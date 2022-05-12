|
|
Совет Европы получил заявку Косово на вступление в организацию
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Совет Европы (СЕ) получил заявку непризнанной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили в пресс-службе СЕ.
«Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы», – передает заявление РИА «Новости».
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад потребует от Сербии срочно признать независимость Косова, чтобы доказать, что его случай не является прецедентом.
В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду
|
|
Великобритания не исключает возможности депортации украинских беженцев в Руанду, следует из новой концепции главы МВД королевства Прити Пател о предоставлении убежища, сообщили в издании Independent.
Отмечается, что во время выступления перед депутатами министр по делам иммиграции Том Пурсглов заявил, что решения о отправке в Руанду лиц, которые ищут убежища в Великобритании, будут рассматривать «в каждом конкретном случае». При этом он не исключил, что среди депортированных могут оказаться и украинцы, сообщает Рен ТВ.
9 мая в МВД Великобритании опубликовали руководство, в котором представлены критерии для депортации беженцев. Так, там указывается, что люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Изменения в закон о гражданстве и границах решили внести после того, как лишь в 2022 году в Великобританию незаконными путями прибыли почти 8 тыс. мигрантов. В МВД страны объявили о том, что уже к концу недели будет сформирована первая группа беженцев, которых «переселят в Руанду».
Пурсглов подчеркнул, что нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании, чтобы получить там убежище, поскольку для этих граждан существуют две специальные программы.
Ранее в ООН опровергли фейки о насильной депортации украинцев в Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Конгресс США запретил Минфину менять российские СДР на доллары
|
|
Палата представителей Конгресса США запретила американскому министерству финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) – специальных прав заимствования (СДР), которые являются расчетной единицей МВФ.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, двое законодателей высказались против. Инициатива, предложенная в начале марта в связи с ситуацией на Украине, также обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Кроме того, говорится в тексте документа, министр финансов должен дать указание представителям США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы, отмечается в тексте, истечет через пять лет после ее принятия, либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Российской Федерации и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Теперь инициативу должен утвердить Сенат, после чего докумень поступит на подпись президенту США.
Напомним, в начале апреля США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. В Белом доме заявили, что намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В августе 2021 года МВФ одобрил выделение странам-участницам специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. 23 августа Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало 17,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года сумма принадлежащих России СДР достигла 24,6 млрд долларов. Эти средства, согласно правилам МВФ, можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Италии: Германия начала платить за поставку российского газа в рублях
|
|
Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США.
«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – цитирует РИА «Новости» Драги. Он уверен, что платежи за российский газ продолжатся.
В начале мая глава итальянского правительства заявлял, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.
Ранее немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ходаковский рассказал о тоннеле, по которому боевики могли покидать «Азовсталь»
|
|
Обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой, заявил командир батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.
«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труб под ж/д полотном», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Ходаковского, высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений.
«Далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один «триста». В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами... Не имеем намерений ему в этом потворствовать», – написал командир батальона «Восток».
Ранее сообщалось, что над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым.
До этого Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономисты пояснили запрет Минфину США менять российские СДР на доллары
|
|
«Россия неслучайно ускоряет переход на национальные валюты в расчетах, чтобы снизить зависимость от долларов. Никаких существенных последствий для российской экономики в этой связи я не ожидаю», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Конгресс США запретил Минфину менять российские СДР на доллары.
«Это не более чем еще один шаг по отвязке России от долларовой системы. И еще один звоночек для формирования системы международных платежей, не зависящей даже не столько от доллара, сколько от интересов одной конкретной страны», – пояснил Любич.
Вместе с тем экономист Иван Лизан назвал произошедшее «очередным актом отключения России от мировой финансовой системы». «Это началось не вчера. Сразу же после начала спецоперации на Украине рейтинговым агентствам запретили предоставлять суверенный рейтинг России и российским крупным компаниям, включая госкорпорации», – рассказал он.
