Взгляд
18 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
Разделы

Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
Перейти в раздел…

Российскую молодежь готовят к новым вызовам

В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
«Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания. Подробности...
Перейти в раздел…

Турция потребовала от Запада крупную дань за расширение НАТО

Говорят, Эрдоган требует от США истребители F-35 в обмен на свое согласие на расширение НАТО Xinhua/Global Look Press
Грубый отказ Эрдогана принимать в НАТО новых членов вызвал бурю негодования на Западе. На фоне украинского конфликта Североатлантическому альянсу как никогда нужно демонстрировать единство, и турецкий лидер этим воспользовался. Как уверяют источники, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. В США даже зазвучали призывы выгнать Турцию из НАТО.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Подробности...

Личная выгода на празднике ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В любом столкновении проявляются субъективные интересы отдельных людей, которые демонстрируют максимально воинственную позицию, чтобы погреть руки на пожаре и продвинуть себя лично. Подробности...

Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Историческое поражение батальона «Азов»

Обсуждение: 5 комментариев

Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

Перейти в раздел…

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...

Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны показало новые кадры массовой сдачи в плен боевиков «Азова»
    Минобороны: На «Азовстали» сдались в плен 959 украинских боевиков Избран новый глава фракции ЛДПР в Госдуме Эксперт пояснил планы США снять санкции с добычи нефти в Венесуэле Назван маршрут вывоза пшеницы с Украины в ЕС
    Россия применила против Украины «Терминаторы» Кадыров: Спецоперация на Украине выполняется на 100% Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО ЕС создал план отказа от российских энергоносителей за 210 млрд евро
    СКР запросит у Минобороны данные об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита В Грузии предложили объявить предателем царя Ираклия Второго за Георгиевский трактат с Россией Пентагон не счел нужным наказывать военных США за убийство мирных жителей Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали по подозрению в вымогательстве в Москве

    замена крейсера «Москва»


    Эксперт оценил данные о новом флагмане Черноморского флота

    оружие на новых принципах


    Стало известно о разработке в России боевых лазеров большой мощности

    измененная реальность


    Подоляка объяснил, как на Украине стало возможным возрождение нацизма

    Видео

    уход Renault


    Каким будет новый автомобиль «Москвич»

    Североатлантический альянс


    Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

    общественное мнение


    Выявлено истинное отношение американцев к Украине

    новые модификации дронов


    Спецоперация выявила самые нужные для армии беспилотники

    удары по штабам


    Как лишить украинскую армию мозга

    резко и решительно


    Вадим Трухачёв: МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

    дефицит энергоресурсов


    Глеб Простаков: Ядерное оружие в экономической войне

    вменяемость администрации


    Владимир Прохватилов: Америка из-за Украины остается безоружной

    на ваш взгляд


    Как возрождать автозавод «Москвич»?

    Турция потребовала от Запада крупную дань за расширение НАТО

    Говорят, Эрдоган требует от США истребители F-35 в обмен на свое согласие на расширение НАТО
    		   18 мая 2022, 11:02
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков,
    Артур Приймак

    Грубый отказ Эрдогана принимать в НАТО новых членов вызвал бурю негодования на Западе. На фоне украинского конфликта Североатлантическому альянсу как никогда нужно демонстрировать единство, и турецкий лидер этим воспользовался. Как уверяют источники, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. В США даже зазвучали призывы выгнать Турцию из НАТО.

    Россия не хочет вмешиваться в отношения между Турцией, Швецией и Финляндией на фоне заявления Анкары о желании этих двух стран вступить в НАТО. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Дело в том, что Финляндия и Швеция – это страны, которые подали и подают заявку на вступление в альянс, а Турция – это член альянса, и это вопрос отношений между этими странами и внутри самого альянса», – пояснил Песков.

    Тем временем в западных столицах даже тема украинского конфликта отошла во вторник на задний план – таким сильным был гнев, вызванный поведением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне он отверг идею членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе. «Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать да, пусть не обижаются», – говорил Эрдоган. Он даже посоветовал делегациям из Стокгольма и Хельсинки не утруждать себя приездами в Турцию, пытаясь изменить его решение.

    Как напоминает ТАСС, Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.

    Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.

    Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в ответ упрекнул Эрдогана в психологии торгаша (точнее, в «базарном менталитете»). В США пошли дальше Люксембурга и заговорили об «исключении» Турции из НАТО. Как напомнил обозреватель CNN Дэвид Андельман, подобные идеи впервые зазвучали в 2019 году, когда Турция приобрела у России системы ПВО С-400. Недовольство Запада вызывало и то, что Эрдоган называл президента Владимира Путина полезным другом.

