борьбе за торговые пути по Балтике, а с Россией и Польшей – в торговле хлебом и лесом.

    Короче говоря, Швеция обзавелась множеством врагов, но ее король Карл XII был не без основания убежден в силе своей армии и собирался воевать хоть со всем миром.

    В 1700 году началась Великая Северная война. И это начало было крайне тяжелым для всех участников Северного союза. Карл XII, едва получив известие о готовящемся нападении, немедленно высадился под Копенгагеном с сильным войском, которое заставило датчан признать поражение и выйти из войны, даже не начав ее по-настоящему.

    С собранным войском Карл XII оправился к Нарве, осажденной армией царя Петра. Там он стремительно атаковал русское войско и нанес ему тяжелейшее поражение. Выиграв кампанию всего за несколько месяцев, Карл XII решил разделаться с поляками и доделать то, что не удалось шведам в 1655 году. Он был убежден, что русская армия более не существует, а царь Петр совсем не опасен. Поэтому главной целью шведов стала Польша.

    Карл XII захватил польскую Курляндию, вторгся в коренные земли, захватил Варшаву и разбил польско-саксонскую армию при Клишове и Пултуске. Август II был изгнан в Саксонию, а шведы принялись наводить в Польше свои порядки. Первым делом был организован Сейм, который низложил Августа II и выбрал нового короля – шведскую марионетку Станислава Лещинского. Сейм проходил в Варшаве в 1704 году под прицелом пушек шведского генерала Арвида Горна. Разумеется, делегаты проголосовали «как надо».

    Нового короля, впрочем, признали не все поляки. В поддержку Августа II была создана Сандомирская конфедерация, а в Польше, кроме шведского вторжения, началась еще и Гражданская война. Конфедератов, конечно же, поддержал Петр I, нуждавшийся в союзниках.

    А что же в это время происходило на «русском фронте» Северной войны? О, там царь проявил себя выдающимся организатором и реформатором. Всего за пару лет он смог полностью преодолеть последствия нарвского поражения, сформировать новую армию, отлично подготовить ее, начать создание военной промышленности и реформы государственного устройства. В России появилась новая, регулярная, профессиональная армия, которая постепенно начала наносить шведам поражения.

    В тот самый год, когда Август II лишился польской короны, русские войска взяли Дерпт и Нарву (отыграв прежнее поражение), а ранее очистили от шведов устье Невы, взяли важные крепости Нотебург и Ниеншанц. Тогда же была основана новая столица на берегах Балтики – Санкт-Петербург.

    Достигнув таких успехов, царь Петр начал с интересом посматривать на Речь Посполитую. Ведь Август II оказался всем обязан русским – его власть держалась в значительной степени на нашей помощи и русских штыках. Без Петра I Август неизбежно проиграл бы шведам. А это позволяло постепенно превратить Польшу из равноправного участника альянса в младшего партнера России. К тому времени Северный союз распался – и против шведов остались воевать лишь русские.

    Оставалось лишь продемонстрировать свою силу. Этот момент настал в 1709 году. Карл XII, уставший бегать по всей Польше за неуловимыми отрядами сторонников Августа II, решил закончить войну одним ударом – нанеся его прямо в сердце русских. В этих замыслах ему обещал помочь Мазепа, гетман Малороссии. Он давно тяготился зависимостью от России и выторговал у Станислава Лещинского обещания автономии для Гетманщины и право наследственной передачи власти. Мазепа уговорил шведов идти не сразу на Москву, а проследовать на Украину, где обещал королю большие запасы провизии, военных припасов и пятидесятитысячное казачье войско.

    Но большая часть казаков осталась на стороне русских и за изменником последовало менее пяти тысяч человек. С припасами тоже не задалось, так как Меншиков во главе конного отряда захватил столицу гетмана городок Батурин. Так Карл XII остался с армией посреди бескрайних южных степей.

    В апреле 1709 года шведы начали осаду Полтавы, рассчитывая поживиться в военных складах. Но к городу с основными силами подошел сам Петр. 8 июля 1709 года состоялось главное сражение Северной войны, в котором шведская армия была полностью разгромлена, Карл XII бежал, а русское войско завоевало себе репутацию победителя ранее непобедимых шведов.

    После получения известий о славной победе Северный союз был восстановлен. Неоднократно битый шведами Август II с остатками своей армии присоединился к русским. В войну снова вступила Дания. За год с небольшим была полностью очищена от шведов Польша, а Станислав Лещинский бежал в обозе шведской армии.

    Но война не закончилась. Главные владения шведов лежали за морем, Карл XII не собирался сдаваться – и чтобы нанести серьезный удар, надо было строить Балтийский флот. Конфликт затянулся еще более чем на десятилетие. Союзники захватили Прибалтику, начали боевые действия в Финляндии, от доходов из которой сильно зависел шведский бюджет. Петр старательно строил корабли и учил морские экипажи.

    В 1714 году русские впервые нанесли шведам серьезное поражение в морском сражении при Гангуте. В 1719 году начались регулярные вторжения русских десантов на побережье Швеции. В 1720 году шведский флот потерпел тяжелое поражение в битве при Гренграме. Стало понятно, что война вскоре закончится полной победой русских.

    И как раз в это время Петр I занялся «польским вопросом». В 1710 году Август II начал попытки реформировать Польшу. Он собирался укрепить королевскую власть и начать избавляться от всемогущей шляхты, которая пользовалась правом вето на любые решения правительства.

    Для этого был выбран единственно возможный способ. Из Саксонии начали перебрасывать верные Августу войска, чтобы продемонстрировать силу и оказать давление на шляхту и магнатов. Этим немедленно воспользовался русский царь. Он тайно сообщил недовольным лидерам дворянства, что Россия поддержит их борьбу за древние вольности.

    Шляхетские делегаты собрались в ноябре 1714 года в городке Тарногруд и объявили о создании конфедерации, направленной против самодержавия Августа II. Оппозицию тут же поддержала часть польского войска, так что у конфедератов появилась собственная армия, начавшая боевые действия против саксонцев.

    И тут в конфликт вмешался Петр I. Он заявил, что новая гражданская война в Польше мешает главной задаче момента – войне со Швецией, а значит, ситуация требует вмешательства русских. В Польшу были введены русские полки, причем Россия не защищала своего союзника Августа, а наоборот, делала все, чтобы ослабить Польшу. Но формальный повод был оформлен идеально и никаких международных протестов не последовало.

    Выждав три года, чтобы поляки побольше истощили свои силы, Петр I потребовал заключить мирное соглашение, объявив, что если стороны не сядут за стол переговоров, то русская армия сама начнет боевые действия и силой заставит поляков подчиниться.

    Для обсуждения условий мира в Варшаве 1 февраля 1717 года собрался Сейм. Это было очень интересное мероприятие. Делегаты добровольно отказались от древнего права вето. Здание, где проходило заседание, было оцеплено русскими войсками. Они, как отряд генерала Горна тринадцать лет назад, стояли молчаливым напоминанием о том, на чьей стороне теперь сила.

    Сейм продлился всего шесть часов. На нем даже не проводились прения. Председательствующий (кстати, глава Тарногрудской конфедерации), прорусски настроенный магнат Ледоховский, был единственным, кто выступал на заседании, огласив условия мира, тщательно согласованные с Петром I. Русский посланник князь Григорий Долгоруков также присутствовал на Сейме, занимая самое почетное место в зале. Он проделал большую подготовительную работу, объяснив депутатам, что будет, если не подчиниться приказу из Санкт-Петербурга.

    Согласно договору, Саксония более не должна была вмешиваться в польские дела. Численность польской армии сокращалась до одной десятой от числа русской армии. Вольности шляхты и право свободного вето получили новое подкрепление. Король превращался в чисто символическую фигуру.

    Делегаты подумали и дружно проголосовали за. Россия выступила в качестве гаранта соглашений и при нарушении их имела право ввести в Речь Посполитую войска, чтобы заставить поляков выполнять условия мира. Из-за молчавших депутатов Сейм получил прозвище «немого».

    Таким образом, фактически с 1717 года Польша превратилась в русский протекторат, а польская политика теперь вершилась не в Варшаве, где лишь подписывали бумаги, а в Санкт-Петербурге. Даже выборы польских королей теперь зависели не от самих поляков, а от воли русского монарха. В Речи Посполитой установился новый режим вассальной зависимости от России. Он продержался до конца XVIII века, когда польское государство после трех разделов между Россией, Пруссией и Австрией и вовсе исчезло с европейской политической карты.

    Так прекратила свое существование когда-то великая держава Восточной Европы, которая всего за сто лет до этого чуть не овладела всей Россией и чьи войска в годы Смутного времени стояли в Кремле. Ждать реванша пришлось совсем недолго. Русские победили! Ну а в 1721 году закончилась Северная война – и Россия была провозглашена империей.


     
     
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