«Буквально на днях Лондон перестал считать Московскую биржу – биржей. Это влияло на некоторые налоговые льготы. А вчера банковская ассоциация, куда входит в том числе и Deutsche Bank, усомнилась в адекватности российского курса рубля. Они назвали его завышенным, хотя у них рубль по котировкам даже крепче, чем внутри страны», – заявил экономист.
«Об отключении России от мировой финансовой системы говорит также и тот факт, что Евросоюз и Штаты запретили ввозить на территорию России и Белоруссии наличные доллары и евро», – подчеркнул Лизан.
«Раньше наша встроенность в мировую финансовую систему давала некоторые преимущества. Например, мы могли под реализацию своих инфраструктурных проектов позаимствовать деньги за пределами России и построить крупный промышленный объект. Теперь никто из этих банков, даже китайские, нам деньги давать не смогут», – рассказал собеседник.
«Это означает, что единственным источником развития России являются деньги, которые находятся внутри России, а также то, что мы сможем получить за счет экспорта товаров, от которых страны Запада пока отказаться не могут», – добавил он.
Лизан также обратил внимание на то, что Китай на примере санкций против России проводит тестирование своей экономики и готовится к аналогичным последствиям для себя. «Это еще в 2014 году можно было предположить, что Россия совершила шаг с возвращением Крыма и ее за это наказали. Сейчас понятно, что Китай следующий на очереди. Вопрос с Тайванем – это вопрос времени, соответственно Китай рано или поздно окажется под такими же санкциями, как и Россия», – пояснил экономист.
«Поэтому все крупные страны смотрят на это и думают, что им сейчас делать, чтобы не стать следующими. По факту мы стали свидетелями смерти мировой финансовой системы. Привычный нам рынок капиталов раскалывается на части», – резюмировал собеседник.
Накануне палата представителей Конгресса США приняла закон, запрещающий американскому министерству финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) – специальных прав заимствования (СДР), которые являются расчетной единицей МВФ.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, двое законодателей высказались против. Инициатива, предложенная в начале марта в связи с ситуацией на Украине, также обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Кроме того, говорится в тексте документа, министр финансов должен дать указание представителям США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы, отмечается в тексте, истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Российской Федерации и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Теперь инициативу должен утвердить Сенат, после чего документ поступит на подпись президенту США.
Напомним, в начале апреля США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. В Белом доме заявили, что намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В августе 2021 года МВФ одобрил выделение странам-участницам специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. 23 августа Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало 17,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года сумма принадлежащих России СДР достигла 24,6 млрд долларов. Эти средства, согласно правилам МВФ, можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия внесла бывшие дочки Газпрома в Европе в санкционный список
|
|
Правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В перечне указаны организации из Германии, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа, передает ТАСС.
С указанными компаниями теперь нельзя будет совершать ряд операций. В их числе сделки, заключаемые в пользу данных лиц либо предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием или в пользу таких компаний, либо предусматривающие заход в порты России судов, принадлежащих или зафрахтованных подсанкционными лицами, в их интересе или по их поручению.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран.
Аналитик предупредил о возможности нового валютного шторма
|
|
Рост инфляции, геополитической нестабильности и неизвестность будущих решений ФРС США усиливает волатильность и неопределенность на мировом валютном рынке, выразил мнение начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка «Ренессанс Кредит» Павел Журавлев.
«Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8.5% в США и 7.5% в еврозоне», – рассказал Журавлев ПРАЙМ.
Как считает эксперт, решение монетарных властей США повысить учетную ставку на 0.25 процентного пункта и планы ее дальнейшего повышения не очевидны, если на рынке начнется серьезная коррекция и замедление экономики.
ЕЦБ пока сохраняет ставки, однако у инвесторов нет единого взгляда на его политику в будущем. На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности продолжается рост цен на углеводороды и ускорение инфляции. Все это усиливает риски нового витка валютной нестабильности, уверен аналитик.
В апреле американцев предупредили о влиянии санкций против России на инфляцию в США. 13 апреля президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения
|
|
Оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области, сообщает Минобороны.
За последние сутки «поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы – радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения», сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники.
Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой народной республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.
Отмечается также, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 9 мая стало известно, что в течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соратник Арафата дал Москве совет по противостоянию с США и их союзниками
Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, это откроет широкие фронты для противостояния США и их союзникам, считает арабский политик, один из основателей Народного фронта освобождения Палестины и бывший советник покойного лидера Ясира Арафата Бассам Абу Шариф.
Соединенные Штаты Америки ведут войну против России, и именно они предоставляют неонацистам на Украине необходимую информацию для использования своего оружия против войск РФ. Слова Бассама Абу Шарифа приводит ФАН.
«После того, как стало ясно, что Вашингтон и его союзники ведут войну против России и русского народа, стало необходимо разработать стратегию противодействия на фронтах Соединенных Штатов и их партнеров», – считает арабский политик. В своей статье под названием «Товарищ Путин, Америка – источник опасности» Абу Шариф добавил, что страны НАТО намерены разделить РФ на части. А конечная, по его мнению, цель Вашингтона – помешать России развиваться и помогать восточным народам, в том числе Китаю и Ирану, противостоять непрерывным операциям Запада, ведущим к голоду и нищете, застою промышленного производства, сокращению сельского хозяйства, опустыниванию земли и истощению воды.
«Долг требует, чтобы руководство РФ начало мыслить в более широких рамках и не ограничивалось искоренением из Украины неонацистского движения вместе с группой убийц, являющихся агентами США и орудием Вашингтона для борьбы с мировым прогрессом», – подчеркнул палестинский деятель. По мнению Абу Шарифа, Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, так как они откроют широкие фронты для противостояния США и их союзникам.
«Вашингтон использует все свои технологии и прогресс для победы над Россией и ее вооруженными силами, которые защищают свободу человечества и противостоят неонацистским противникам – врагам правды и человечества», – заявляет Абу Шариф. Таким образом, считает он, обязанность Москвы – не только защищать собственную безопасность, но и объединить своих союзников во всех уголках мира, чтобы вместе противостоять державам НАТО.
Эксперт подчеркнул, что в случае противоборства Соединенным Штатам Америки колебания и дипломатические уступки не принесут пользы. По мнению политолога, президент Джо Байден использует грязные методы и применяет шантаж против каждой страны, которая отказывается подчиниться диктату Вашингтона в его противостоянии с Москвой.
Спецоперацию России на Украине поддержали и сирийские артиллеристы. Гаубицами и осветительными снарядами они нарисовали символ V в небе над Идлибом, сообщает телеканал «Звезда».
«Мы знаем, что в России только что отпраздновали День Победы над фашистами. Мы знаем, что ваша страна сейчас воюет с неофашистами на Украине. Мы высветили снарядами букву V в знак наших общих побед. Над украинскими боевиками и боевиками, которые спрятались в Идлибе», – обозначил командир артиллерийского дивизиона Фираз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сатановский объяснил причины выигрыша Россией информационной войны у Запада
|
|
Большая часть населения мира, наталкиваясь все чаще на примитивное вранье насчет ситуации на Украине, перестает верить западной информации вообще, заявил политолог Евгений Сатановский в ответ на слова кандидата на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк о том, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины.
«Идея о том, что кандидат на пост посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая в американском Сенате, сказала, что Россия переигрывает Соединенные Штаты в информационном пространстве, освещая происходящее на Украине, отчасти греет душу, хотя вряд ли должна успокаивать всех тех, кто имеет к этой войне (а информационная война – это именно война, причем не на жизнь, а на смерть) прямое отношение», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
По его словам, Бринк «с упорством, достойным лучшего применения, продолжает считать и открыто называет дезинформацией все то, что сообщают об Украине российские, пророссийские или нейтральные мировые СМИ и наблюдатели. Информацию, по ее мнению, могут давать только каналы, подконтрольные официальному Киеву, либо союзные им западные источники. На том Америка стоит, стояла и стоять будет».
