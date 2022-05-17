В Кремле оценили отказ Турции поддержать Швецию и Финляндию на пути в НАТО

Безос поругался с Белым домом из-за инфляции в США

Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос раскритиковал власти США за то, что Белый дом захотел бороться с инфляцией повышением налогов для «самых богатых».

Безос заявил, что в Белом доме «хотят замылить тему, и это понятно», поскольку власти «знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию». Он напомнил, как Белый дом «пытался всеми силами добавить в федеральный бюджет еще 3,5 трлн долларов». «У них не получилось, но если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет», – заявил Безос. Так он прокомментировал заявление Белого дома, ставшее, в свою очередь, ответом на серию его сообщений в соцсетях, передает РИА «Новости».

Представитель администрации США Эндрю Бейтса заявлял, что «нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей Земли выступает против экономической политики для среднего класса». По словам Бейтса, «неудивительно, что сообщения в Twitter появились после встречи президента с профсоюзами, в том числе сотрудниками компании Amazon». Президент США Джо Байден заявлял в Twitter: «Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю (налогов)».

Безос призвал «новообразованное Управление по дезинформации расследовать этот твит, или они лучше должны создать Управление чепухи». По словам Безоса, «повышение налогов обсудить можно, борьбу с инфляцией обсуждать крайне важно, но смешивать их вместе – это просто попытка ввести в заблуждение». Также он раскритиковал Белый дом за попытки «влить еще больше денег в уже перегретую экономику». Он подчеркнул, что «инфляция – это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным», и что «введение в заблуждение не помогает стране».