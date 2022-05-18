Турция потребовала от Запада крупную дань за расширение НАТО

Грубый отказ Эрдогана принимать в НАТО новых членов вызвал бурю негодования на Западе. На фоне украинского конфликта Североатлантическому альянсу как никогда нужно демонстрировать единство, и турецкий лидер этим воспользовался. Как уверяют источники, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. В США даже зазвучали призывы выгнать Турцию из НАТО.

Россия не хочет вмешиваться в отношения между Турцией, Швецией и Финляндией на фоне заявления Анкары о желании этих двух стран вступить в НАТО. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Дело в том, что Финляндия и Швеция – это страны, которые подали и подают заявку на вступление в альянс, а Турция – это член альянса, и это вопрос отношений между этими странами и внутри самого альянса», – пояснил Песков.

Тем временем в западных столицах даже тема украинского конфликта отошла во вторник на задний план – таким сильным был гнев, вызванный поведением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне он отверг идею членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе. «Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать да, пусть не обижаются», – говорил Эрдоган. Он даже посоветовал делегациям из Стокгольма и Хельсинки не утруждать себя приездами в Турцию, пытаясь изменить его решение.

Как напоминает ТАСС, Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.

Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.

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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в ответ упрекнул Эрдогана в психологии торгаша (точнее, в «базарном менталитете»). В США пошли дальше Люксембурга и заговорили об «исключении» Турции из НАТО. Как напомнил обозреватель CNN Дэвид Андельман, подобные идеи впервые зазвучали в 2019 году, когда Турция приобрела у России системы ПВО С-400. Недовольство Запада вызывало и то, что Эрдоган называл президента Владимира Путина полезным другом.

«С такими полезными друзьями, как Орбан и Эрдоган, Путин может оставаться в идеальном положении, чтобы безнаказанно продолжать свой нынешний курс по Украине или за ее пределами», – пишет Андельман. При этом мало кто хочет рисковать потерять самую большую постоянную армию в НАТО после США, особенно ту, которая контролирует стратегический пролив Босфор и выход к Черному морю, добавляет он. «Возможно, сейчас именно тот момент, чтобы просто противостоять этим одиноким силачам. Сделайте Орбана и Эрдогана нерукопожатными», – призывает обозреватель CNN.

Дивный комментарий, отмечает по этому поводу Telegram-канал «Россия в глобальной политике» и продолжает: «Поскольку Венгрия и Турция тормозят принятие важных решений для сдерживания России (нефтяное эмбарго ЕС и прием Финляндии и Швеции в НАТО), надо их мнение просто проигнорировать. Пусть как хотят, так и реагируют. Хоть выходят вон. Да и вообще: сколько можно цепляться за этот устаревший консенсус?

Он ведь откуда взялся? Сталин навязал Рузвельту и Черчиллю в Ялте это чертово право вето для ООН».

Впрочем, замглавы Института США и Канады РАН, генерал-майор Павел Золотарев называет сценарий «исключения» Турции из альянса нереалистичным. «В НАТО идет объективный процесс интеграции, характерный для глобального мира. Есть масса противоречий, но в альянсе найдут свое оптимальное решение и договорятся. Анкара удовлетворит свои потребности. Исключения Турции из НАТО не будет», – заверил Золотарев.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов напомнил, что Турция не впервые торгуется с руководством НАТО в подобном стиле. Например, в 2019 году Анкара тоже тормозила запуск программы альянса по поддержке государств Прибалтики до тех пор, пока турецкие офицеры не получили высокие должности внутри командования НАТО.

«Думаю, Финляндия и Швеция все-таки станут членами НАТО, но и Турции удастся продавить свою линию. Анкара заявляет позицию как самостоятельный игрок вне зависимости от того, выгодно ли это для евроатлантической солидарности или нет. Другое дело, на какие уступки пойдут – либо выдадут тех, кого Анкара считает террористами, либо закроют какие-то фонды по поддержке курдов, либо отменят запреты на поставки вооружений Турции», – перечисляет Семенов.

«В большей степени «наезд» Анкары обращен не к Хельсинки и Стокгольму, а к США и другим членам альянса. Турция дает понять, что не будет продавать свои национальные интересы в угоду шведам и финнам», – пояснил эксперт. Кроме того, поступок Эрдогана, добавляет собеседник, адресован внутриполитической аудитории. «Для избирателя это позитивный сигнал, что Эрдоган ставит интересы национальной безопасности выше евроатлантической интеграции», – указал Семенов.

Той же точки зрения придерживается и ведущая шведская газета Dagens Nyheter. Эрдоган играет для своих избирателей, поскольку на 2023 год запланированы президентские выборы. Экономика и вся внутренняя политика в Турции сейчас «на грани катастрофы», считает Dagens Nyheter. «В таком случае турецкий национализм является для Эрдогана полезной картой», – пишет издание. «Понятно, что Швеция не будет выгонять турецких диссидентов из-за капризов Эрдогана. Одно дело, если Турция угрожает своим правом вето при приеме Швеции в НАТО. Другое дело – использовать это право, когда другие страны НАТО хотят, чтобы Швеция и Финляндия присоединились. Такое препятствие будет иметь для Турции высокую цену», – выразила свое мнение редакция Dagens Nyheter.

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«Мы надеемся, что Швеция и глава МИДа Анн Линде не уступят требованиям Эрдогана. Страны могут решать проблемы дипломатическим путем, но не за счет курдов», – заявил Шведскому радио сопредседатель Курдского национального конгресса Ахмет Карамус.

Тем временем в Вашингтоне признались, что скандальное поведение Анкары стало там неожиданностью. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс напомнил, что в минувшие выходные в Берлине прошла неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и госсекретарь Энтони Блинкен «покинул эту встречу с тем же чувством уверенности в наличии прочного консенсуса по поводу принятия Финляндии и Швеции в альянс, если они захотят к нему присоединиться».

Прайс выразил уверенность в том, что консенсус по поводу принятия в альянс Финляндии и Швеции «удастся сохранить». В ответ на вопрос, «запрашивала ли Турция что-либо у США в обмен» на поддержку заявок Финляндии и Швеции, Прайс ответил: «Мы не собираемся рассказывать о частных беседах». Но позднее анонимные источники агентства Bloomberg признались, что Турция требует вернуть ее в программу создания истребителей F-35 и снять санкции, наложенные на страну после закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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