«Сколько там во всей этой укроагитации и пропаганде вранья, неважно. Сколько подтасовок – тоже неважно. Обидно только, что они грубые и примитивные, их раз за разом разоблачают и это подрывает веру в западные и тем более украинские СМИ даже у самых ярых сторонников Зеленского», – считает политолог.
Он отметил, что у этой истории есть еще один аспект. «Большая часть населения мира, наталкиваясь все чаще на примитивное вранье насчет ситуации на Украине, перестает верить западной информации вообще, а это куда опаснее для американской и европейской элиты, чем то, что мир верит СМИ России или другим альтернативным источникам. У каждого в Африке, Азии или Латинской Америке, да и в некоторых странах Европы, типа той же Сербии или Венгрии, своя память о том, какие проблемы всем в мире устраивает Запад. На старые дрожжи», – заявил Сатановский.
Он заключил, что «потеря монополии на информацию так же опасна для тех, кто ею еще недавно обладал, как и потеря монополии на силовое вмешательство в международную ситуацию. Понимание того, что проблемы Соединенных Штатов, других стран НАТО и их ближайших союзников, типа Австралии и Японии, не в Украине или в защите демократии, а в том, что они теряют власть над планетой, вещь настолько простая и естественная, что удивляться происходящему в итоге военной операции России на Украине в информационном пространстве нечего».
«Интересно, что будет писать японская пресса после того, как там сменится нынешнее поколение правящей элиты, насквозь американизированной и готовой ради интересов страны, фактически до сих пор оккупирующей Японию, втравить ее в войну с Россией, выиграть которую Токио не суждено? Что будут писать немецкие СМИ, когда нынешняя правящая коалиция разорит и уничтожит промышленность Германии под предлогом «наказания России за вмешательство в дела Украины»? А бельгийская, британская, датская, польская, французская или румынская, когда с Украины в эти страны пойдут гробы? А они пойдут», – задается вопросом Сатановский.
«Что до того, почему Запад никак не выиграет у России информационную войну, ответ прост. Врать не надо. Правду стоит писать. Впрочем, как им тогда с нами вообще воевать?» – говорит политолог.
Напомним, ТАСС сообщал, что кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению своей кандидатуры, признала, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины.
В Китае допустили появление войск НАТО под Петербургом
|
|
При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга», – обратил внимание Чжоу Бо.
Китайский военный обозреватель призвал Североатлантический альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу.
«Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <...> Если главный страх НАТО – это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить [президента России] Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.
Ранее Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока Россия «занята». Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байдена заподозрили в намерении развязать войну между Россией и НАТО
|
|
Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
Бывший советник министра обороны США отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <...> По неподтвержденным данным из Варшавы, <...> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».
Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.
«Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <...> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи пять», – пояснил Макгрегор.
Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Коротченко сказал, как Россия может парировать военную угрозу с территории Финляндии
|
|
«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее власти Финляндии сообщили о намерении подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни.
«Теперь соседняя с нами нейтральная страна становится плацдармом для размещения сил и средств, которые могут быть использованы для агрессии и удара по России», – отметил Игорь Коротченко. «Учитывая протяженность российско-финской границы, это серьезно ухудшит ситуацию с безопасностью для северо-западных регионов России в целом», – подчеркнул собеседник.
«На территории Финляндии может появиться любое вооружение, имеющееся у альянса, включая тактическое ядерное оружие. Например, Финляндия уже заявила, что хочет закупать американские истребители пятого поколения F35, являющиеся носителями ядерного оружия», – рассказал собеседник.
«Ситуация усложняется еще и тем, что у финнов есть территориальные претензии к России, которые не оформлены официально, но могут быть выдвинуты в любой момент», – добавил он. «На сегодняшний день у России нет таких сил общего назначения, которыми мы сможем быстро и одномоментно парировать эту угрозу. Создание новых группировок войск на границе с Финляндией потребует длительного времени и больших финансовых затрат», – добавил Коротченко.