    «С такими полезными друзьями, как Орбан и Эрдоган, Путин может оставаться в идеальном положении, чтобы безнаказанно продолжать свой нынешний курс по Украине или за ее пределами», – пишет Андельман. При этом мало кто хочет рисковать потерять самую большую постоянную армию в НАТО после США, особенно ту, которая контролирует стратегический пролив Босфор и выход к Черному морю, добавляет он. «Возможно, сейчас именно тот момент, чтобы просто противостоять этим одиноким силачам. Сделайте Орбана и Эрдогана нерукопожатными», – призывает обозреватель CNN.

    Дивный комментарий, отмечает по этому поводу Telegram-канал «Россия в глобальной политике» и продолжает: «Поскольку Венгрия и Турция тормозят принятие важных решений для сдерживания России (нефтяное эмбарго ЕС и прием Финляндии и Швеции в НАТО), надо их мнение просто проигнорировать. Пусть как хотят, так и реагируют. Хоть выходят вон. Да и вообще: сколько можно цепляться за этот устаревший консенсус?

    Он ведь откуда взялся? Сталин навязал Рузвельту и Черчиллю в Ялте это чертово право вето для ООН».

    Впрочем, замглавы Института США и Канады РАН, генерал-майор Павел Золотарев называет сценарий «исключения» Турции из альянса нереалистичным. «В НАТО идет объективный процесс интеграции, характерный для глобального мира. Есть масса противоречий, но в альянсе найдут свое оптимальное решение и договорятся. Анкара удовлетворит свои потребности. Исключения Турции из НАТО не будет», – заверил Золотарев.

    Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов напомнил, что Турция не впервые торгуется с руководством НАТО в подобном стиле. Например, в 2019 году Анкара тоже тормозила запуск программы альянса по поддержке государств Прибалтики до тех пор, пока турецкие офицеры не получили высокие должности внутри командования НАТО.  

    «Думаю, Финляндия и Швеция все-таки станут членами НАТО, но и Турции удастся продавить свою линию. Анкара заявляет позицию как самостоятельный игрок вне зависимости от того, выгодно ли это для евроатлантической солидарности или нет. Другое дело, на какие уступки пойдут – либо выдадут тех, кого Анкара считает террористами, либо закроют какие-то фонды по поддержке курдов, либо отменят запреты на поставки вооружений Турции», – перечисляет Семенов.

    «В большей степени «наезд» Анкары обращен не к Хельсинки и Стокгольму, а к США и другим членам альянса. Турция дает понять, что не будет продавать свои национальные интересы в угоду шведам и финнам», – пояснил эксперт. Кроме того, поступок Эрдогана, добавляет собеседник, адресован внутриполитической аудитории. «Для избирателя это позитивный сигнал, что Эрдоган ставит интересы национальной безопасности выше евроатлантической интеграции», – указал Семенов. 

    Той же точки зрения придерживается и ведущая шведская газета Dagens Nyheter. Эрдоган играет для своих избирателей, поскольку на 2023 год запланированы президентские выборы. Экономика и вся внутренняя политика в Турции сейчас «на грани катастрофы», считает Dagens Nyheter. «В таком случае турецкий национализм является для Эрдогана полезной картой», – пишет издание. «Понятно, что Швеция не будет выгонять турецких диссидентов из-за капризов Эрдогана. Одно дело, если Турция угрожает своим правом вето при приеме Швеции в НАТО. Другое дело – использовать это право, когда другие страны НАТО хотят, чтобы Швеция и Финляндия присоединились. Такое препятствие будет иметь для Турции высокую цену», – выразила свое мнение редакция Dagens Nyheter.

    На ваш взгляд

     
    Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?


    Обсуждение:  47 комментариев
    «Мы надеемся, что Швеция и глава МИДа Анн Линде не уступят требованиям Эрдогана. Страны могут решать проблемы дипломатическим путем, но не за счет курдов», – заявил Шведскому радио сопредседатель Курдского национального конгресса Ахмет Карамус.

    Тем временем в Вашингтоне признались, что скандальное поведение Анкары стало там неожиданностью. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс напомнил, что в минувшие выходные в Берлине прошла неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и госсекретарь Энтони Блинкен «покинул эту встречу с тем же чувством уверенности в наличии прочного консенсуса по поводу принятия Финляндии и Швеции в альянс, если они захотят к нему присоединиться».

    Прайс выразил уверенность в том, что консенсус по поводу принятия в альянс Финляндии и Швеции «удастся сохранить». В ответ на вопрос, «запрашивала ли Турция что-либо у США в обмен» на поддержку заявок Финляндии и Швеции, Прайс ответил: «Мы не собираемся рассказывать о частных беседах». Но позднее анонимные источники агентства Bloomberg признались, что Турция требует вернуть ее в программу создания истребителей F-35 и снять санкции, наложенные на страну после закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •