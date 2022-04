«Синий джедай» вооружил США Зачем Америка создает в Европе Четвертый Рейх Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 2 апреля 2022, 12:00 Спецоперация Z сорвала покровы с давних замыслов США по созданию в Европе Четвертого Рейха – вооруженного до зубов альянса ведущих военных держав Старого Света, вставших под знамена жаждущей реванша за проигранные мировые войны Германии. Через три дня после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на экстренном заседании бундестага обрушился на Россию за «развязанную войну» и провозгласил курс на милитаризацию Германии и Европы. Шольц заявил об увеличении военного бюджета ФРГ на 50 процентов до 74,1 млрд евро и создании специальной статьи бюджета «Бундесвер». «Из федерального бюджета на эту статью будет единовременно выделено 100 млрд евро. Данные средства будут использованы для необходимых инвестиций и проектов в области вооружения. С нынешнего момента мы – год за годом – будем инвестировать более двух процентов нашего внутреннего валового продукта в нашу оборону», – сказал Шольц под бурные аплодисменты депутатов. Теперь Германия имеет третий по величине военный бюджет в мире после США и Китая. Шольц не скрыл, на что будут потрачены эти громадные деньги: «Нам нужны самолеты, которые способны летать, корабли, которые выходят в море, и солдаты, которые оснащены всем необходимым». Глава германского МИД Анналена Бербок, выступая 2 марта в ООН, фактически заявила о намерении Германии пересмотреть итоги Второй Мировой войны, «подвергнув критическому сомнению свои обязательства в мире». Об этих замыслах германских политиков и военных открыто пишет в журнале Krass und Konkret доктор политологии Ренате Дильманн: «Война, отец всего сущего, пробуждает национальные приоритеты. Перед лицом украинской войны Германия устраняет некоторые противоречия в послевоенном порядке, возникшие в результате неудачного исхода последней мировой войны… Неприятное чувство вины за развязанную войну, которое осталось у Германии, становится продуктивным с точки зрения подъема боевого духа, особенно в конфликте со страной, которой немецкий вермахт нанес гораздо больше военных потерь (27 миллионов)». Правительство Германии использует операцию России по денацификации Украины «как возможность агрессивно разрешить некоторые из предыдущих противоречий в своем национальном проекте», – объясняет Дильманн, указывая, что теперь национальными приоритетами избавившейся от чувства вины за проигранные мировые войны Германии являются «перевооружение, энергетический суверенитет и боевой дух» (Aufrüstung, Energiesouveränität, Kriegsmoral). То, что Германия вооружается против России, не скрывают не только политологи, но и сам канцлер Шольц. В своем выступлении в бундестаге он признал, что «в долгосрочной перспективе безопасность в Европе невозможно обеспечить, действуя против России». А дальше пошла демагогия: «но в обозримой перспективе… ведь Путин подвергает угрозе эту безопасность». Завиральные речи о возможном военном конфликте за пределами Украины ведут не только германские милитаристы (а кто же они еще?), но и примкнувший к ним французский президент Эмманюэль Макрон. 17 марта он заявил, что в случае переизбрания увеличит военные расходы до 50 млрд евро, удвоит количество резервистов, увеличит численность полиции и жандармерии. Совсем уж потеряв берега, глава Пятой республики заявил: «Нам нужно… быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте». На эту тему Научный сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович в разговоре с автором этих строк отметила, что англосаксы уже в третий раз натравливают Германию на Россию, но на этот раз в состав Четвертого Рейха впихивают помимо ее воли Францию, так как для успешного военного противостояния с русскими немцам нужна французская оборонка и ее передовые военные технологии. Милитаризацию не только Германии, но и ведущих стран Евросоюза – Франции, Испании и Италии, уже много лет поддерживают и стимулируют США. Об этом неустанно говорит в своих выступлениях лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Полковник французской военной разведки в отставке Ален Корве уверен, что стартовавшая на фоне спецоперации Z милитаризация Германии нацелена на создание Четвертого Рейха, в который насильно тащат и Францию. Французская военная элита и представители оборонной промышленности крайне негативно относятся к такой перспективе. Но они недовольны лишь тем, что Франции в зарождающемся милитаристском альянсе отводится роль младшего партнера Германии. В течение ряда последних лет Германия и Франция идут по пути интеграции своих военно-промышленных комплексов, первенцем которой стал «Европейский аэрокосмический и оборонный концерн» (European Aeronautic Defence and Space Company, EADS), основанный в июле 2000 года слиянием немецкого концерна Daimler-Benz Aerospace AG, французской компании Aérospatiale-Matra и испанской CASA (Construcciones Aeronáuticas SA). В 2016 году французская госкорпорация Nexter Systems S.A. и германский концерн Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) создали бронетанковый холдинг KNDS (KMW and Nexter Defense Systems). Летом прошлого года KNDS на фоне дефицита финансовых и интеллектуальных ресурсов фактически лег под германского гиганта Rheinmetall для совместного производства тяжелых танков и боевых роботов в рамках проекта Main Ground Combat System (MGSC). MGCS, разработкой которого будет руководить Германия, должен заменить немецкие основные боевые танки Leopard 2 и французские основные боевые танки Leclerc с середины 2030-х годов. «В рамках проекта Германия и Франция посылают важный сигнал европейскому оборонному сотрудничеству», – говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ. Французы довольно легко пошли на альянс с германской оборонкой в сфере производства бронетехники и артиллерийских систем, признавая превосходство германских технологий в этой сфере. Но отказываются от интеграции с немецкими кораблестроительными и авиационными оборонными компаниями. Так, не состоялось слияние французской военно-морской госкорпорации DCNS с ThyssenKrupp. Глава Dassault Aviation Оливье Дассо упорно сопротивлялся передаче авиационных технологий германскому концерну Eurofighter. В марте 2021 года он погиб в авиакатастрофе при странных обстоятельствах. Алеся Милорадович, которая встречалась с Оливье Дассо незадолго до его гибели, уверена, что «его убрали американцы, чтобы устранить препятствия по втаскиванию Франции в Четвертый Рейх». По данным аналитиков российского Генштаба, американцы кнутом и пряником заставляют деньги будущего Четвертого Рейха возвращаться из теплых США обратно в суровый Дойчланд. Американцы помогают немцам подминать под себя оборонную промышленность европейских стран, в первую очередь Франции. За исключением редких случаев, усилия американцев по конструированию Четвертого Рейха не встречают сопротивления у европейских политиков, которые прочно привязаны к заокеанской боевой колеснице коррупционными связями. Так, в начале нулевых ЦРУ и АНБ внедрили ведущие мировые консалтинговые компании McKinsey и Boston Consalting в политические круги Германии и Франции. В настоящее время эти компании путем подкупа ведущих политиков двух гегемонов Евросоюза добились практически полного контроля над логистикой оборонных контрактов этих стран. Слияние оборонных компаний «Каролингского ядра» Европы (Германия, Франция, Италия, Испания) идет по проложенным США рельсам. А сопротивление французов вызвано лишь их недовольством статусом младшего партнера Германии. Процесс создания под эгидой Франции и Германии единого военно-промышленного комплекса Четвертого Рейха набирает обороты. Обратной дороги у понукаемых из-за океана гегемонов Каролингского ядра Европы нет. После того, как заработает на полную мощность единый военно-промышленный комплекс, вопрос о создании собственной армии Четвертого Рейха будет переведён в практическую плоскость. Куда направит свою экспансию Четвертый Рейх? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на карту. Цель создаваемого США Четвертого Рейха неизменна. Это Россия.