«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – добавил он. «Поэтому парировать неблагоприятное для нас изменение военно-стратегической ситуации мы можем лишь одним образом – передачей тактического ядерного оружия в войска Западного военного округа и на Балтийский флот», – пояснил собеседник.
«Для этого нужно установить тактические ядерные боевые заряды на соответствующие носители – ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», – продолжил он. «Прямое ядерное сдерживание не означает нашу агрессию. Но в случае агрессии против нас мы будем вынуждены нанести ответные тактические ядерные удары по территории Финляндии, Швеции, по военным объектам и инфраструктуре НАТО в прилегающих государствах», – резюмировал собеседник.
Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. Об этом написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Если главный страх НАТО – это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.
Таким образом, количество стран-членов НАТО в ближайшее время может увеличиться до 32, поскольку вслед за Финляндией 16 мая свою заявку на вступление в альянс намерена подать и Швеция.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил решение США ограничить передачу разведданных Украине
|
|
«Американцы пытаются сделать вид, что они дистанцируются от конфликта на Украине. Однако их позиция постоянно меняется. Не удивлюсь, если через пару недель мы услышим новую версию по данному вопросу», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России.
«Все знают, что в Америке довольно сложная и многоуровневая система расшифровки любых разведданных. И они в полном объеме не делятся этой информацией даже со своими ближайшими партнерами – Британией и Израилем», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С недавнего времени Украина также является важным союзником, но и ее Вашингтон старается очень аккуратно посвящать в детали получаемой информации. В первую очередь из-за того, что Россия, получив соответствующие подтверждения, расценит это как прямое вмешательство в конфликт», – пояснил собеседник.
По словам эксперта, Соединенные Штаты сейчас не готовы к такому развитию сценария. «Они активно создают видимость дистанцирования от происходящего на Украине, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Все понимают, что в противном случае это обернется ядерной войной. США пока на это не пойдут», – подчеркнул Дудаков.
«Однако, – продолжает собеседник, – Вашингтон постоянно меняет свои красные линии. Изначально они говорили только о поставках легкого вооружения на Украину, потом перешли к тяжелому, а затем в ход пошли уже разведданные. Я не исключаю, что через две-три недели позиция США вновь может измениться и они переступят и эту черту».
Ранее власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины. Об этом сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Конгресс США решил помешать работе России в международных организациях
|
|
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, согласно которому американские чиновники должны препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях, касающихся работы ряда международных организаций.
Законопроект поддержали 416 конгрессменов, двое высказались против. Он рассматривался наряду с пакетом других антироссийских законопроектов, предусматривающих применение различных санкций в отношении Москвы за проведение специальной операции на Украине, передает ТАСС.
Конгрессмены выступают за то, чтобы власти США «добивались в максимально возможной степени исключения должностных лиц РФ из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях» ряда организаций. В их числе Группа двадцати (G20), Базельский комитет по банковскому надзору, Банк международных расчетов, Совет по финансовой стабильности, Международная ассоциация страховых надзоров, Международная организация комиссий по ценным бумагам. Согласно инициативе, американские официальные лица должны «предпринять все необходимые шаги» для ее реализации. Какие именно, не уточняется.
Инициатива предполагает, что принять соответствующие меры обяжут американского министра финансов, руководство Федеральной резервной системы США, а также Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам.
Законопроект еще предстоит рассмотреть в Сенате США. В случае одобрения обеими палатами инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Действие инициативы, отмечается в тексте, прекратится через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что власти РФ «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Напомним, в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В МИД Китая назвали Россию важным участником Группы двадцати, подчеркнув, что ни одна из стран – участниц G20 не имеет права исключать из формата другие государства.
В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит G20. Более того, министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила бойкотировать некоторые сессии встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов Группы двадцати (G20), если в них будет участвовать Россия. Вопреки этому Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров Группы двадцати (G20) на острове Бали.
В Кремле заявили, что решение об участии президента России в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД