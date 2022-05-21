Косово стало индикатором падения могущества США

Албанские власти сербского края Косово в очередной раз пошли на обострение, умертвили несколько договоренностей с Западом и требуют срочно принять их в ЕС, НАТО и Совет Европы. Им кажется, что они подоспели с этой инициативой вовремя, но реальность такова, что влияние США в мире падает, и ситуация вокруг Сербии это доказывает.

Косово, заявляющее о своем горячем желании вступить в НАТО и ЕС, это как Украина, заявляющая о том же самом. То есть не новость: желают они давно, только вот ситуация выглядела бесперспективной - обстоятельства складываются не в пользу соискателей.

Квазигосударство косовских албанцев не признают не только Сербия и Россия, но и некоторые страны как НАТО (Греция, Испания, Румыния, Словакия), так и ЕС (те же плюс Кипр). В основном такая политика продиктована собственными сепаратистскими проблемами, а в случае с греками еще и тем обстоятельством, что отношения между ними и сербами исторически очень теплые, тогда как албанцы проходят по категории общего врага.

Но сейчас есть еще и «особые обстоятельства»: стремление Вашингтона и Брюсселя (как столицы НАТО и ЕС) уничтожить остатки влияния России на Балканах на фоне спецоперации ВС РФ приняло характер навязчивой идеи.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже собрал всех глав осколков бывшей Югославии (в терминологии ЕС - Западных Балкан; это для того, чтобы не приглашать на такие встречи Турцию) для того, чтобы потребовать от них отставить нейтралитет и придерживаться единой антироссийской позиции.

Президент Александр Вучич, представлявший Сербию, и член президиума Боснии Милорад Додик, представлявший Республику Сербскую, явно чувствовали себя при этом неуютно. На лицах написано было.

В Приштине считают, что в таких условиях США возьмут своих неуступчивых европейских союзников за шкирку и заставят их признать Косово, чтобы кооптировать его в Североатлантический альянс.

Вучич подтверждает, что ситуация в этом плане напряженная: с помощью косовского вопроса Запад хочет «лишить Россию аргументов» по народным республикам Донбасса.

«На Западе говорят, что стремились предотвратить геноцид, Путин тоже говорит, что стремился предотвратить геноцид, аргументация не является слабой. Но весь Запад сейчас потребует от Сербии немедленно признать Косово, чтобы доказать Путину, что это не одно и то же и не является прецедентом»

– заявил в частности он.

Приштине по понятным причинам хотелось бы все эти процессы ускорить. А поскольку действовать там привыкли нагло, то взяли и просто обнулили соглашения по своим разногласиям с сербами. Соглашения, достигнутые с огромным трудом и при активном посредничестве как раз-таки США и ЕС.

Оба документа в целом направлены на то, чтобы в регионе чуть меньше пахло порохом. Одно называется Брюссельским соглашением, другое Вашингтонским. Первое подразумевает создание в Косове сообщества сербских муниципалитетов и было отменено Приштиной в явочном порядке: не исполняет его, хоть тресни, а недавно подтвердила, что и исполнять не планирует (тут бы вспомнить о Минских соглашениях, но косовары наглее и упрямее даже украинских переговорщиков). Еще в марте Вучич констатировал: Брюссельские соглашение мертвы, что формально снимает с Сербии те ограничения, которые она брала на себя (и все пункты, кстати говоря, выполнила).

Что же касается Вашингтонского соглашения, по сути оно Сербию вообще ни к чему не обязывало, кроме как перенести посольство Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и временно заморозить работу по отзыву признания Косова третьими странами. А вот албанцам оно действительно связывало руки по ряду чувствительных вопросов.

Такой удивительный документ появился из-за того, что тогдашнему президенту США Дональду Трампу нужны были под выборы какие-нибудь формализованные внешнеполитические успехи. И он сделал то, чего не делал ни один президент США до него: потребовал от албанцев быть уступчивее в благодарность за прежнюю опеку со стороны Вашингтон (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом здесь). Албанцы подчинились, но затаили обиду.

Одно из ограничений, которое они на себя тогда взяли, - не подавать новые заявки на членство в международные организации. На прошедшей неделе заявка от Приштины ушла в Совет Европы. Заявка эта заведомо обречена и нужна, судя по всему, для того, чтобы зафиксировать смерть еще и Вашингтонских соглашений.

Администрации крайне непопулярного президента Джо Байдена глубоко неприятны все международные успехи Трампа, поэтому никаких претензий насчет нарушения договора Косова с США она предъявлять не будет. В этой части косовары рассудили правильно, но ошиблись в другой.

Пускай новая эпоха - эпоха возможностей, место Приштины в очереди будет номер сто пятнадцатым или около того. Времена, когда с косовскими албанцами в США носились, будто с писаной торбой, как будто бы прошли.

Президент Байден человек, аккуратно выражаясь, медленный. Многозадачность ему сейчас не по силам.

Взять всё то же НАТО. Откровенная слабая в политическом смысле администрация США сейчас голову ломает, как уговорить Турцию и Хорватию не блокировать расширение Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции, которое казалось Вашингтону «верным делом» и «большим стратегическим успехом».

Формально Анкара хочет изъятия курдов из шведской политики, неформально - разнообразных уступок от Америки в области торговли вооружениями. Хорватия же настаивает на реформировании госустройства Боснии и Герцеговины, где численно превосходящие бошняки решили пожертвовать хорватскими национальными интересами.

Добавим к этому необходимость выкручивать руки самым разным странам, чтобы они жертвовали своей промышленностью и много чем еще ради военной победы Украины над Россией, перспективы которой вообще не просматриваются.

Проще говоря, хлопот полон рот, а тут еще какие-то косовары настойчиво требуют к себе внимания. Причем такого, которое подразумевает очередную линию раскола с европейскими партнерами. США как будто делать больше нечего, кроме как уламывать Мадрид или Никосию признать независимость Косова, от чего те прежде успешно отмахивались почти пятнадцать лет.

И еще один важный момент: вся эта балканская сложность процветает в условиях, когда косоварам из Белого дома было строжайше приказано сидеть тише воды, ниже травы, потому как ситуация в Европе напряженная. Косовары не вняли.

Мнение США сейчас вообще игнорируют гораздо чаще, чем обычно. А хронику признания-непризнания косовской государственности можно считать индикатором силы международного влияния американцев.

На сегодняшний день известны 18 государств, сперва признавших Косово, а потом отозвавших признание. В основном это страны небольшие и небогатые, но получается, что из-под влияния США они уже вышли как минимум в этом вопросе. Тут надо понимать, что Сербия - не Китай, Сербия из года в год с трудом сводит довольно скромный бюджет и не имеет средств на то, чтобы «выкупать» признание независимости, как поступали китайцы в случае с Тайванем.

Неделю назад выяснилось, что теперь таких стран 22, но названия еще четырех пока не оглашаются. «У президента есть возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент. Этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы», – заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

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Обратный процесс - признания Косова, напротив, практически застопорился еще пять лет назад. Единственным ярким исключением в 2020-м стал Израиль, что было частью все того же «схематоза» от Трампа и его зятя Бернара Кушнера

Это не соревнование - но это все-таки соревнование, пускай и очень специфическое. И получается, что Сербия его выигрывает по очкам. Это говорит не о том, что международное влияние Белграда выросло, но о том, что влияние Вашингтона упало.

В таких условиях Приштине сейчас ничего не светит ни с НАТО, ни с ЕС, ни с Советом Европы. По крайней мере, вне нового полномасштабного этнического конфликта на Балканах.

Увы, развязывать подобные конфликты албанцы любят и умеют, это их «реалполитик». Можно только надеяться на то, что нынешнее поколение косовских политиков хотя и пытается показаться наглым, в плане буйства далеко от предыдущего, упромысленного Западом за несговорчивость. По крайней мере, в Вашингтоне много сделали для того, чтобы албанцы были настолько покладистыми, насколько это вообще возможно.

Можно ли надеяться на Вашингтон даже по такому вопросу, рассуждать не будем. Заранее понятно, что эти рассуждения упрутся в предчувствие очередной войны в «пороховом погребе Европы».